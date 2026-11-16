Mr Pips bị phạt tù chung thân, bồi thường 822 tỷ đồng

Chiều 16/11, sau 13 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Nam cùng 187 bị cáo trong đại án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối lớn nhất từng bị triệt phá.

Nam bị tuyên tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), được xác định là cánh tay phải của Nam, cũng bị tuyên tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp là tù chung thân.

Với ba thành viên "tổ tư vấn" của Nam, cựu công an Phạm Trường Sơn bị tuyên phạt 6 năm tù, cựu luật sư Nguyễn Bá Sơn lĩnh 7 năm tù và cựu công an Nguyễn Thanh Phong (anh trai Tâm) lĩnh 9 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Phong bị buộc thêm tội Rửa tiền do chung tiền mua đất với Nam và bị tòa tuyên 5 năm; tổng hợp hình phạt 14 năm tù.

Cùng vụ án, CEO Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, ông chủ Ví Ngân lượng, bị tuyên phạt 10 năm tù trong phi vụ giúp Mr Pips qua mặt công an, rửa 320 tỷ đồng tiền lừa đảo.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng về nguyên tắc, các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại, song vụ án này cần phân hóa trách nhiệm. Tòa buộc Nam bồi thường 822 tỷ đồng, được xác định là 2/3 số tiền lừa đảo; Ngọ bồi thường 510 tỷ đồng, tương ứng 1/3.

Các bị cáo còn lại phải bồi thường trong phạm vi số tiền lương, thưởng đã nhận khi tham gia đường dây, tổng cộng khoảng 297 tỷ đồng.

Đối với bất động sản, ôtô, vàng, ngoại tệ, hàng hiệu và các tài sản khác đã thu giữ của Nam, bạn gái và bố mẹ bị cáo, tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ để phục vụ thi hành án và điều tra giai đoạn hai.

HĐXX đánh giá hành vi của Nam, Ngọ và đồng phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm sức khỏe, tinh thần và tài sản của các bị hại, làm xáo trộn cuộc sống, mất đi hạnh phúc và tương lai của nhiều gia đình.

Với nhóm bị cáo là nhân viên dưới quyền Nam và Ngọ, tòa xác định "mỗi người là một mắt xích quan trọng", hành vi của người trước tạo tiền đề cho người sau phạm tội. Những người này tiếp nhận ý chí của cấp trên, cùng tham gia các công đoạn nhằm "quây" nạn nhân vào vòng xoáy lừa đảo.

Tòa cũng đưa ra hai kiến nghị liên quan việc điều tra giai đoạn hai. Thứ nhất, trước giờ tuyên án, HĐXX nhận thêm đơn tố giác, nâng tổng số lên 115. Do chưa đủ căn cứ xác định người gửi đơn có phải bị hại và vụ án đã vượt phạm vi xét xử, tòa chuyển toàn bộ đơn cùng tài liệu liên quan cho Công an TP Hà Nội xác minh, đồng thời đề nghị những người cho rằng mình là bị hại liên hệ công an để bảo đảm quyền lợi.

Thứ hai, HĐXX kiến nghị đẩy nhanh điều tra giai đoạn hai, tập trung làm rõ hành vi của nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng cùng những người có dấu hiệu che giấu, chứa chấp tài sản do phạm tội mà có hoặc rửa tiền, nhằm xử lý triệt để vụ án và thu hồi tài sản.

Mr Pips bị dẫn giải đến tòa, chiều 16/11. Ảnh: Phạm Dự

Trong những ngày xét xử, phiên tòa làm rõ thủ đoạn lừa đảo kéo dài của Nam và đồng phạm, cùng những thiệt hại, bi kịch mà các bị hại phải gánh chịu. Với vai trò chủ mưu, Nam bị xác định phải chịu trách nhiệm về 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Để hợp thức hóa dòng tiền, Nam cùng người nhà mua hàng chục bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang và nhiều đồ xa xỉ. Tổng số tiền bị cáo buộc rửa là 561 tỷ đồng.

Trước tòa, Nam thừa nhận các sàn chứng khoán, ngoại hối do mình điều hành không hoạt động như thị trường đầu tư thực sự. Phần lớn nhà đầu tư thiếu kiến thức, có khả năng thua lỗ tới 99%, khiến họ thực chất trở thành những người đánh bạc trên các sàn này. Tuy nhiên, Nam cho rằng mình không "ăn tất" mà chỉ làm thuê cho ông chủ người Thổ Nhĩ Kỳ, hưởng 4-5% tổng lợi nhuận. Bị cáo đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự và nghĩa vụ bồi thường của bộ phận chăm sóc khách hàng do mình trực tiếp quản lý.

Trong lời nói sau cùng, Nam xin lỗi các bị hại, mong cơ quan tố tụng sớm xử lý tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho họ. Bị cáo cũng xin được tạo điều kiện chữa bệnh tâm thần trong quá trình thi hành án và "xin được kết hôn trong trại giam nếu có người muốn gắn bó".

Vấn đề sức khỏe tâm thần của Nam nhiều lần được bố mẹ và luật sư đề cập tại phiên tòa. Mẹ bị cáo mô tả những biểu hiện bất thường của con trai "biến thiên theo biểu đồ hình sin, lên xuống giữa pha trầm và pha hưng". Nam cũng trình bày về những biểu hiện này trước HĐXX.

Tuy nhiên, VKS cho rằng đề nghị giám định tâm thần không có căn cứ pháp lý và thực tiễn, bởi tài liệu điều tra thể hiện Nam có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Theo kết quả kiểm tra lâm sàng được bệnh viện thông báo, Nam không có biểu hiện bất thường ở 6 lĩnh vực nhận thức: sự chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng thị giác - vận động và nhận thức xã hội.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn giải tới tòa chiều nay. Ảnh: Phạm Dự

Bạn gái Mr Pips - bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, khai từng cất giữ 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, khoảng 94 kg vàng, đồng hồ và hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tủ quần áo tại căn hộ, kể những lần "bê thùng tiền xuống sảnh, vác túi vàng lên nhà" và cho rằng bạn trai có những lúc không bình thường.

Nam khai không nhớ hết các giao dịch bất động sản, đồng thời đề nghị sớm thanh lý những siêu xe đang bị kê biên để tránh mất giá, có thêm tiền khắc phục hậu quả. Bị cáo nói sẵn sàng sử dụng cả tài sản hợp pháp để bồi thường cho các bị hại.

Trong khi Mr Hunter xin dùng 142 kg vàng bị thu giữ để bồi thường, thay cả phần nhân viên và sung công nếu thừa.