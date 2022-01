Người dân vẫn chưa mặn mua vé về quê đón tết

Chuẩn bị mọi kế hoạch phục vụ người dân Đại diện Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) cho biết: Hiện nay, đơn vị có quản lý năm bến xe trên địa bàn TP.HCM (Bến xe Miền Đông, Miền Đông mới, Miền Tây, Ngã Tư Ga, An Sương). Trong đó, lượng hành khách trong tết Dương lịch vừa qua là rất ít, chỉ đạt khoảng 10% so với những năm trước. Dự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng vé bán ra cũng sẽ giảm mạnh so với năm 2021. Nguyên nhân lượng khách sụt giảm rất mạnh tại các bến xe này là do tâm lý người dân còn e ngại dịch, một phần là do rào cản phòng chống dịch của các địa phương nên việc đi lại còn hạn chế. Tuy nhiên, SAMCO vẫn luôn chuẩn bị mọi kế hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trong dịp tết này.