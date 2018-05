Nóng 24h qua: Hầm chui biến thành “sông” nhưng lỗi không phải do “ông trời”

Thứ Tư, ngày 02/05/2018 20:30 PM (GMT+7)

Nguyên nhân không ngờ khiến hầm chui vừa thông xe 10 ngày đã thành “sông”

Rạng sáng nay, mưa đổ xuống nhiều khu vực của TP.HCM. Mưa đã gây ngập nặng ở hầm chui dưới cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) khiến nhiều người bức xúc vì công trình này mới được thông xe, vận hành hơn 10 ngày. Nhiều người cho rằng cũng may có “ông trời thử nghiệm” mới biết hầm chui vừa thông xe hiệu quả như thế nào?.

Hầm chui Bình Triệu vừa thông xe 10 ngày đã thành “sông” sau cơn mưa.

Chiều 2.5, đại diện Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (Khu 2, thuộc Sở GTVT TP.HCM) cho biết, nguyên nhân gây ngập nước ở hầm chui dưới cầu Bình Triệu xảy ra sáng nay không phải do “ông trời”.

Đại diện Khu 2 cho rằng theo thiết kế, đường chui cầu Bình Triệu có bố trí hầm thu nước và máy bơm để thoát nước mưa. Máy bơm được vận hành bằng 2 nguồn điện: Nguồn điện lưới hạ thế và nguồn máy phát dự phòng.

Theo Khu 2, nguyên nhân do nguồn lưới hạ thế tạm gặp sự cố nên máy bơm không hoạt động theo yêu cầu. Đơn vị thi công trực trạm bơm phải mất một khoảng thời gian để chuyển nguồn sang máy phát dự phòng. Sau khi vận hành máy bơm, đến 7 giờ 30 sáng nay, đường chui đã hết ngập.

UBND TP.HCM phản hồi về phán quyết buộc trả lại 10kg vàng

Ngày 2/5, trả lời báo chí về vụ tịch thu 10 kg vàng của ông Phạm Duy Hiếu (Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Anh Phương) và bị tòa án cấp cao TP.HCM tuyên buộc phải trả lại, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, vụ việc đã được UBND TP.HCM xử lý đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM khẳng định đang xử lý đúng quy định của pháp luật liên quan đến vụ tịch thu 10 kg vàng. (Ảnh minh họa)

Ông Hoan cho hay là một bên liên quan (bị đơn) nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được bản án phúc thẩm (bản chính). UBND TP.HCM mới chỉ nhận được bản án photocopy của đương sự yêu cầu UBND TP.HCM chấp hành thực thi công vụ.

“Tinh thần là thành phố sẽ chấp hành phán quyết của tòa án nhưng UBND TP.HCM có văn bản hỏi tòa án cấp cao, cơ quan thi hành án chấp hành thực thi công vụ là như thế nào thì không được trả lời. Trong thời gian kháng cáo, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản đề nghị xử giám đốc thẩm nhưng đến nay cũng chưa được phản hồi”, ông Hoan nói.

Theo nội dung vụ án, ngày 9/5/2014, UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phạm Duy Hiếu về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 15 triệu đồng, đồng thời tịch thu 10kg vàng.

Quyết định này được đưa ra sau khi Công an TP.HCM lập biên bản vi phạm hành chính từ việc phát hiện 10kg vàng do ông Hiếu vận chuyển với lý do số vàng trên không phải do Việt Nam sản xuất.

Sau đó, ông Hiếu khởi kiện ra Tòa Hành chính TAND TP.HCM, yêu cầu hủy quyết định xử phạt hành chính của UBND TP.HCM.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 26/1/2016, TAND TPHCM đã bác đơn kiện của ông Hiếu. Nhưng tại phiên phúc thẩm ngày 7/11/2016, Tòa án cấp cao TP.HCM đã tuyên sửa án sơ thẩm, tuyên hủy quyết định xử phạt hành chính số của UBND TP.HCM.

10 người thương vong sau cú tông kinh hoàng giữa xe khách và xe tải

Khoảng 8 giờ sáng 2/5, trên Quốc lộ 20 địa phận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra tai nạn giữa xe khách và xe tải đã làm 10 người thương vong.

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông trên Quốc lộ 20.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách 30 chỗ ngồi mang biển số 49B - 009.59 của nhà xe Phương Hải lưu thông hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM với tốc độ cao, khi đến dốc Nam Sơn, thuộc huyện Đức Trọng thì mất lái tông trực diện vào xe tải mang biển số 49C - 085.41 đang lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm ít nhất 1 người đi xe khách tử vong tại và 9 người khác trên xe khách bị thương. Trong đó, nhiều người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Đình chỉ công tác 4 cán bộ đồn Biên phòng trong vụ Phượng “râu”

Liên quan đến vụ việc Ban chuyên án Bộ Công an bắt giữ ông trùm gỗ Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, 48 tuổi, trú tại huyện Cư Jút, Đắk Nông), chiều 2/5, Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ tại đồn Biên phòng 747 và 749.

Thượng tá Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng Đồn 747 vừa bị đình chỉ công tác.

Theo đó, 4 cán bộ bị đình chỉ công tác gồm: Thượng tá Cao Hữu Tùng (Đồn trưởng Đồn Biên phòng 747), Trung tá Bùi Khắc Hiệp (Chính trị viên, Đồn phó Biên phòng 747), Trung tá Phạm Công Khanh (Chính trị viên, Đồn Biên phòng 749) và Đại úy Lê Tiến Viên (Đồn Phó quân sự, trực chỉ huy Đồn Biên phòng 749).

“Cả 4 cán bộ này bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý địa bàn được giao, để gây ra dư luận xấu cho lực lượng ngành trong vụ việc vận chuyển gỗ lậu của Phượng “râu””, Đại tá Tuấn thông tin.

Cũng theo Đại tá Tuấn, vào ngày 28/4, Ban chuyên án Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ 2 xe chở gỗ không có giấy tờ hợp pháp của ông Phượng tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút thì Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã vào cuộc phối hợp cùng với các lực lượng chức năng làm rõ.

Túm tóc, lôi vợ ra đường lột quần vì ghen tuông

Ngày 2/5, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đang điều tra làm rõ vụ việc bà T.T.H (40 tuổi, ở xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch) nhập viện cấp cứu sau khi bị chồng tên N.V.L (41 tuổi) bạo hành.

Ông N.V.L thừa nhận đánh vợ nhưng cho rằng vợ phải phẫu thuật là do bệnh lý từ trước.

Theo một người thân chị H, ngày 29/4 vừa qua, sau khi bị ông L đánh, bà H gặp vấn đề về sức khỏe phải chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) phẫu thuật cắt lá lách.

Người thân bà H cho biết, bà có bệnh lý về gan nhưng nghi ngờ nguyên nhân bà nhập viện cấp cứu là do bị ông L đánh đập.

Về phần mình, ông L cho biết, sau khi nghe lén ghi âm cuộc gọi giữa vợ và ông T (hàng xóm), ông L cho rằng vợ và ông T gọi điện để hẹn hò nhau nên ghen tuông. Do bực tức, ông L đã tát vào mặt bà H rồi túm tóc kéo ra đường lột quần vợ. Ông L còn cầm ống nước vụt vào tay vợ. Bà H bỏ chạy vào nhà mặc quần thì bị ngã ở cầu thang.

Ông L cho rằng, việc bà H nhập viện không phải do bị ông đánh mà do có bệnh lý sơ gan, lách to từ trước.

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Mỹ xác nhận sự việc và cho biết đã đề nghị Công an huyện xử lý nghiêm vụ việc.