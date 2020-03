Nam thanh niên từng đánh bà nội lấy vàng giờ tiếp tục “săn” phụ nữ cướp tiền

Thứ Tư, ngày 25/03/2020 18:35 PM (GMT+7)

Từng dùng búa đánh bà nội để lấy vàng, nay Tú tiếp tục đi “săn” phụ nữ đi xe máy một mình để cướp giật tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ tại CQĐT.

Ngày 25/3, Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tú (18 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 25/2, chị Nguyễn Th.T. đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh thì bị một nam thanh niên đi xe máy cướp giật chiếc túi xách đeo bên người. Bên trong túi xách có nhiều tài sản, tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Quá trình gây án, đối tượng đã làm cho chị T. ngã xe và bị thương.

Nhận được tin báo, công an đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 18/3, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Đức Tú. Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận đã trực tiếp thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị T. vào đêm 25/2 tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh.

Ngoài ra, Tú khai trong tháng 2/2020 đã một mình trực tiếp gây 8 vụ cướp giật tài sản tương tự tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Tú thường đi xe máy “săn” những phụ nữ đi xe máy một mình, lợi dụng sơ hở ra tay cướp tài sản.

Công an TP Vinh xác nhận, Tú từng bị tuyên 3 năm tù treo về tội Giết người và Cướp tài sản do dùng búa đánh vào đầu rồi gỡ đôi hoa tai vàng của bà nội mang đi bán.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nam-thanh-nien-tung-danh-ba-noi-lay-vang-gio-tiep-tuc-san-phu...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nam-thanh-nien-tung-danh-ba-noi-lay-vang-gio-tiep-tuc-san-phu-nu-cuop-tien-1072225.html