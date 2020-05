Cao tốc La Sơn – Túy Loan: Gấp rút hoàn thiện, chờ ngày thông xe

Thứ Bảy, ngày 23/05/2020 11:29 AM (GMT+7)

Ngày 23-5, các hạng mục chính như cầu, cống, công trình, mặt đường bê tông nhựa, hầm Mũi Trâu, hệ thống an toàn giao thông cơ bản đã hoàn thiện, phấn đấu nghiệm thu, bàn giao và thông xe vào cuối quý II năm 2020.

Dự án La Sơn - Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh, trùng với hệ thống tuyến cao tốc Bắc - Nam Loan được thực hiện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) với tổng chiều dài 77,6km, bao gồm đoạn La Sơn - Hòa Liên (Km0-Km66) và đoạn Hòa Liên - Túy Loan (Km66-Km78), tổng mức đầu tư 11.486 tỉ đồng.

Cao tốc La Sơn – Túy Loan được khởi công trong 5 năm qua, đoạn La Sơn – Hòa Liên nối 2 tỉnh Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng (dài 66km) sẽ sớm thông xe vào cuối quý II năm 2020

Theo thiết kế, tuyến cao tốc dài 77km với mặt đường rộng 22m, quy mô 2 làn xe trong giai đoạn I. Giai đoạn II, cao tốc sẽ có 4 làn quy mô đường cao tốc, nối tỉnh Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng, và sẽ kết nối vào hệ thống cao tốc Bắc - Nam.

Theo ông Nguyễn Minh Khánh, Trưởng phòng quản lý dự án 4 (BQLDA Đường Hồ Chí Minh), các hạng mục chính của dự án đoạn La Sơn - Hòa Liên (Km0-Km66) như các cầu, cống, công trình, mặt đường bê tông nhựa, hầm Mũi Trâu, hệ thống an toàn giao thông đã hoàn thành cơ bản, phấn đấu cuối quý II mời Hội đồng nghiệm thu kiểm tra để thông xe, tiến hành bàn giao.

Riêng đoạn Hòa Liên – Túy Loan (Km66+Km78) hiện đang hoàn thiện các thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh dự án cho phù hợp với nguồn vốn và quy hoạch của địa phương.

"Về nút giao Hòa Liên, Ban đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị để hoàn thành trước 30-6-2020 tuy nhiên hiện nay vẫn còn vướng một số hộ dân cản trở thi công. Hiện nay UBND huyện Hòa Vang và xã Hòa Liên (TP Đà Nẵng) đang tiếp tục giải quyết"- đại diện BLQDA Đường Hồ Chí Minh cho biết.

Trước đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng để tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng (ngày 16-8-2019), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nhấn mạnh việc thực hiện công tác đền bù giải tỏa 11,5km theo quy hoạch đường cao tốc đoạn đường tránh nam Hải Vân là rất quan trọng để từ đó góp phần thúc đẩy tiến độ cao tốc La Sơn-Túy Loan, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội vùng. Vì vậy, cần phải khẩn trương hoàn thành việc này.

Một số hình ảnh cận ngày hoàn thành:

Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối toàn tuyến nhánh phía đông đường Hồ Chí Minh, nối tuyến với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Cam Lộ - La Sơn trong tương lai

Giai đoạn 1 của dự án còn vướng mắc mặt bằng tại khu vực nút giao Hòa Liên. Người dân không nhận tiền bảo hiểm, cản trở thi công, bàn giao mặt bằng.

UBND huyện Hòa Vang và xã Hòa Liên đang tiếp tục giải quyết đối với các hộ dân tại nút giao Hòa Liên

Các hạng mục chính của dự án đoạn La Sơn - Hòa Liên (Km0-Km66) như cầu, cống, công trình, mặt đường bê tông nhựa, hầm Mũi Trâu, hệ thống an toàn giao thông đã cơ bản hoàn thành

Cao tốc La Sơn-Túy Loan là đoạn tuyến cao tốc được xây dựng trên khu vực địa hình, địa chất phức tạp với nhiều kỹ thuật khó được xử lý trong quá trình thi công

Toàn tuyến cao tốc có 9 đường gom và 10 mương dẫn chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng thi công. Ảnh: một đường gom dân sinh chưa được bàn giao mặt bằng để hoàn thiện.

Hiện nay, hầm Mũi Trâu đã cơ bản thi công xong hệ thống PCCC, còn một số thiết bị ITS phải nhập ngoại có chậm hơn so với dự kiến do dịch COVID-19

Cao tốc chạy xuyên qua rừng Quốc gia Bạch Mã. Giai đoạn 1 của dự án được đầu tư 2 làn xe, cho phép phương tiện lưu thông tốc độ 60-80km/h. Trong giai đoạn 2 sẽ hoàn thành quy mô đường cao tốc với 4 làn xe theo mặt cắt ngang rộng 23-24m.

Hệ thống biển báo, vạch sơn phân làn đường... đã hoàn thiện suốt chiều dài tuyến cao tốc.

Toàn tuyến cao tốc có 36 cầu vượt. Ảnh: cầu cạn Thú Chui được thiết kế để các loài động vật hoang dã đi lại ngay bên dưới cao tốc

BQLDA đang phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Liên (Đà Nẵng) để giải quyết vướng mắc mặt bằng, cố gắng thông xe cao tốc trước ngày 30-6-2020.

