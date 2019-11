Diễn biến mới nhất vụ xin đổi tên vì quá dài của người phụ nữ ở Nhơn Trạch

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 14:54 PM (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương ở Nhơn Trạch, Đồng Nai sau một thời gian dài khó khăn trong việc làm hồ sơ xin đổi tên, hiện tên đã được rút gọn chỉ còn... 3 chữ.

Đồng Nai Sự kiện:

Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng Linh Phương (tên cũ của chị; 33 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) ngày 17-11 cho biết đã hoàn tất thủ tục và được cơ quan chức năng tiếp nhận, hướng dẫn hẹn để hoàn chỉnh rút ngắn tên và sớm có giấy chứng minh nhân dân (CMND) mới với tên ngắn gọn là Nguyễn Kim Phương.

Chị Phương kể sau thời gian dài mong muốn, đến nay chị đã hoàn tất chỉnh sửa tên trong giấy khai sinh và sổ hộ khẩu. Riêng với việc làm lại CMND, hiện chị đã hoàn tất thủ tục và được hẹn đến cuối tháng sẽ được nhận giấy CMND mới đổi cái cũ. Còn đối với bằng lái xe, hồ sơ đất đai, trong thời gian tới chị sẽ tiến hành làm thủ tục chỉnh sửa.

Hồ sơ thay đổi hộ tịch của chị Phương

Theo chị Phương, việc hoàn tất đổi cái tên từ rất dài thành ngắn gọn là đã thực hiện được mong muốn của chị từ lâu nay.

Trước đó, chị Phương đến cơ quan chức năng làm thủ tục yêu cầu thay đổi tên đệm, rút ngắn vì cho là quá dài nhưng bị UBND huyện từ chối. UBND huyện Nhơn Trạch cho rằng việc chị yêu cầu thay đổi chữ đệm tên với lý do "tên dài không làm được thẻ ATM tại ngân hàng" là chưa thuyết phục, chưa phù hợp với quy định. Cụ thể là lý do này không thuộc một trong các trường hợp được thay đổi tên theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Bộ luật dân sự 2015.

Tuy nhiên, chị Phương cho rằng ngoài lý do bị từ chối cấp thẻ ATM, bản thân chị còn gặp nhiều khó khăn, bất tiện khi tên quá dài, chị giữ nguyện vọng rút ngắn tên.

Bộ phận tư pháp của huyện Nhơn Trạch sau đó cho rằng nhận thấy việc chị Phương có tên dài gây nên những ảnh ảnh nhất định đối với cuộc sống của chị. Đây là lý do được cho là phù hợp hơn so với lý do ban đầu. Do đó, bộ phận tư pháp đã báo cáo UBND huyện xem xét, linh động xử lý.

