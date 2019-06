Miền Bắc nóng như lò bát quái, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Chủ Nhật, ngày 09/06/2019 08:49 AM (GMT+7)

Vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng khiến nắng nóng bao phủ miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ nhiều nơi sẽ vượt ngưỡng 40 độ C.

Nắng nóng kỷ lục Sự kiện:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm qua (8/6), nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như Quỳ Hợp 38,7 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 40,4 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,7 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,4 độ C...

Nắng nóng tiếp tục bao phủ miền Bắc, nhiệt độ nhiều nơi sẽ vượt ngưỡng 40 độ C. Ảnh minh họa.

Hôm nay (9/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, riêng các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay (9/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các mức nhiệt trên được đo trong lều khí tượng có mái che. Nhiệt độ thực tế ngoài trời sẽ cao hơn rất nhiều, đặc biệt là các thành phố, khu đô thị mức độ bê tông hóa cao cộng với khí thải xe cộ… nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 40 độ C.

Trong ngày hôm nay (9/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong vài ngày tới, thời tiết chủ đạo ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.