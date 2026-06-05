Công bố lộ trình xây hơn một vạn căn hộ cho thuê giá hợp lý

Phân chia các vùng lương tối thiểu bộc lộ nhiều bất cập

Trao đổi với báo chí về chính sách tiền lương, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá việc phân chia các vùng lương tối thiểu hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập lớn từ ranh giới địa giới hành chính. Thực tế tại nhiều địa bàn liền kề, dù điều kiện sống và chi phí sinh hoạt tương đồng như nhau nhưng người lao động lại phải áp dụng các mức lương tối thiểu khác nhau. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, tổ chức Công đoàn khẳng định sẽ tiếp tục tham gia góp ý sâu sát trong các đợt điều chỉnh chính sách lương tối thiểu vùng tới đây.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Anh Tuấn chủ trì họp báo. Ảnh Như Ý

Làm rõ thêm về định hướng thu nhập bền vững, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, pháp luật hiện hành mới dừng lại ở khái niệm lương tối thiểu - mức sàn bảo đảm đời sống cơ bản cho lao động làm công việc giản đơn trong điều kiện bình thường.

Trong khi đó, mục tiêu mà tổ chức Công đoàn đang hướng tới và nghiên cứu tham khảo từ các tiêu chuẩn quốc tế là khái niệm "lương đủ sống". Mức lương này có phạm vi bao phủ rộng hơn, không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn phải gánh vác được các chi phí thiết yếu về nhà ở, y tế, giáo dục cho người lao động.

Bên cạnh bài toán thu nhập, ông Ngọ Duy Hiểu cũng lý giải về loạt đề xuất nhân văn khác gửi tới Đại hội như việc kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ gắn liền với dịp Quốc khánh 2/9 để phụ huynh có điều kiện đưa con đến trường ngày khai giảng; đồng thời đề xuất các giải pháp giảm giờ làm, chống kiệt sức nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe tinh thần trước thực trạng công nhân đối mặt với áp lực căng thẳng, lo âu kéo dài.

Chuỗi nhà ở công đoàn cho thuê - điểm tựa an cư

Để bù đắp trực tiếp cho những khoảng trống về thu nhập và giải quyết bài toán chi phí cố định hằng ngày của công nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố chiến lược bứt phá về hạ tầng an sinh thông qua chuỗi nhà ở công đoàn cho thuê. Đây là hành động cụ thể hóa Luật Nhà ở năm 2023, chính thức ghi nhận tổ chức Công đoàn là một trong những chủ thể tham gia đầu tư nhà ở xã hội.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV thông tin tại buổi họp báo. Ảnh Như Ý

Thông tin về tiến độ triển khai, tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Văn Nghĩa cho biết trong giai đoạn một (2024 - 2025), Công đoàn đã tập trung khởi công 3 dự án nhà ở cho công nhân thuê tại Bắc Ninh và Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) với tổng quy mô 1.722 căn hộ, dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ năm 2027.

Trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2026 đến năm 2030, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư từ 10 đến 15 dự án mới trên cả nước với quy mô khoảng 9.000 căn hộ.

Tổng nguồn cung dự kiến đạt khoảng 10.700 căn hộ, hoàn thành vượt mức mục tiêu 10.000 căn được Thủ tướng Chính phủ giao trong Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Kết luận tại họp báo, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, chuỗi căn hộ cho thuê giá hợp lý này chính là lời giải thực tế cho bài toán an cư. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống bấp bênh của phòng trọ, mà còn là đòn bẩy để người lao động yên tâm lạc nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.