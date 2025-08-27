Các khối diễu binh Quân đội tỏa ra các tuyến phố Hà Nội
Tại Quảng trường Ba Đình, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 tối nay tổ chức sơ duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
|
Buổi sơ duyệt bắt đầu lúc 20h, kéo dài gần 2 giờ, với sự tham gia của các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng đứng làm nền; lực lượng diễu binh, diễu hành.
Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 43 khối diễu binh hành tiến (Quân đội có 26 khối, Công an 17 khối); đoàn diễu binh quân đội các nước Nga, Lào, Campuchia, lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 13 khối diễu hành quần chúng.
Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8); lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Sau khi thực hiện phần nghi lễ rước đuốc, chào cờ, bắn pháo lễ thì lần lượt các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe Nghi trượng: Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; các khối của Quân đội; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia; các khối Công an; vũ khí, khí tài; các khối diễu hành quần chúng... tiến qua lễ đài.
Đây là lần thứ 3 diễn tập tại Quảng trường Ba Đình, qua 2 lần các khối thực hành diễu binh, diễu hành được đánh giá bảo đảm đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân và đại đoàn kết dân tộc.
Cũng giống như các lần tổng hợp luyện trước, khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố lân cận như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Kim Mã, Hùng Vương, Thanh Niên... tập trung hàng chục nghìn người dân đổ về với ghế xếp, bạt trải đất, áo mưa, ô che để chờ xem.
Sau gần 40 phút các khối diễu binh đi qua lễ đài, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an dần cơ động vào đường duyệt trước Lăng Bác.
Quân đội tham gia 6 khối xe pháo của lực lượng Tăng thiết giáp, Pháo binh - Tên lửa, Hải quân, Phòng không Không quân, Hóa học - Công binh, Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử.
Nhiều loại khí tài, vũ khí do Việt Nam tự sản xuất, hiện đại hóa lần đầu tham gia tổng hợp luyện tại Ba Đình.
Dẫn đầu đội hình là xe tăng T54B và T55 do Liên Xô sản xuất đã được nâng cấp toàn diện. Những "pháo đài" thép kiên cố được trang bị pháo chính 100mm, súng phòng không, súng máy đồng trục với kíp chiến đấu 4 người. Đặc biệt phiên bản cải tiến T54B cải tiến được trang bị nhiều tính năng, tối ưu hiệu suất chiến đấu. Lực lượng có sức đột kích cao với sức mạnh tấn công áp đảo trên mọi chiến trường.
Dòng xe tăng T90S, T62 do xe tăng chỉ huy T90SK dẫn đầu tiến qua lễ đài. Riêng T62 với lợi thế pháo chính cỡ nòng 105mm và súng đồng trục. Dòng T90S hiện đại bậc nhất thế giới với kíp xe 3 người, được trang bị pháo 125mm, súng máy đồng trục cùng khả năng phóng tên lửa qua nòng pháo. Lực lượng mang đến hỏa lực vượt trội, sức cơ động cao.Khối xe thiết giáp lội nước - biểu tượng sức mạnh với bốn chủng loại tiên tiến.
Dẫn đầu là xe trinh sát BRDM-2 trang bị súng máy 14,5mm và 76,2mm với kíp xe 3 người, sẵn sàng trinh sát thần tốc trên mọi địa hình.Theo sau là các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với tên lửa và BMP2 trang bị tên lửa, súng máy PKT chở theo tiểu đội bộ binh tác chiến hiệu quả trên bộ lẫn dưới nước.
Nổi bật là xe chỉ huy thông tin BTR-60PU được Việt Nam cải tiến với vai trò tổng trạm thông tin cơ động đảm bảo chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống tác chiến hiện đại. Khí tài thể hiện sự làm chủ công nghệ của Quân đội Việt Nam.
Sau khoảng 20 phút, xe chỉ huy, tổ Công an kỳ của Công an tiến qua lễ đài. Kế đến là các khối đi gồm: Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân; Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân; Khối nam sĩ quan Cảnh vệ; Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân; Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông; Khối nam sĩ quan Cảnh sáy Phòng cháy, chữa cháy; Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động; Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm; Khối nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Khối nam chiến sĩ Cảnh sát Đặc nhiệm; Khối nam chiến sĩ Hậu cần - Kỹ thuật CAND; Khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; Khối nam học viên các học viện, trường CAND; Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.
Những quân nhân nước bạn đến Việt Nam trong tuần qua đã luyện tập và tham gia hợp luyện ngay buổi đầu tiên hôm 21/8.
Khối Quốc kỳ Liên bang Nga, hộ tống khối quốc kỳ đội tiêu binh danh dự đại diện cho 3 binh chủng thuộc Lực lượng vũ trang Nga, Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga.
Khối Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang cách mạng chủ lực của dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh dân tộc, dân tộc hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ngày nay Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt, Mối quan hệ Việt Nam – Lào ngày càng được tăng cường góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vững chãi, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng thiết thực hiệu quả.
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia tiến qua lễ đài. Trong truyền thống hữu nghị đoàn kết lâu đời giữa 2 nước, 2 Quân đội luôn sát cánh bên nhau và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình. Ngày nay Quân đội hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền bỉ lâu dài”.
Dù phải chờ đợi nhiều giờ, người dân thủ đô vẫn tràn đầy háo hức, mong muốn được trực tiếp chứng kiến các màn trình diễn diễu binh, duyệt đội, thể hiện sức mạnh và truyền thống đoàn kết của dân tộc.
Sau khi hoàn thành phần diễu hành qua lễ đài trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các khối diễu binh di chuyển dọc đường Hùng Vương để tách khối, sau đó tỏa ra các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Kim Mã, Tràng Thi, Tràng Tiền, trước Nhà hát Lớn và Cửa Nam. Dọc hai bên đường, người dân đứng chật kín, vỗ tay và reo hò nồng nhiệt khi từng khối diễu binh đi qua.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đảm nhiệm vai trò chỉ huy buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Các khối diễu binh và diễu hành xuất phát từ khu vực đầu các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, thực hiện đi đều khoảng 300m trước khi chuyển sang đi nghiêm qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình.
Cùng thời điểm, tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng diễu binh trên biển tiến hành sơ duyệt với sự tham gia của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5. Lực lượng gồm nhiều vũ khí, khí tài hiện đại: tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân, cùng các biên đội tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực.
Mở đầu chương trình là ba xe nghi trượng cùng khối cờ Đảng và cờ Tổ quốc: xe Quốc huy đặt trên nền trống đồng Đông Sơn, do 54 thanh niên đại diện 54 dân tộc Việt Nam rước; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; và xe biểu tượng 80 năm Quốc khánh với dòng chữ nổi bật “Việt Nam - Kỷ nguyên phát triển mới”. Các khối này lần lượt tiến qua lễ đài, mở màn cho buổi sơ duyệt.
Tiếp theo, khối Quân kỳ và xe chỉ huy do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu tiến vào Quảng trường Ba Đình, khởi đầu phần diễu binh của lực lượng vũ trang kéo dài gần một giờ. Những ngôi sao trên Quân kỳ tượng trưng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam sinh ra từ nhân dân, mang tinh thần “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Các khối diễu binh của Quân đội bao gồm: Danh dự 3 quân chủng, sĩ quan Lục quân, sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, học viên các nhà trường Quân đội, chiến sĩ Pháo binh, Tăng thiết giáp, Công binh, Hồng kỳ, nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Thông tin, nữ sĩ quan Quân y, nữ chiến sĩ Biệt động, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ Du kích miền Nam, sĩ quan Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển, Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng, Đặc công, Phòng hóa, Đặc nhiệm dù, và nam Dân quân tự vệ. Các chiến sĩ đã trải qua nhiều ngày luyện tập nghiêm túc, với bốn buổi tổng duyệt tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Miếu Môn và hai buổi tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình.
Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay có sự tham gia của hơn 40.000 người, gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài đến từ Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; và 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền bao gồm tiêu binh lễ đài, 29 khối đứng và 11 khối quần chúng.
Tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức với sự tham gia của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5. Các đơn vị này mang đến nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, bao gồm: tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân, cùng các biên đội tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực. Nội dung diễu binh trên biển sẽ được trình chiếu qua màn hình LED kèm thuyết minh tại buổi sơ duyệt.
Dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, được bố trí trước sân vận động Mỹ Đình.
Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, nhiều người dân trên các tuyến phố đứng dậy chào cờ, hát vang bài Quốc ca. Ảnh: Hoàng Hà
Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối nay có sự tham gia của hơn 40.000 người, gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài đến từ Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; và 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền bao gồm tiêu binh lễ đài, 29 khối đứng và 11 khối quần chúng.
Tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức với sự tham gia của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5. Các đơn vị này mang đến nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, bao gồm: tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân, cùng các biên đội tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực. Nội dung diễu binh trên biển sẽ được trình chiếu qua màn hình LED kèm thuyết minh tại buổi sơ duyệt.
Dàn pháo lễ gồm 15 khẩu pháo 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, được bố trí trước sân vận động Mỹ Đình.
Góc Thợ Nhuộm - Tràng Thi. Ảnh: Trọng Tùng
Tại phố Tràng Thi, tình nguyện viên cùng người dân đồng loạt hát "Nối vòng tay lớn". Ảnh: Trọng Tùng
Biển người tại nút giao Lê Duẩn - Trần Nhân Tông. Ảnh: Mạnh Hùng
XEM CLIP:
Phố Hàng Cháo ngập tràn sắc đỏ, rất đông người dân chờ đón màn diễu binh, diễu hành. Để có vị trí quan sát tốt, nhiều người đã mang theo thang. Ảnh: Thế Bằng
Người dân, thanh niên tình nguyện cùng hát vang Nối vòng tay lớn. Ảnh: Thế Sơn
Khoảng 2 giờ trước buổi sơ duyệt, các khối diễu binh và diễu hành lần lượt di chuyển về vị trí tập kết, sẵn sàng tiến vào khu vực tập trung. Từng đoàn chiến sĩ và các khối diễu hành đi qua trong tiếng reo hò, chào đón nồng nhiệt của người dân.
Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, huân chương lấp lánh trên ngực, thể hiện niềm tự hào và tác phong kỷ luật nghiêm minh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mỗi khối diễu binh mang đặc trưng riêng, với trang bị đa dạng từ súng cầm tay đến các thiết bị hỗ trợ, đại diện cho các quân binh chủng.
Trước giờ sơ duyệt, các chiến sĩ và thành viên các khối diễu hành giao lưu sôi nổi với người dân, tạo nên không khí ấm áp và đoàn kết.
Khối diễu hành Công nhân - 1 trong 13 khối diễu hành quần chúng. Ảnh: Hoàng Hà
Các nữ chiến sĩ Thông tin chụp ảnh chung với người dân. Ảnh: Hoàng Hà
Ảnh: Bảo Kiến
Ảnh: Bảo Kiến
Khối đứng của Phòng không - Không quân. Ảnh: Bảo Kiến
Các khối đứng Biên phòng và Hải quân. Ảnh: Bảo Kiến
Các khối đứng của Quân đội và Công an. Ảnh: Bảo Kiến
Các khối diễu binh và diễu hành tích cực luyện tập trước giờ diễn ra lễ chính thức. Tiếng hô "đi đều bước" vang lên hùng tráng, hòa quyện cùng âm thanh quân nhạc từ hệ thống loa, tiếng trống và khẩu lệnh chỉ huy, tạo nên không khí trang nghiêm, khí thế.
Các khối diễu hành tại đầu đường Hùng Vương, lối vào quảng trường. Ảnh: Quyết Thắng
Tham gia luyện tập có các khối diễu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đoàn đến từ Quân đội Lào và Campuchia.
Quảng trường Ba Đình rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc, với các màn hình LED xung quanh hiển thị dòng chữ nổi bật: “Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam”. Hơn 25.000 chỗ ngồi tại quảng trường đã được lắp đặt hoàn thiện, hệ thống loa truyền thanh dọc các tuyến phố cũng sẵn sàng phục vụ lễ kỷ niệm. Trên khán đài đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng nghìn người trong khối xếp chữ liên tục khuấy động không khí bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt trước giờ sơ duyệt.
Đoàn diễu binh của Nga luyện tập. Ảnh: Phạm Hải
Ảnh: Phạm Hải
Khối diễu binh Quân đội Campuchia. Ảnh: Quyết Thắng
Khối quân đội Lào tập luyện. Ảnh: Phạm Hải
Khối xếp hình, xếp chữ với hàng nghìn người. Ảnh: Phạm Hải
Người dân đứng kín hai bên đường Tràng Tiền. Ảnh: Thạch Thảo
Hiện, các phố Tràng Tiền, Hàng Khay đã cấm đường triệt để. Các phương tiện cắt ngang phố Ngô Quyền để ra khỏi vùng cấm. Ảnh: Thạch Thảo
Lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không đi vào đường cấm. Ảnh: Thạch Thảo
Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B mang theo tên lửa đối đất R-17E. Ảnh: Hoàng Hà
Pháo phản lực bắn loạt tự hành BM-21 Grad không chỉ là vũ khí mà còn là biểu tượng của sức mạnh hỏa lực. Ảnh: Hoàng Hà
Dàn pháo tự hành SU-122, SU-152 của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Ảnh: Hoàng Hà
Ảnh: Hoàng Hà
Ảnh: Hoàng Hà
Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp và xe đặc chủng rời khu vực trường đua F1 Mỹ Đình để về Quảng trường Ba Đình. Dọc hai bên đường, hàng trăm người dân reo hò, cổ vũ nồng nhiệt mỗi khi đoàn xe khí tài đi qua. Hành trình di chuyển bắt đầu từ trường đua F1, qua các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, Âu Cơ, Nghi Tàm, và kết thúc tại điểm tập kết ở đường Thanh Niên, Nghi Tàm. Tổng cự ly di chuyển khoảng 22km.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT. Ảnh: Lê Trung
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - gồm xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - là hệ thống tên lửa đối hạm do Viettel nghiên cứu sản xuất toàn trình. Ảnh: Lê Trung
Khối xe của lực lượng Công binh. Ảnh: Lê Trung
Đoàn xe chở các khối diễu binh, diễu hành đi qua đường Văn Cao. Ảnh: Đức Anh
Khối xe nghi trượng bắt đầu vào khu vực quảng trường chuẩn bị cho buổi sơ duyệt. Ảnh: Phạm Hải
Tại các tuyến đường Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám, nơi tập kết các khối diễu binh và diễu hành, đông đảo người dân đã chờ đợi hàng giờ để chào đón và cổ vũ các chiến sĩ Công an, Quân đội. Từ người già đến trẻ nhỏ, nhiều người tạo dáng hình trái tim, chữ V hoặc vươn tay bắt tay, gửi gắm tình cảm nồng nhiệt tới đoàn xe chở các chiến sĩ diễu binh đi qua.
Khối chiến sĩ Công binh vui vẻ vẫy tay với người dân. Ảnh: Huy Anh
Người dân cầm cờ nồng nhiệt chào đón khối chiến sĩ Tăng thiết giáp. Ảnh: Huy Anh
Em nhỏ trong trang phục quân đội hào hứng bắt tay các chú bộ đội. Ảnh: Huy Anh
Các khối xe pháo bánh lốp cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Trong khi đó, các xe tăng thiết giáp, bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng hợp luyện chính thức.
Dàn xe tăng hừng hực khí thế tiến về gần Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quyết Thắng
Dàn xe tăng T54B và T55, T90S, T62 nối đuôi nhau trên phố Cửa Bắc. Ảnh: Quyết Thắng
Theo sau là các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và BMP2. Ảnh: Hoàng Hà
Ảnh: Hoàng Hà
Đoàn xe tăng đi qua đường Thanh Niên. Ảnh: Hoàng Hà
Ảnh: Hoàng Hà
Xe thiết giáp BTR 60PU. Ảnh: Quyết Thắng
Khu vực nhà bạt trước cổng ga Hà Nội đông nghịt người dân. Tại đây, tổ y tế lưu động của Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời sơ cứu cho ông Đức Thịnh (Hòa Bình), người bị huyết áp cao và chóng mặt.
Ông Thịnh chia sẻ, ông đã có mặt tại đây từ 7h để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào tối nay. Ông bày tỏ niềm vui khi được các y bác sĩ tận tình chăm sóc.
Tổ y tế hỗ trợ người dân gặp vấn đề sức khỏe. Ảnh: Nguyễn Huế
Để đảm bảo an toàn y tế, Bộ Y tế cùng các bệnh viện đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia các đội ứng trực tại các khu vực trọng điểm ở trung tâm Hà Nội và dọc các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Các tổ y tế lưu động được bố trí tại nhiều điểm, trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị và vật tư y tế. Do lượng người tham gia sự kiện rất đông, việc xe cấp cứu di chuyển vào các tuyến phố diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Bộ Y tế đã triển khai các lều y tế lưu động dọc các tuyến đường. Các tổ y tế này sẽ sơ cứu tại chỗ hoặc hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế gần nhất nếu vượt quá khả năng xử lý.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tham gia sự kiện cần chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
XEM CLIP:
Tại khu vực Liễu Giai- Kim Mã một nam thanh niên cầm guitar bắt nhịp người dân hát hàng loạt liên khúc về Tổ quốc. Ảnh: Bảo Qúy
Ảnh: Bảo Qúy
Tại các tuyến phố ven Hồ Hoàn Kiếm như Tràng Tiền, Hàng Khay không khí rộn ràng, háo hức hiện lên trên gương mặt mỗi người. Nhiều vị trí đẹp ở các điểm giao cắt đã chật kín người.
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Ảnh: Trọng Tùng
Dây rào và hàng rào sắt được bố trí để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy. Thủ đô những ngày này rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, hòa cùng màu trang phục cờ đỏ sao vàng của người dân tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi khắp phố phường.
Ảnh: Thế Bằng
Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng ngàn người dân hò reo khi những ca khúc về tình yêu Tổ quốc vang lên qua hệ thống loa.
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Ảnh: Thế Bằng
Người dân trên phố Lê Hồng Phong xếp hàng vào Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Bảo Minh
Khu vực ngã tư Liễu Giai, người dân mang loa kéo và mic để hát karaoke. Ảnh: Bảo Quý
Khu vực nhà bạt trước cửa ga Hà Nội chật kín người dân. Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Từ chiều, hàng trăm xe chở quân từ Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc... theo tuyến đường đã định sẵn về trung tâm TP.
Hơn 16.300 quân nhân góp mặt trong 43 khối đi, 18 khối đứng, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an.
Tham gia còn có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia theo lời mời trước đó từ Bộ Quốc phòng.
Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức lễ kỷ niệm, trưa nay, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an và TP Hà Nội đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ sơ duyệt.
Trên đường Trần Duy Hưng, từng đoàn xe chở các chiến sĩ trong các khối diễu binh, diễu hành của Quân đội và Công an bắt đầu tiến về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trần Minh Quân
Các chiến sĩ vẫy chào, thả tim với người dân trên đường hành quân. Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Những gương mặt đen sạm vì nhiều tháng luyện tập nhưng lúc nào cũng vui tươi. Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Các đơn vị triển khai lực lượng chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.
Buổi sơ duyệt tối nay sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Lực lượng Quân đội và Công an làm nhiệm vụ trên Quảng trường Ba Đình vào vị trí nghe triển khai kế hoạch. Ảnh: Quyết Thắng
Người dân đứng dọc hai bên đường hân hoan chào đón đoàn xe Quân đội đi qua. Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Ảnh: Trần Minh Quân
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng và Quân khu 5.
Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.
Người dân trên phố Lê Hồng Phong chờ đến giờ vào khán đài. Ảnh: Bảo Minh
Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia... Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.
Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát dự báo thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội từ sau 14h chiều nay đến đêm, thời tiết chủ yếu không mưa.
Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng. Ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa.
Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác. Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.
Du khách nước ngoài tham quan khu vực Quảng trường Ba Đình lúc trưa chiều nay. Ảnh: Quyết Thắng
Người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của cơ quan khí tượng thủy văn để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới.
Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm.
Người dân rạng rỡ chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: Quyết Thắng
Thanh niên tình nguyện sẵn sàng phục vụ lễ sơ duyệt. Ảnh: Quyết Thắng
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông.
Thời gian tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, phục vụ chương trình sơ duyệt bắt đầu từ 12 giờ ngày 27/8 đến 2 giờ ngày 28/8.
Như vậy so với thông báo trước đó, thời gian cấm đường sẽ sớm hơn 5 tiếng.
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) là:
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ.
Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).
Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm, bất chấp mưa gió, chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 20h hôm nay.
Nhiều nhóm nhỏ mang theo bạt, ghế xếp, lều nhỏ, đồ ăn khô, nước uống và quạt tay, "đóng quân" trước cả chục tiếng đồng hồ tại chỗ. Một số người còn căng bạt, khoá ghế vào barie để giữ chỗ.
Lực lượng chức năng vẫn nhắc nhở đảm bảo an ninh trật tự, để giữ hình ảnh đẹp trong dịp lễ trọng đại của đất nước.
Ảnh: Nguyễn Huế
Ảnh: Nguyễn Huế
Trước đó một số người có mặt từ tối hôm trước dựng lều, che bạt ở ngã tư đường Hùng Vương, Trần Phú. Vị trí gia đình dựng lều ngay gần bốt điện, trong khi trời mưa gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công an phường Ba Đình yêu cầu gia đình thu dọn, trở về nhà nghỉ ngơi để sáng hôm sau quay lại xem diễu binh.
Các khối quân nhân, xe pháo, phương tiện đặc chủng diễu qua quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, thu hút sự cổ vũ của người dân.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2025 14:45 PM (GMT+7)