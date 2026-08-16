Chở con nhỏ bằng ô tô, nhiều cha mẹ chú ý quy định mới này

Từ ngày 15/8/2026, quy định xử phạt liên quan đến việc chở trẻ em trên ô tô có một số thay đổi đáng chú ý. Phụ huynh cần lưu ý để bảo đảm an toàn cho trẻ và tránh vi phạm khi tham gia giao thông.

Theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Nếu chở trẻ thuộc nhóm này nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt cảnh cáo.

Đáng chú ý, quy định mới tách hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em khỏi hành vi cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái.

Cụ thể, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Quy định này không áp dụng đối với ô tô chỉ có một hàng ghế.

Như vậy, với ô tô có nhiều hàng ghế, trẻ thuộc nhóm dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái. Đồng thời, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách.

Quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em được đặt trong bối cảnh việc bảo đảm an toàn cho trẻ khi đi ô tô, bởi trẻ có thể chịu nguy cơ chấn thương cao hơn trong trường hợp phanh gấp hoặc xảy ra va chạm nếu không được cố định đúng cách.

Từ 15/8/2026, nhiều quy định xử phạt giao thông mới chính thức áp dụng, trong đó có các quy định đáng chú ý với người chở trẻ em bằng ô tô. (Hình ảnh minh hoạ bằng AI)

Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin, từ ngày 15/8/2026, các quy định xử phạt mới tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP chính thức được áp dụng. Trước thời điểm này, từ ngày 1/7 đến ngày 14/8/2026, việc xử phạt vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với các gia đình thường xuyên đưa trẻ đi ô tô, việc lựa chọn và sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với trẻ cần được thực hiện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Người lớn cũng cần kiểm tra vị trí ngồi, dây đai và thiết bị an toàn trước khi xe khởi hành.

Đặc biệt, không nên để trẻ tự do đứng, nằm hoặc di chuyển trong khoang xe khi phương tiện đang chạy; không bế trẻ trên tay trong quá trình di chuyển.

Việc tuân thủ quy định không chỉ nhằm tránh bị xử phạt mà trước hết là giảm nguy cơ chấn thương cho trẻ khi xảy ra tình huống bất ngờ trên đường.