Đoàn diễu binh bắt đầu qua Quảng trường Ba Đình

Những người lính "đi trước về sau" qua lễ đài

Khối Chiến sĩ Công binh - lực lượng đi trước về sau "mở đường thắng lợi" trong chiến tranh, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn thời bình.

Khối Nữ chiến sĩ thông tin - đại diện cho những người lính giữ vững mạch máu thông tin liên lạc.

Khối Chiến sĩ Phòng hóa đại diện cho những người lính 67 năm tiên phong phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, sinh học, phóng xạ, xử lý ô nhiễm chiến tranh, do Binh chủng Hóa học đảm nhận. Lực lượng mười năm mới lại tham gia diễu binh, trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử.