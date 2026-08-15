Hà Nội dùng thiết bị bay không người lái ‘bắt lỗi' vi phạm từ trên cao

Trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn tại Hà Nội, tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây cản trở giao thông. Việc quan sát, phát hiện các hành vi này từ mặt đường cũng gặp không ít khó khăn do phương tiện di chuyển liên tục, nhiều làn xe và có những vị trí khuất tầm nhìn.

Trong bối cảnh đó, lực lượng CSGT Hà Nội đang sử dụng thêm thiết bị bay không người lái (UAV) để hỗ trợ quan sát từ trên cao. Việc này được thể hiện trong quá trình Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp các đơn vị chức năng kiểm soát giao thông tại khu vực Vành đai 3 qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7, UAV có thể hỗ trợ phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị tại những vị trí khó quan sát hoặc trên các tuyến có lưu lượng phương tiện lớn.

Từ trên cao, thiết bị có thể ghi nhận phương tiện, biển số, vị trí và diễn biến hành vi. Một số vi phạm được lực lượng chức năng tập trung ghi nhận gồm xe đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng, đỗ không đúng quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Ngoài ra, UAV còn có thể ghi nhận các trường hợp dừng, đỗ tại khu vực cấm, đỗ xe dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định và một số hành vi ảnh hưởng đến trật tự đô thị.

Không chỉ camera, CSGT Hà Nội đang sử dụng UAV để ghi nhận vi phạm từ trên cao, nhất là những hành vi khó quan sát hay các trường hợp khó theo dấu. (Ảnh Thành Long)

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tú cho biết, sau khi UAV ghi nhận hành vi vi phạm, thông tin, hình ảnh được chuyển đến các tổ công tác phụ trách địa bàn để kiểm tra, xử lý trực tiếp hoặc xác minh, xử lý theo quy định trong trường hợp phương tiện đã rời khỏi vị trí.

Hình ảnh từ thiết bị có thể được sử dụng để đối chiếu biển số, vị trí và diễn biến hành vi. Trong trường hợp đủ căn cứ, đây là nguồn dữ liệu hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý vi phạm. Việc ghi nhận bằng UAV không đồng nghĩa mọi hình ảnh đều mặc nhiên được dùng để xử phạt mà vẫn phải được kiểm tra, xác minh theo quy định.

Thực tế, trên các tuyến đường nhiều làn xe, một phương tiện có thể nhanh chóng chuyển hướng hoặc tiếp tục di chuyển sau khi thực hiện hành vi vi phạm. Góc quan sát từ trên cao giúp lực lượng chức năng có thêm thông tin về diễn biến của phương tiện thay vì chỉ theo dõi tại một vị trí cố định dưới mặt đường.

Các trường hợp vi phạm giao thông có thể bị UAV ghi lại từ trên cao, hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh, xử lý. (Ảnh Thành Long)

Bên cạnh phát hiện vi phạm, UAV còn được sử dụng để theo dõi tình hình giao thông trên diện rộng. Khi xảy ra va chạm, phương tiện gặp sự cố hoặc xuất hiện ùn tắc trên Nguyễn Trãi, Vành đai 3 trên cao, hình ảnh từ trên cao có thể giúp xác định vị trí và phạm vi điểm nghẽn.

Sau khi xác định khu vực xảy ra sự cố, các tổ công tác có thể tiếp cận hiện trường, xử lý phương tiện, tổ chức phân luồng và cảnh báo từ xa để hạn chế phương tiện tiếp tục dồn vào khu vực ùn tắc.

Thiết bị cũng được tích hợp các tính năng hỗ trợ nhận diện một số dấu hiệu vi phạm giao thông, trật tự đô thị và tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, kết quả nhận diện chỉ có tính chất hỗ trợ; việc xử lý vẫn cần căn cứ vào hình ảnh, thông tin thu thập được và quá trình xác minh của lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, những hành vi như đi vào làn dừng khẩn cấp, dừng xe tùy tiện trên tuyến đường tốc độ cao hoặc đón trả khách không đúng nơi quy định không chỉ là lỗi vi phạm mà còn có thể tạo ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác. Một phương tiện dừng bất ngờ trên làn đường đang có tốc độ lưu thông cao có thể khiến các xe phía sau phải phanh gấp hoặc chuyển làn đột ngột.

Khả năng cơ động, nhận diện phương tiện của UAV đem lại hiệu quả cao trong công tác xác minh, hỗ trợ xử lý vi phạm. (Ảnh Thành Long)

Người tham gia giao thông cũng cần lưu ý, việc lực lượng chức năng sử dụng nhiều phương thức giám sát khiến những hành vi xảy ra ở vị trí khó quan sát từ mặt đường vẫn có thể được ghi nhận, xác minh và xử lý nếu đủ căn cứ.

Việc sử dụng UAV là một phương thức bổ sung cho công tác tuần tra, kiểm soát và điều hành giao thông. Hiệu quả thực tế của phương thức này sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng đánh giá để xác định phạm vi, khu vực và cách thức sử dụng phù hợp.