Miền Trung sắp đón mưa dông

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ chiều tối nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Trung Bộ mưa rải rác vào chiều tối và tối.