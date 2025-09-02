Đoàn diễu binh bắt đầu qua Quảng trường Ba Đình
Sau lễ khai mạc Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các khối quân binh chủng, lực lượng vũ trang và dân công hỏa tuyến lần lượt tiến qua Quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc, cờ hoa rực rỡ.
|
Lịch trình diễu binh diễu hành sáng 2/9:
6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng
- Lần đầu diễu binh trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa) được truyền hình ảnh về Ba Đình.
-61 khối diễu binh Quân đội, Công an
-Khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an
- 4 khối quân đội nước ngoài
-13 khối quần chúng
- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:
Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:
Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.
Khối Chiến sĩ Công binh - lực lượng đi trước về sau "mở đường thắng lợi" trong chiến tranh, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, phòng chống thiên tai, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn thời bình.
Khối Nữ chiến sĩ thông tin - đại diện cho những người lính giữ vững mạch máu thông tin liên lạc.
Khối Chiến sĩ Phòng hóa đại diện cho những người lính 67 năm tiên phong phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, sinh học, phóng xạ, xử lý ô nhiễm chiến tranh, do Binh chủng Hóa học đảm nhận. Lực lượng mười năm mới lại tham gia diễu binh, trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp do Binh chủng Tăng thiết giáp đảm nhận, với truyền thống 66 năm "đã ra quân là đánh thắng" vào đường duyệt.
Khối Chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa, đại diện cho hỏa lực mặt đất của Quân đội. Song hành cùng Quân đội từ ngày đầu gian khó, những người lính vai trần chân đất "kéo pháo vào, kéo pháo ra, đưa pháo lên cao, vào gần, bắn thẳng", mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và bắt loạt đạn kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 20/8, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa trên cơ sở Binh chủng Pháo binh nhằm củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng được trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại với thế bố trí chiến lược rộng hơn.
Khối Chiến sĩ đặc công do Binh chủng Đặc công đảm nhận, lực lượng đặc biệt tinh nhuệ luồn sâu đánh hiểm trong lòng địch.
Nữ chiến sĩ biệt động - những người con gái can trường bí mật phát triển lực lượng ngay trong lòng địch khiến quân thù kinh hồn bạt vía.
Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử - lực lượng được xây dựng theo hướng tinh gọn mạnh, chuyên bảo vệ các mục tiêu trọng yếu tiến vào lễ đài.
Chiến sĩ Đặc nhiệm dù - những người lính thiện chiến đại diện cho lực lượng Tình báo Quốc phòng, hy sinh thầm lặng trong chiến tranh, ngày nay luôn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ đặc biệt.
Lực lượng Tác chiến không gian mạng - chiến sĩ tinh nhuệ trên mặt trận "vô hình" bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu trên mạng.
Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình - đại diện cho lực lượng mũ nồi xanh với hành trình hơn 10 năm đưa hơn 1.000 chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
A80 là lần đầu tiên Su-30MK2 bay đội hình lớn 5 chiếc, đòi hỏi hiệp đồng chính xác giữa các phi công.
Khối Sĩ quan Hậu cần và Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, những người lính luôn chủ động nghiên cứu vũ khí, trang bị cho toàn quân. Ngày nay ngành hậu cần kỹ thuật không ngừng đổi mới, chuyển đổi số, nghiên cứu các sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Khối Nữ sĩ quan Quân y - những người thầy thuốc giỏi xông pha từ trong bom đạn chiến trường đến phòng chống thiên tai dịch bệnh, phục vụ nhân dân.
Khối Học viên các học viện nhà trường trong Quân đội đại diện cho thế hệ được đào tạo trong môi trường quân sự chính quy, rèn luyện tác phong, trình độ chuyên môn để làm chủ trang thiết bị vũ khí.
Khối Sĩ quan Hải quân nhân dân do Quân chủng Hải quân đảm nhận với truyền thống hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Lực lượng năm xưa làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày nay làm chủ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Quân chủng Hải quân được xây dựng hiện đại, chính quy, nòng cốt xây dựng thế trận toàn dân trên biển.
Khối sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: VTV
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc với chiến công bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong kháng chiến, đặc biệt là Chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.
Những Sĩ quan Biên phòng với phương châm "đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt", tuyến đầu luôn chắc tay súng bảo vệ từng thước đất đường biên.
Sĩ quan Cảnh sát biển - lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật đảm bảo an ninh an toàn trên biển tiến vào lễ đài.
Đi đầu là khối Danh dự ba quân chủng - đại diện lục quân, hải quân, phòng không không quân tạo thành sức mạnh trên bộ, trên biển, trên không. Lực lượng nòng cốt của Quân đội tạo nên Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu đến chiến dịch Hồ Chí Minh đưa non sông thu về một mối.
Khối danh dự ba quân chủng tiến qua lễ đài. Ảnh: VTV
Khối Nữ Quân nhạc do Đoàn Nghi lễ quân đội đảm nhận. Những âm thanh hùng tráng trong chiến tranh tiếp sức cho toàn quân, toàn dân vào cuộc chiến, ngày nay tiếp tục vang lên trong các sự kiện trọng đại cổ vũ xây dựng đất nước.
Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Các thế hệ sĩ quan lục quân đã có mặt trên khắp chiến trường với tinh thần đã ra quân là đánh thắng; ngày nay tiếp tục làm chủ phương thức tác chiến hiện đại.
Khối Quân kỳ do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện Quân đội và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài. Quân kỳ quyết chiến quyết thắng lấp lánh huân huy chương khắc ghi máu xương, chiến công của bao thế hệ, đại diện cho đội quân sinh ra từ nhân dân "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Khối Quân kỳ tiến qua lễ đài. Ảnh: VTV
Tiếp sau là các khối diễu binh đến từ nhiều quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 81 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi khối 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, tổ quân kỳ và khối trưởng.
Trên nền nhạc Hát mãi khúc quân hành, các khối hành tiến trên đường duyệt 250 m với tốc độ 106 bước chân mỗi phút. "Bên phải, chào. Một. Hai", tiếng hô vang trên Quảng trường Ba Đình, động tác nghiêm chào thể hiện sức mạnh, tính kỷ luật của Quân đội. Tùy nhiệm vụ, có khối mang vũ khí, khí tài, trang bị, có khối đi tay không.
Để có những động tác diễu binh mạnh, đều, đẹp, các quân nhân đã trải qua hơn trăm ngày vượt nắng mưa trên thao trường. Một số khối tập trung, rèn luyện từ cuối tháng 4, các quân nhân miền Nam ra Bắc luyện tập vào đầu tháng 6. Mùa hè miền Bắc trở thành thử thách với họ, song ai cũng cố gắng "vì một lần diễu bước trên Quảng trường Ba Đình là vinh dự khó quên trong đời binh nghiệp".
Các máy bay vận tải, tuần thám DHC-6, cùng trực thăng săn ngầm Ka-28 thuộc Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 lần đầu tham gia diễu binh trên biển.
Dẫn đầu khối tàu hải quân là các tàu hộ vệ Đề án 11661E "Gepard", sau đó là tàu hộ vệ săn ngầm Đề án 159, tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka", tàu tên lửa cao tốc Đề án 1241.RE và 1241.8 Molniya...
Diễu binh trên biển. Video: VTV
Mở màn khối bay chào mừng, 10 chiếc trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 do các phi công Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371 điều khiển cất cánh từ Sân bay Hòa Lạc. Trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua cầu Nhật Tân, Long Biên, qua Hồ Gươm, qua cột cờ Hà Nội hướng về Quảng trường Ba Đình.
Trung đoàn thành lập sau ngày đất nước thống nhất, 50 năm qua, những chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân Ba Vì ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu còn tham gia cứu hộ cứu nạn; bay biểu diễn trong các sự kiện lớn của đất nước, từ diễu binh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tới 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nói 80 năm trước, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.
Ông nhấn mạnh từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới, xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
"Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào chiến sĩ đã hy sinh cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân", ông nói.
Tổng Bí thư cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của các mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ ủng hộ sự nghiệp cách mạng chí nghĩa của nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Video: VTV
Giới thiệu các đại biểu tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang.
Tham dự còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.
Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phạm Thế Duyệt, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng, Phan Diễn; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Ngoài ra, tham dự Lễ kỷ niệm còn có Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Cùng lúc với Ba Đình, lễ chào cờ trên biển diễn ra tại căn cứ Hải quân Cam Ranh (Khánh Hòa). Lần đầu Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển với sự tham gia của Hải quân, Biên phòng, Cảnh sát biển - khẳng định với thế giới rằng đất nước có đủ quân binh chủng để bảo vệ Tổ quốc.
Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, có mặt trên tàu Trần Hưng Đạo, chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển.
Thủy thủ tàu ngầm Kilo chào cờ trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Những người lính từ căn cứ hải quân Cam Ranh chào cờ trên biển. Ảnh: Quân chủng Hải quân
Đội hình diễu binh trên biển chào cờ. Video: Quân chủng Hải quân
Qua màn hình lớn đặt tại các ngả đường cùng 600 loa truyền thanh khu phố, bài Tiến quân ca vang vọng khắp phố phường Thủ đô. Người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, tạm ngừng hoạt động để cùng hòa giọng "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...". Lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ nghiêm trang chào điều lệnh.
Người dân trên phố Tràng Tiền chào cờ, hát Quốc ca. Video: Lộc Chung
Một cảnh sát Công an Hà Nội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Quỳnh Trần
Lực lượng công an và người dân cùng tham gia chào cờ. Ảnh: Quỳnh Trần
Người dân cùng hát vang bài Tiến quân ca. Ảnh: Quỳnh Trần
Hàng dài người dân trên phố Tràng Tiền hát Quốc ca. Ảnh: Quỳnh Trần
Quân nhạc cử Quốc thiều, tất cả đại biểu đứng dậy làm lễ chào cờ. Cùng lúc, tại sân vận động Mỹ Đình, cách Ba Đình khoảng 7 km, 21 loạt đại bác lần lượt khai hỏa.
Lễ chào cờ. Video: VTV
Ngọn lửa truyền thống biểu tượng ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới quảng trường Ba Đình. Đuốc được trao cho trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát - nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng là phi công chiến đấu thuộc Trung đoàn Không quân 927, lái chiếc Mig-21 số hiệu 5020 bắn rơi 6 máy bay Mỹ trong kháng chiến.
Ngọn lửa thiêng thắp sáng trên đài, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Lễ rước đuốc trên Quảng trường Ba Đình. Video: VTV
Người dân trên phố Tràng Tiền đứng lên xem màn rước đuốc. Video: Lộc Chung
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu. Ông trân trọng kính mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu, khách quý và toàn thể đồng chí đồng bào cùng hướng về đài lửa để chứng kiến nghi thức mở đầu cho lễ khai mạc- Nghi thức rước đuốc truyền thống.
Trước lễ diễu binh, các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân kết hợp đồng diễn màn trống hội và nghệ thuật trên quảng trường Ba Đình.
Biểu diễn trống hội kết hợp đồng diễn nghệ thuật. Video: VTV
Phố Trần Phú, gần quảng trường Ba Đình, nơi các khối diễu binh, diễu hành đi qua đã không còn chỗ trống.
Dòng người trên đường chờ đợi lễ diễu binh, diễu hành trên phố Trần Phú. Video: Trung Đào
Dòng người chờ đợi trên phố Trần Phú. Ảnh: Trung Đào
Bộ đội Phòng không - Không quân vào vị trí tại đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Dàn khí tài đặc chủng, tổ hợp tên lửa do Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Ảnh: Nguyễn Đông
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Khí tài thuộc khối xe Phòng không Không quân. Ảnh: Nguyễn Đông
Khu vực Hồ Tây sương sớm mờ ảo, các dãy xe bánh xích, bánh lốp vẫn nằm chờ lệnh tiến vào lễ đài trên quảng trường Ba Đình. Khu vực này vẫn đang đông kín người dân hai bên đường, an ninh được thắt chặt.
Đường Thanh Niên ven hồ Tây trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Đông
Hà Nội sáng nay không mưa, nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ C. Trước chính lễ, 18 khối đứng đã vào vị trí trong sân quảng trường Ba Đình; 43 khối đi xếp đội hình theo thứ tự từ sân quảng trường đến đầu đường Hùng Vương giao với Quán Thánh.
Phía sau hàng trăm xe pháo quân sự của bộ đội Tăng Thiết giáp; Pháo binh - Tên lửa; Pháo binh Tên lửa bờ Hải quân; Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử; Hóa học - Công binh; xe đặc chủng Công an xếp hàng. Đội hình kéo dài từ đầu đường Hùng Vương qua Thanh Niên tới Nghi Tàm.
Đội pháo lễ ở sân Mỹ Đình sẵn sàng khai hỏa. Ảnh: Phạm Dự
Trên sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu lựu pháo 105 mm đã sẵn sàng khai hỏa 21 loạt đại bác chào mừng. Nghi thức do bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 45 - đơn vị 15 năm kiêm nhiệm bắn pháo lễ trong các sự kiện trọng đại đất nước, đón thượng khách.
Tiếng pháo lễ được truyền đến Ba Đình từ hệ thống thông tin do Binh chủng Thông tin liên lạc đảm nhận. Đạn pháo lễ là loại chuyên dụng, chỉ có thuốc phóng, không đầu đạn để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. Lực lượng an ninh đã thiết lập hàng rào barie ngăn người dân ở khoảng cách gần trăm mét.
Dàn trống hội do học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn luyện tập trước giờ khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng
Các khối nghệ thuật, biểu diễn chào mừng vào vị trí. Ảnh: Thanh Tùng
Tại quảng trường Ba Đình, các khối biểu diễn văn nghệ đã tập trung đầy đủ. Trên khán đài, các đại biểu mang theo bảng màu để xếp hình cờ Tổ quốc. Ảnh: Giang Huy
Khối xe nghi trượng vào vị trí chuẩn bị. Ảnh: Giang Huy
Đội trống hội tập luyện. Ảnh: Giang Huy
Trên tuyến phố đoàn diễu binh đi qua như Kim Mã - Nguyễn Thái Học, Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Trần Khánh Dư, người dân tập trung đông đảo chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành.
Trên đường Trần Khánh Dư, đoạn giao với phố Tràng Tiền, nơi các khối diễu hành đi qua đã có hàng nghìn người chờ đợi hai bên đường. Ảnh: Phạm Chiểu
Dòng người trên phố Trần Phú. Ảnh: Trung Đào
Các cựu binh tại góc phố Lý Thái Tổ và phố Cổ Tân được xếp vị trí ngồi thuận lợi để xem diễu binh. Ảnh: Sơn Tùng
Hầu hết các bác đều có mặt từ tối hôm trước để chờ đến lúc diễu binh. Ai cũng thể hiện sự vui mừng, hồi hộp. Ảnh: Sơn Tùng
Binh nhì Đoàn Trường Sơn, quê Hải Dương, công tác tại 490 Hải Dương tham gia tập luyện diễu binh nên ba tháng nay chưa gặp mẹ và bạn gái. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Hiền, đã chờ hai ngày nay để được gặp con. "Hôm qua thấy xe con mà không gặp. Nay gặp được con tôi đã khóc. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng có ý nghĩa đặc biệt vì nay là sinh nhật 45 tuổi của tôi", bà Hiền nói.
Bịn rịn bên Trường Sơn, bạn gái Cà Mai Giao, 18 tuổi, mắt đỏ hoe sau thời gian dài mới gặp được người yêu. Cô cũng tự hào khi anh đứng trong hàng ngũ chiến sĩ diễu binh trong ngày lễ trọng đại của đất nước. "Những ngày nói chuyện qua điện thoại, biết anh vất vả luyện tập, em luôn động viên. Nay gặp mặt anh có đen hơn, em càng thương anh hơn", Giao nói.
Binh nhì Đoàn Trường Sơn bên mẹ và người yêu. Ảnh: Nguyễn Đông
Trong lúc tập kết, chiến sĩ Nguyễn Hoài Nam gặp lại mẹ và anh chị em. Ảnh: Quỳnh Trần
Hai cựu chiến binh Đinh Văn Đâu và Phạm Hưu Đề cho biết chưa bao giờ vui như hôm nay. Các ông hạnh phúc khi lần thứ ba được tham dự lễ diễu binh, diễu hành.
Hai cựu chiến binh chụp ảnh cùng các sinh viên ĐH Văn hóa. Ảnh: Giang Huy
Các diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn tiết mục khai mạc bắt đầu vào vị trí tập kết tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thanh Tùng
Nhóm nghệ sĩ múa cờ tập dượt trong quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thanh Tùng
Trên đường Thanh Niên, các chiến sĩ đã vào vị trí tập kết chỉnh đốn lại đội ngũ trước khi diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trần
Chiến sĩ sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Quỳnh Trần
Các khí tài bánh lốp được kiểm tra kỹ trước lễ diễu binh. Ảnh: Quỳnh Trần
Đại tá Phạm Quang Hải (cầm ảnh), 64 tuổi, cựu chiến binh Quân đoàn 12, từ phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội sáng 1/9. Ông cùng các đồng đội chọn đường Thanh Niên để theo dõi đoàn xe tăng, xe bánh lốp đi qua và giao lưu với các chiến sĩ.
Từng tham gia chiến đấu tại biên giới phía Bắc, ông nhắn gửi đến thế hệ trẻ tinh thần tự tin, mong các con cháu phát huy truyền thống và các thành quả của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới. Ông cũng mong thế hệ trẻ thấu hiểu lịch sử để tự tin bước vào tương lai bằng hành trang tri thức, sức khỏe, trí tuệ.
Ông chuẩn bị ảnh Bác Hồ để chào đón các đoàn diễu binh. Ảnh: Nguyễn Đông
Công tác an ninh ở trong các tuyến đường quanh khu vực quảng trường Ba Đình được siết chặt, các đại biểu, khách mời được kiểm tra trước khi vào quảng trường.
Các khách mời đều được kiểm tra giấy tờ. Ảnh: Quỳnh Trần
Dòng người nối dài chờ đợi để kiểm tra an ninh. Ảnh: Quỳnh Trần
Khối Văn hóa Thể thao tham gia diễu hành có khoảng 200 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên. Các diễn viên điện ảnh có vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ, Lê Khanh, Lan Hương, Tú Oanh, Lương Thu Trang, Thanh Sơn, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Huỳnh Lập; các ca sĩ Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Tuấn Cry, Trang Pháp, Trương Quỳnh Anh và một số hoa hậu, á hậu, người đẹp...
Ca sĩ Mono chụp ảnh với một chiến sĩ. Ảnh: Quỳnh Trần
Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh chụp ảnh với một em nhỏ. Ảnh: Quỳnh Trần
Hoa hậu Việt Nam 2025 Hà Trúc Linh (trái) chụp ảnh với các người đẹp khác tham gia diễu hành. Ảnh: Quỳnh Trần
Cảnh khuyển được huy động làm nhiệm vụ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và vườn hoa Lý Tự Trọng, đường Thụy Khuê, cách quảng trường Ba Đình khoảng 500 m. Ảnh: Nguyễn Đông
Đây là khu vực có đông các khối diễu hành và khí tài tập trung. Ảnh: Nguyễn Đông
Các cựu chiến binh hát giao lưu với các chiến sĩ Pháo binh Tên lửa, trước đền Quán Thánh, đường Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Các cựu chiến binh được hỗ trợ ghế và vị trí ưu tiên để dễ quan sát lễ diễu binh. Ảnh: Nguyễn Đông
Sau khi giao lưu, các chiến sĩ xin phép bắt tay từng cựu chiến binh. Ảnh: Nguyễn Đông
Xe tăng đi qua panô chào mừng 80 năm Quốc khánh tại khu vực Quán Thánh - Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông
Người dân hò reo khi dàn khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam đi qua. Ảnh: Nguyễn Đông
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Ảnh: Nguyễn Đông
Đoàn xe tăng tham gia duyệt binh đi ra đường Cửa Bắc để về nơi tập kết. Hàng nghìn người dân thức trắng đêm trên tuyến đường này đã reo hò vang dậy cả tuyến phố.
Xe tăng T-62 được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960, là một phiên bản cải tiến so với mẫu tăng T-54 rất thành công. T-62 có kíp lái 4 người; trọng lượng 37,5 tấn; dài 9,335 m; rộng 3,3m và cao 3,395 m. Xe được trang bị động cơ 580 mã lực với tốc độ tối đa 50 km/h. Ảnh: Nguyễn Đông
Một số dòng xe tăng đã được cải tiến, hiện đại hóa như T54B/T55 - những "pháo đài thép" được vận hành bởi kíp 4 người, được trang bị pháo, súng máy phòng không. Ảnh: Nguyễn Đông
Chiến sĩ lái xe chào người dân. Ảnh: Nguyễn Đông
Đoàn xe tăng đi qua phố Cửa Bắc. Video: Nguyễn Đông
Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9 bằng nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Ba Đình, tiếp đó là 21 loạt đại bác tại sân vận động Mỹ Đình cùng lúc bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường Ba Đình. 6h50, Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đến 7h05 là diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45 đến 9h45 là phần diễu binh diễu hành của hơn 16.000 người thuộc lực lượng vũ trang, 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng của công an và 9.000 người thuộc 13 khối quần chúng, khối xếp hình xếp chữ và khối đồng diễn.
Hàng triệu trái tim Việt Nam đang thao thức, hướng về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Để...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/09/2025 05:00 AM (GMT+7)