Hà Nội: Cảnh sát kịp thời cứu thanh niên bị gió cuốn ra giữa hồ Tây

Chủ Nhật, ngày 27/06/2021 09:13 AM (GMT+7)

Đang chèo thuyền ở hồ Tây, nam thanh niên bất ngờ bị gió cuốn ra giữa hồ, may mắn được cảnh sát cứu hộ kịp thời.

Hiện trường lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp cận, cứu nạn nhân bị gió cuốn ra giữa hồ Tây

Ngày 27/6, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời cứu nam thanh niên bị gió cuốn ra giữa hồ Tây trong cơn mưa giông lớn chiều tối qua.

Cụ thể, khoảng 18h55 ngày 26/6, đơn vị nhận tin báo có nạn nhân bị gió cuốn ra giữa hồ Tây không bơi vào bờ được, đang gặp nguy hiểm. Khu vực nạn nhân gặp nạn tại điểm đầu ngõ 47 Quảng Khánh, phường Quảng An.

Công an quận Tây Hồ đã xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ phối hợp với Đội trên sông thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) nhanh chóng tiếp cận cứu được 1 nạn nhân đưa vào bờ an toàn.

Nạn nhân tên Nguyễn Đức A (SN 1995, trú ở quận Hai Bà Trưng) vẫn thường ra hồ Tây chèo thuyền. Chiều 26/6, anh A cùng một người bạn đang chèo thuyền trên hồ bất ngờ gặp gió to, người bạn sợ quá nhảy xuống và bơi được vào bờ. Còn anh A bất ngờ bị chuột rút cứng chân tay nên bị gió và sóng cuốn ra xa. Rất may cả 2 người trên thuyền đều mặc áo phao.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-canh-sat-kip-thoi-cuu-thanh-nien-bi-gio-cuon-ra-giua-ho-tay-d513482.html