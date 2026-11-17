Bà Trần Thị Thúy Nga, Dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, miền Bắc và miền Trung đang duy trì trạng thái thời tiết nắng ấm, ít mưa. Tuy nhiên, trạng thái này sẽ không kéo dài khi một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự báo bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta từ ngày 18/11.

Khoảng ngày 18/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Sau đó, từ khoảng đêm 19/11, không khí lạnh được tăng cường thêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18-19/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp chuyển rét đậm kèm mưa. Ảnh: Q.H

Từ đêm 19-21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Về diễn biến nhiệt độ, từ đêm 18/11, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời chuyển lạnh.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, gió Đông Bắc ở khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, sẽ mạnh dần lên, khiến biển động mạnh. Từ chiều và đêm 19/11, gió Đông Bắc ở vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng mạnh dần, gây biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/11:

TP. Hà Nội: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.