Lật tẩy hành tung ca "siêu lây nhiễm" ở Hải Dương

Thứ Bảy, ngày 05/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Tùng được phát hiện nhiễm COVID-19 ngày 6/5, khi anh ta có triệu chứng ho, sốt và tự tới cơ sở y tế để xét nghiệm.

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Đào Duy Tùng từ cơ sở chữa bệnh về trại giam

Làm việc với cơ quan y tế, Tùng ngoan cố không khai báo hành trình đi lại của mình. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương đã đề nghị Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra.

Bệnh nhân gây khó dễ, công an lập chuyên án điều tra

Trong đợt dịch COVID-19 thứ ba, tỉnh Hải Dương là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vừa bình thường chưa được bao lâu, Hải Dương lại phải đối mặt với đợt bùng phát dịch lần thứ 4 và ca đầu tiên của được xác định là bệnh nhân Đào Duy Tùng (SN 1989, trú tại số 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP Hải Dương).

Việc truy vết, xác định được lịch trình đi lại của bệnh nhân là rất quan trọng. Sau khi đợt dịch thứ 3 được khống chế, Hải Dương đã trải qua hơn 40 ngày không phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. “Vậy, bệnh nhân Tùng đã lây nhiễm COVID-19 từ đâu?”, đó là câu hỏi mà lực lượng Công an Hải Dương buộc phải tìm ra câu trả lời nhanh nhất để có thể khoanh vùng, dập dịch.

Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hải Dương, yêu cầu các đơn vị cử những cán bộ, trinh sát giỏi nhất mở cuộc điều tra như một chuyên án có tính chất phức tạp để điều tra về hành tung của bệnh nhân Tùng.

Thượng tá Vũ Dương Tường, Chánh văn phòng Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Đào Duy Tùng là người có hiểu biết pháp luật, va chạm xã hội nhiều. Vì vậy, nhiều mũi trinh sát đã đồng bộ vào cuộc phối hợp chặt chẽ các phòng nghiệp vụ để làm rõ lịch trình di chuyển đầy “bí ẩn” mà chính Tùng đang tìm mọi cách giấu kín”.

Trong quá trình truy vết ban đầu, Tùng không hợp tác, quanh co, bất nhất về lời khai. Tuy nhiên, thu thập các thông tin từ nhiều mũi trinh sát và bằng kinh nghiệm dày dạn của các điều tra viên, Tùng đã phải thừa nhận bản thân đã xuất cảnh trái phép sang Lào, rồi lại nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm này, đối tượng vẫn chưa khai cặn kẽ lịch trình đi lại của mình.

Một mặt đấu tranh trực tiếp với đối tượng, lực lượng Công an TP Hải Dương cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào.

Dưới sự giúp đỡ, phối hợp của lực lượng Cảnh sát Lào, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã tiến hành làm việc và tiếp cận được với Đ.A.T. (anh họ của Tùng đang sống tại Lào) để trực tiếp điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra, mở rộng, thu thập chứng cứ đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đào Duy Tùng về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Biết có thể đã nhiễm bệnh vẫn đi khắp nơi

Sau khi bị khởi tố, bắt giam, Đào Duy Tùng đã gửi lời xin lỗi cộng đồng vì đã khai báo gian dối hành tung, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc điều tra, truy vết COVID-19. Từ đây hành trình di chuyển phức tạp của Tùng được làm rõ.

Theo đó, cuối tháng 3/2021, Tùng liên lạc với anh họ là Đ.A.T (SN 1979, có hộ khẩu thường trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương) hiện đang sống ở Viêng Chăn (Lào) để hỏi cách sang Lào làm việc.

Sau đó vài ngày, Tùng bắt xe khách từ TP Hải Dương đi Quảng Trị. Đến 3h30 ngày hôm sau, Tùng liên lạc được với một người đàn ông khoảng 40 tuổi (không rõ tên, địa chỉ) đưa Tùng sang Lào. Sau đó, người này bịt mắt Tùng và đưa lên xe ô tô, di chuyển khoảng 5 giờ thì qua biên giới đến Lào, sau đó di chuyển sang 1 xe khác , đi tiếp khoảng 10 giờ thì đến Viên Chăn, chỗ Đ.A.T. sinh sống.

Tùng gặp Đ.A.T và ở cùng phòng trọ với anh này. Tại khu trọ. Tùng tiếp xúc với nhiều người Việt và Lào. Thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 ở Lào đang diễn biến phức tạp. Gần 1 tháng không tìm được công việc phù hợp, tối 22/4, Tùng lại vượt biên nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hai ngày đêm trên hành trình rời Lào, Tùng di chuyển qua một chặng xe khách, trung chuyển sang xe con, rồi lên xe đầu kéo để đi tiếp đến gần biên giới. Sau đó, Tùng được đưa lên thùng container rồi đóng kín cửa, đi thêm 4 tiếng nữa, dừng lại khoảng 40 phút để thông hành qua một trạm kiểm soát, chiều 22/4, Tùng về đến đất Việt Nam.

Ngày 23/4, Tùng về đến Hải Phòng và ở tại khách sạn Tường Vy 2, sau đó chuyển sang khách sạn Blue Sea cùng bạn gái là N.T.T (SN 2000, ở Gia Lộc, TP Hải Dương, là nhân viên bar New KTV ở Hải Phòng).

Đến đêm 29, rạng sáng 30/4, Tùng có biểu hiện ho khan, rát cổ, N.T.T đã đi mua thuốc và thuê nhân viên y tế đến khách sạn truyền nước cho T. nhưng không thấy đỡ. Trong thời gian này, T. liên lạc với Đ.A.T thì được biết ở khu trọ bên Viên Chăn có khoảng 4-5 người từng tiếp xúc với Tùng đã bị nhiễmCOVID-199.

Biết mình có thể đã nhiễm COVID-19, chiều 4/5, Tùng và N.T.T bắt xe về TP Hải Dương, thuê phòng tại khách sạn Sun Hotel và đi lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng 5/5 thì có kết quả dương tính. Chiều 6/5, N.T.T cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến sáng 8/5, xác định thêm 1 trường hợp là P.P.T (trọ cùng khu với N.T.T) dương tính với COVID-19.

Đáng nói, khi có biểu hiện nhiễm bệnh, biết mình có thể bị mắc COVID-19, Tùng vẫn đi nhiều nơi, gặp nhiều người, đến cả những nơi đông người như chùa Tam Chúc, siêu thị BigC Hải Dương, chi nhánh ngân hàng MB, ngân hàng Vietcombank… Tùng đã trở thành ca “siêu lây nhiễm”, trực tiếp và gián tiếp lây bệnh cho hơn 30 người, tạo nên những ổ dịch ở TP Hải Dương, Hải Phòng.

Sau 7 ngày phá án, Công an TP Hải Dương xác định rõ Tùng lây bệnh từ Lào, căn cứ để Hải Dương thực hiện các biện pháp chống dịch phù hợp.

Ngay sau khi phá chuyên án, Công an tỉnh Hải Dương đã cùng với các lực lượng nghiệp vụ và cán bộ của Trung tâm Y tế TP Hải Dương đã tiếp nhận, giám sát công dân Đ.A.T bị nước bạn Lào trục xuất vì nhập cảnh trái phép sang Lào và cư trú bất hợp pháp tại Thủ đô Viêng Chăn. Đoàn công tác Công an Hải Dương cùng các lực lượng phối hợp đã đón Đ.A.T từ cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh về cách ly y tế tại Đại học Hải Dương (xã Liên Hồng, TP Hải Dương). Sau khi hoàn thành cách ly Đ.A.T, Công an TP Hải Dương sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

