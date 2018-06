Hải Phòng: Nữ bác sĩ bị hành hung ngay tại bệnh viện

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 07:10 AM (GMT+7)

Nữ bác sĩ Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa An Dương (Hải Phòng) đã bị một người đàn ông hành hung ngay tại sân bệnh viện sau khi nhắc nhở về chuyện để xe ô tô cản trở lối đi.

Bệnh viện đa khoa An Dương, nơi bác sĩ bị hành hung vì nhắc nhở chuyện để xe

Chiều 11-6, một lãnh đạo huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết Công an huyện này đang tập trung xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc bà Nguyễn Thị L., bác sĩ tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa An Dương, bị một người đàn ông hành hung ngay tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào 8 giờ ngày 10-6, khi đang ở trước cửa phòng ở dưới tầng 1 của bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Thị L. (khi đó mặc thường phục) thấy một người đàn ông đi ô tô đỗ xe gây cản trở lối đi trước cửa Khoa Truyền nhiễm. Bác sĩ L. có nhắc nhở người đàn ông này để xe gọn vào.

Ngay sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Người đàn ông này sấn tới tát và đấm bác sĩ L. mấy cái vào mặt, gây thương tích.

Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy bà L. bị phù nề phần mặt bên phải, gãy chân răng số 7.

Ngay sau đó, Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa An Dương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra, Công an huyện An Dương xác định đối tượng hành hung bác sĩ Nguyễn Thị. L. là Nguyễn Văn H. (SN 1976), trú tại tổ 3m thị trấn An Dương, huyện An Dương.

Hiện, Công an huyện An Dương đã triệu tập ông Nguyễn Văn H. tới cơ quan công an để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.