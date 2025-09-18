Hà Nội xem xét xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội tại đất quy hoạch trường học

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi làm việc về phát triển du lịch Thủ đô.

Nhà máy bia Hà Nội (Habeco) tại số 183 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Theo đó, chính quyền thành phố ghi nhận nỗ lực của Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao cùng các đơn vị liên quan trong việc xây dựng Đồ án Quy hoạch bảo tồn quần thể Hương Sơn - Chùa Hương và Đề án hình thành điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội.

UBND TP Hà Nội đánh giá cao kết quả bước đầu, như việc quản lý vận chuyển khách tại Lễ hội Chùa Hương bằng mô hình hợp tác xã; xóa bỏ tình trạng chèo kéo du khách; định hướng chuyển đổi dần sang xuồng máy điện thân thiện môi trường.

Đối với quy hoạch bảo tồn quần thể Hương Sơn, UBND xã Hương Sơn được giao chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn, lấy ý kiến cộng đồng trong tháng 9, trình UBND TP trong tháng 10, trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong tháng 11 và báo cáo Thủ tướng vào tháng 12.

Sở Văn hóa - Thể thao sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến chuyên môn của các bộ, ngành, bảo đảm tiến độ và tính khả thi. Quy hoạch sẽ bổ sung 4 nội dung quan trọng: Danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030; danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa; phương án kết nối du lịch liên vùng với Tam Chúc, Bái Đính (Ninh Bình); nguyên tắc phát triển gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên. Các xã Hương Sơn và Mỹ Đức sẽ tích hợp vào quy hoạch chung để bảo đảm đồng bộ.

Đặc biệt, tại buổi làm việc, Hà Nội đã xem xét phương án xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội tại khu đất 183 Hoàng Hoa Thám. Đây là địa điểm vốn được quy hoạch làm trường THPT. UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp các đơn vị rà soát quỹ đất tại địa phương.

"Trường hợp có đủ quỹ đất, báo cáo UBND TP xem xét điều chỉnh, ưu tiên quỹ đất tại 183 Hoàng Hoa Thám cho dự án Bảo tàng Bia Hà Nội. Nếu không có quỹ đất thay thế, Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh tuyến đường phía Nam, nhằm tách biệt ranh giới giữa Bảo tàng Bia Hà Nội và trường THPT" - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kết luận.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H1-2. Sở Du lịch phối hợp Habeco hoàn thiện Đề án, xin ý kiến cơ quan liên quan và phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2025. Sở Tài chính sẽ hướng dẫn Habeco lập thủ tục đầu tư, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và nguồn lực triển khai dự án.