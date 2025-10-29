Người đàn ông cầu cứu trên mạng lúc nửa đêm khi đi đòi ô tô tại Hải Phòng

Tối muộn ngày 28/10, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng cầu cứu của một người đàn ông cho biết anh một mình đến Hải Phòng để lấy lại chiếc ô tô cho thuê, nhưng khi tới nơi thì bị một nhóm người truy đuổi và phải chạy trốn vào nhà văn hóa. Trong bài đăng, người này cho biết không thể liên lạc được với số 113 nên nhờ cộng đồng mạng báo giúp cơ quan công an.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục livestream diễn biến sự việc. Đến khoảng gần 23h cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt và đưa anh về trụ sở để làm việc. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, với hàng nghìn người theo dõi từng phút cho đến khi công an xuất hiện.

Anh Vũ Mạnh Hoàn kêu cứu trên mạng xã hội sau khi trốn vào nhà văn hóa tổ dân phố ở Hải Phòng. Ảnh chụp màn hình

Ngày 29/10, trao đổi với PV VietNamNet, anh Vũ Mạnh Hoàn (SN 1992, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) cho biết, vào khoảng 22h20, ngày 28/10 anh bị một nhóm thanh niên truy đuổi và phải chạy lẩn trốn tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2, phường Thiên Hương.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đưa anh Hoàn cùng những người liên quan về trụ sở làm việc để xác minh.

Tại cơ quan công an, anh Vũ Mạnh Hoàn trình bày, ngày 18/10, anh cho Thân Văn Tuyên (SN 1996, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) thuê chiếc ô tô hiệu VinFast VF9 Plus, màu xám, biển kiểm soát 24A-303.xx trong thời hạn 30 ngày (từ 18/10 đến 17//11).

Hai bên thỏa thuận sau 8–10 ngày, anh Tuyên phải mang xe về cho anh Hoàn để bảo dưỡng định kỳ.

Ngày 24/10, anh Hoàn nhắn tin nhắc việc đưa xe về bảo dưỡng nhưng anh Tuyên trả lời “cuối tuần bận việc”. Sau đó, anh Hoàn kiểm tra qua ứng dụng định vị của xe thì thấy xe không di chuyển và không sạc điện. Khi dò vị trí, anh phát hiện xe đang ở khu vực TDP Hoàng Động 2, phường Thiên Hương (Hải Phòng).

Đến khoảng 21h45 phút ngày 28/10, anh Hoàn tìm đến địa điểm nói trên. Khi thấy chiếc xe của mình nằm trong sân một căn nhà có cổng màu xanh, anh gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời nên đã tự mở cửa bước vào sân. Lúc này, trong tay anh có cầm theo một túi đựng điếu cày.

Anh cho biết đã gặp một người phụ nữ đang phơi quần áo và hỏi về anh Tuyên nhưng người này nói “không biết”.

Ít phút sau, khoảng 4–5 người đàn ông đi ra, hỏi anh Hoàn “mày là ai, đến đây làm gì”. Khi anh trình bày lý do, một người trong nhóm cầm điếu cày trên tay anh, dí vào ngực và nói “mày vào nhà tao làm gì”.

Lo sợ bị hành hung, anh Hoàn bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu cứu rồi trốn vào nhà văn hóa gần đó. Trong lúc hoảng sợ, anh đã đăng bài cầu cứu lên mạng xã hội.

Khoảng 20 phút sau, công an phường có mặt và mời anh Hoàn về trụ sở làm việc.

Anh Vũ Mạnh Hoàn cho biết, sau khi sự việc xảy ra ngay trong đêm, chiếc xe của anh được di chuyển từ khu vực TDP Hoàng Động 2, phường Thiên Hương đến Bệnh viện Đa khoa Thuỷ Nguyên (cách khoảng 10km).

"Trên xe tôi có định vị, nên xe di chuyển đi đâu tôi đều nắm được. Hiện nay tôi chỉ mong muốn lấy được xe về", anh Hoàn cho hay.

Nhà văn hóa tổ dân phố Hoàng Động 2 nơi anh Hoàn kêu cứu tối 28/10.

Về phía anh Thân Văn Tuyên, người thuê xe, xác nhận có thuê chiếc xe của anh Hoàn từ ngày 18/10. Ngày 24/10, khi được nhắc đưa xe đi bảo dưỡng, anh Tuyên nói bận việc.

Đến tối 28/10, anh Hoàn báo “tầm 21 giờ sẽ đến lấy xe”, anh Tuyên đồng ý và nói sẽ gửi vị trí để anh Hoàn đến. Tuy nhiên, khi đến lịch hẹn anh Tuyên ngủ quên, không nghe điện thoại. Sau khi được một người bạn báo tin “chủ xe đến lấy”, anh mới biết sự việc và đến công an phường để làm việc.

Qua xác minh, công an phường Thiên Hương nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Anh Hoàn không bị hành hung hay thương tích. Sự việc xảy ra chủ yếu do anh Hoàn đi một mình vào ban đêm, tự ý vào nhà dân dẫn đến hiểu lầm, hoảng sợ rồi đăng bài cầu cứu lên mạng xã hội.

Công an phường Thiên Hương hiện đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.