Trưởng Công an phường chống lệnh Giám đốc công an Đà Nẵng

Thứ Năm, ngày 10/01/2019 17:00 PM (GMT+7)

“Thái độ của trưởng Công an phường Vĩnh Trung là không thể chấp nhận. Đồng chí đã chống mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP Đà Nẵng cho biết.

Thời sự Sự kiện:

Lực lượng 911 (CATP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự.

quan đến việc phối hợp thực hiện kế hoạch 911 ngày 24/12/2018 của Giám đốc CATP về việc tổ chức tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng 911 (CATP Đà Nẵng) vừa thành lập.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên. Ảnh: Nguyễn Thành

Thiếu tướng Viên cho biết, lực lượng 911 vừa thành lập và đã hoạt động có nhiều kết quả xuất sắc. Tuy nhiên ông rất buồn vì trường hợp xảy ra tại Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê).

“Giám đốc CATP đã yêu cầu trưởng Công an phường này tổ chức kiểm điểm ngay trong hôm nay (10/1) và có báo cáo để Ban Thường vụ Công an TP Đà Nẵng xử lý kỷ luật”, ông Viên cho biết.

Theo ông Viên khi triển khai kế hoạch 911, CATP đã gửi kế hoạch cho các địa phương và đã có quán triệt cụ thể. Công an địa phương phải phối hợp với lực lượng 911 trong xử lý các đối tượng. Tuy nhiên, tại địa bàn phường Vĩnh Trung, dù đã có thông báo lực lượng chốt chặn, tuần tra làm nhiệm vụ, nhưng khi lực lượng 911 dẫn đối tượng đến Công an phường thì Trưởng Công an phường Vĩnh Trung không phối hợp trong tiếp nhận đối tượng để xử lý.

“Anh em cán bộ chiến sỹ lực lượng 911 lăn lộn đêm khuya ngoài đường để bảo vệ an ninh trật tự, vật lộn với tội phạm. Thái độ của trưởng Công an phường Vĩnh Trung là không thể chấp nhận. Đồng chí Trưởng công an phường Vĩnh Trung đã chống mệnh lệnh của Giám đốc CATP, không thể tha thứ. Phải xử lý nghiệm nhằm lập lại kỷ cương trong lực lượng”, Thiếu tướng Viên cho biết.

Ngày 28/12/2018, CATP Đà Nẵng đã ra mắt lực lượng tuần tra mới mang tên "911" trên cơ sở phối hợp các phòng, ban chuyên môn như cảnh sát hình sự, giao thông, 113...

Trước mắt sẽ có ba tổ công tác của lực lượng 911 thường xuyên tuần tra, chốt chặn trên đường phố để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự ở Đà Nẵng, tập trung tại các điểm đông khách du lịch. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo của lực lượng 911. Việc ra mắt lực lượng này hy vọng sẽ góp phần tích cực vào xây dựng mục tiêu Đà Nẵng là thành phố "4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội) được triển khai từ tháng 4/2016.