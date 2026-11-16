Hôm nay tuyên án Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo quy mô lớn

Chiều nay (16/11), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế", xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phiên xét xử đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng, hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cùng những tình tiết đáng chú ý được làm rõ tại phiên tòa.

Đáng chú ý, phía sau những con số đặc biệt lớn ấy là những lời khai về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, những mất mát của các bị hại và cả những giọt nước mắt, lời xin lỗi muộn màng của các bị cáo khi đối diện với hậu quả hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: M.H

Những con số 'khủng' trong vụ án

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm, 188 bị cáo đã bị đưa ra xét xử về 4 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế".

Phiên tòa đã được xét xử trực tuyến tại 3 điểm cầu vào sáng 26/10 và diễn ra trong 13 ngày xét xử và 7 ngày nghị án thay vì dự kiến 15 ngày như ban đầu.

Có khoảng 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Phiên xét xử cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận bởi số bị hại lên đến hơn 900 người, số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong số 188 bị cáo, có 3 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" gồm Phó Đức Nam (Mr Pips); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Thanh Phong.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và bạn gái là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm.

177 bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sáu bị cáo bị truy tố về tội "Rửa tiền", gồm Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng; Phó Đức Thắng (bố của Phó Đức Nam); Nguyễn Thanh Tâm; Trần Thị Thanh Tâm; Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu (mẹ của Phó Đức Nam).

Trong vụ án này, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ. Trong đó, bị cáo sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; 141 tỷ đồng mua vàng; 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) được đánh giá giữ vai trò lớn thứ hai trong vụ án, được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm về 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 339 tỷ đồng. Bị cáo còn sử dụng tiền có nguồn gốc phạm tội để mua bốn bất động sản và 143kg vàng, với tổng số tiền liên quan hành vi rửa tiền khoảng 195 tỷ đồng.

Shark Bình bị VKS đề nghị tuyên phạt 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Kịch bản hoàn hảo "giăng bẫy" nhà đầu tư

Một trong những tình tiết gây chú ý là phương thức tổ chức hoạt động và kịch bản lừa đảo được các đối tượng xây dựng bài bản đến mức có cả một bộ tài liệu hướng dẫn nhân viên tiếp cận, thao túng tâm lý khách hàng.

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Phó Đức Nam cùng đồng phạm lập khoảng 40 văn phòng với hơn 1.700 nhân viên, vận hành 36 trang web giả mạo các sàn chứng khoán, ngoại hối quốc tế để lừa đảo nhà đầu tư.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xác định, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 - những ứng dụng được sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các trang web được đặt tên bằng tiếng Anh tương tự tên những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, thực chất đây đều là những trang web được lập trình sẵn, không kết nối và không thực hiện giao dịch đối ứng trên thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web này thực chất giao dịch với chủ sàn (admin); khi khách hàng thua lỗ, chủ sàn được hưởng số tiền đó.

Để vận hành hệ thống, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng Zoiper, đồng thời mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch.

Đặc biệt, nhóm đối tượng còn xây dựng một bộ "bí kíp" gồm 168 câu hỏi, mỗi tình huống có từ 3 - 4 phương án đối đáp để nhân viên tiếp cận, thuyết phục khách hàng. Các nhân viên sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đóng giả chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công, thường xuyên khoe lợi nhuận lớn nhằm tạo lòng tin.

Ban đầu, khách hàng được cho thắng và rút tiền dễ dàng để tạo cảm giác an toàn. Khi đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, họ bị dẫn dụ vào những lệnh giao dịch bất lợi, sử dụng đòn bẩy cao hoặc bị can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ, thậm chí mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Khi khách hàng mất tiền, nhân viên tiếp tục tìm cách thuyết phục họ nạp thêm tiền để gỡ vốn, đồng thời đưa ra những khoản phí không có thật. Thậm chí, khi khách hàng đã mất tiền tại một sàn, các đối tượng còn dẫn dụ họ chuyển sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại khoản tiền đã mất, khiến các bị hại tiếp tục rơi vào vòng xoáy bị chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, Phó Đức Nam thừa nhận bản chất hoạt động của hệ thống là khách hàng không thể thắng, còn nhân viên được giao nhiệm vụ tìm mọi cách biến họ thành những "con bạc". Những thủ đoạn được tổ chức có hệ thống này đã khiến hơn 900 người bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.