Cấm đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm công việc massage: Bảo vệ người lao động, tránh công việc nhạy cảm

Lý do Việt Nam ưu tiên đưa lao động có trình độ, kỹ năng ra nước ngoài làm việc

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới.

Có thể kể đến những điểm mới như: Luật đã quy định về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài với thời hạn không quá 180 ngày kể từ ngày người lao động trúng tuyển; trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết về thời gian chờ xuất cảnh thì phải bồi thường theo thỏa thuận và hoàn trả tiền dịch vụ thu từ người lao động, các khoản thu khác người lao động đã nộp. Dự thảo đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bồi thường, hoàn trả tiền cho người lao động.

Đáng chú ý, luật bổ sung chính sách ưu tiên đưa lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời cấm đưa người lao động Việt Nam đi làm công việc massage ở nước ngoài.

Việt Nam ưu tiên đưa lao động có trình độ, kỹ năng ra nước ngoài làm việc. Ảnh: Lao động được đào tạo, nâng cao kỹ năng trước khi sang làm việc tại Nhật Bản - LOD

Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt về nội dung này, ông Vũ Trường Giang – Phó cục Trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết: Mặc dù năm 2026, Cục được giao chỉ tiêu đưa hơn 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng trong 6 tháng đầu năm, cả nước mới đưa được hơn 66.000 lao động, đạt trên 59% kế hoạch, giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này, theo ông Giang nguyên nhân đầu tiên là do thị trường lao động trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi.

Trong khi các thị trường truyền thống giảm tuyển dụng lao động, thì trong nước việc tuyển dụng lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng cạnh tranh gay gắt vì các doanh nghiệp trong nước cũng khát lao động, mức lương, chế độ cho lao động làm việc trong nước cũng tăng lên không thua kém nhiều so với mức lương lao động làm việc ở các thị trường khác nên thay vì đi làm việc ở nước ngoài, nhiều lao động chọn làm việc ở trong nước để được gần gia đình.

Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các thị trường từ truyền thống đến các thị trường mới nổi của Việt Nam cũng có sự khác biệt. Thay vì tuyển dụng lao động phổ thông, giờ đây các quốc gia có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ, kỹ năng để đáp ứng cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số. Mặt khác, đưa nhóm lao động có kỹ thuật, kỹ năng ra nước ngoài làm việc cũng giúp nâng cao hơn nữa trình độ, kỹ năng của nhóm lao động này. Đây cũng là kênh giúp đào tạo, bồi dưỡng những nguồn lao động có chất lượng, sau hết hợp đồng có thể quay trở về phục vụ cho đất nước.

“Chính vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ưu tiên đưa lao động đã qua đào tạo, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài nhằm đáp ứng ‘trúng’ nhu cầu của đối tác, đồng thời cũng nhằm nâng cao chất lượng cung ứng nguồn lao động, tăng thu nhập cho lao động Việt khi đi làm việc ở nước ngoài”, ông Giang nói.

Cũng theo ông Giang, điều này phù hợp với định hướng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Chính phủ trong thời gian qua, đó là nâng cao chất lượng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tăng chất lượng thay vì chỉ mở rộng quy mô, số lượng.

6 tháng cuối năm 2026, Cục Quản lý lao động ngoài nước hướng tới mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 112.000 lao động và phấn đấu vươn lên mốc 150.000 người. Để đạt được con số này, Cục sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể vừa nâng cao chất lượng, số lượng nguồn lao động, đồng thời tăng cường giải pháp quản lý nhà nước trong lĩnh vực có liên quan.

Cấm đưa lao động đi làm công việc massage ở nước ngoài để bảo vệ quyền lợi của người lao động

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Vũ Trường Giang – Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước – cho biết, sở dĩ Luật lần này đặt vấn đề ưu tiên đưa nhóm người lao động đã có trình độ, kỹ năng nghề đi làm việc ở nước ngoài là nhằm thể chế hóa trực tiếp chủ trương của Đảng về đột phá phát triển nguồn nhân lực, qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia và nâng cao vị trí của lao động Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Mặt khác, chính sách này cũng thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy quản lý, từ chú trọng số lượng sang chú trọng chất lượng.

“Đặc biệt, chính sách này đặt nền móng cho việc sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sau khi người lao động về nước. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, nếu được triển khai đúng định hướng, sẽ không làm ‘chảy máu’ nhân lực mà tạo ra ‘vòng tuần hoàn lao động’, trong đó dòng chảy tri thức, công nghệ và nguồn vốn quay trở lại phục vụ phát triển đất nước.

Đồng thời, chính sách này cũng góp phần phát triển kỹ năng nghề của người lao động đi làm việc ở nước ngoài – một chính sách được xác định là cấu phần của chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia”, ông Giang nói.

Về quy định cấm đưa người lao động đi làm công việc massage ở nước ngoài, ông Giang cho biết đây không phải là quy định cấm mới. Việc sửa đổi nhằm khắc phục những kẽ hở pháp lý bộc lộ qua thực tiễn thi hành.

Theo ông Giang, quy định hiện hành chỉ cấm công việc massage tại ba loại địa điểm gồm nhà hàng, khách sạn và trung tâm giải trí. Trong khi đó, trên thực tế, công việc này được tổ chức dưới nhiều hình thức, tên gọi và tại nhiều loại hình cơ sở khác nhau ở nước ngoài.

Việc xác minh, giám sát tính chất thực tế của địa điểm làm việc tại nước sở tại là hết sức khó khăn, vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan quản lý và doanh nghiệp dịch vụ. Do đó, quy định theo địa điểm dễ bị lợi dụng để “lách luật”. Việc quy định cấm chung đối với công việc massage sẽ bảo đảm tính minh bạch, khả thi, dễ áp dụng và không tạo khoảng trống cho hành vi vi phạm.

Mặt khác, đây cũng là biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ xâm hại nghiêm trọng đối với người lao động. Kinh nghiệm quản lý cho thấy, công việc massage thường có môi trường làm việc biệt lập, khó giám sát, tiềm ẩn nguy cơ cao bị lợi dụng hoặc biến tướng thành các hoạt động vi phạm đạo đức xã hội, cưỡng bức lao động, bóc lột, thậm chí mua bán người. Những nguy cơ này có thể xâm hại trực tiếp đến an toàn, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người lao động, trong đó phần lớn là lao động nữ; đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh người lao động Việt Nam và uy tín quốc gia.

Quy định này cũng nhằm bảo đảm sự thống nhất với các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động…

Đặc biệt, theo ông Giang, việc mở rộng phạm vi cấm sang cả khâu tuyển chọn, chuẩn bị nguồn nhằm chặn nguy cơ vi phạm ngay từ gốc, ngay từ trong nước.

Chia sẻ tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, mục tiêu Luật sửa đổi lần này nhằm hướng tới tăng cường hiệu lực quản lý, tính răn đe pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn khi triển khai các hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, bảo đảm các nội dung cần được hướng dẫn chi tiết được quy định đầy đủ, cụ thể, đồng bộ, để Luật có thể triển khai ngay khi có hiệu lực.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.