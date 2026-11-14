Hi hữu: Thoát nạn sau khi bị xe container đè lên nửa người

Hồi 16 giờ 50 phút ngày 12/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được tin báo tại Km 37+800, Quốc lộ 1 xảy ra tai nạn giao thông giữa xe container và xe máy.

Vụ tai nạn khiến xe container bị lật nghiêng, đè lên một nửa người nạn nhân là bà H.T.V (sinh năm 1987, trú tại phường Kỳ Lừa).

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều 01 xe CNCH cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi tai nạn ở đoạn đường cong sát taluy, trời gần tối và mưa phùn làm mặt đường trơn trượt, gầm xe rất hẹp, lại có nguy cơ xe tiếp tục trượt. Lực lượng cứu nạn đã chiếu sáng hiện trường, kê chèn cố định xe và dùng thiết bị banh, cắt thủy lực.

Đến 17h35 cùng ngày, nạn nhân được đưa ra an toàn, được sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.