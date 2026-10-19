Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải: Không chờ Trung ương, địa phương chủ động đề xuất sáp nhập, chia tách xã, phường

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết tại phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội, chiều 18/10.

Theo đó, phát biểu thảo luận tại tổ, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã làm rõ định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhấn mạnh yêu cầu chủ động từ địa phương, xuất phát từ điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển.

Xã quá nhỏ có thể đề xuất nhập, quá rộng có thể đề xuất chia

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã có kết luận về vấn đề này, giao các tỉnh, thành phố chủ động xem xét, đề xuất sắp xếp trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương.

Những xã, phường có quy mô quá nhỏ, không đảm bảo không gian và dư địa phát triển, trong khi các địa bàn lân cận có điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa tương đồng và giao thông thuận lợi, có thể được nghiên cứu sáp nhập để nâng cao hiệu quả quy hoạch, phát triển tốt hơn.

Ngược lại, với những địa bàn trước đây đã sáp nhập 3-4 xã nhưng nay phát sinh khó khăn do diện tích quá rộng, tổ chức hoạt động chưa thuận lợi, địa phương cũng có thể tính toán phương án chia tách.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Quốc hội

Bộ trưởng lưu ý, việc điều chỉnh phải được thảo luận, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và các cơ quan liên quan, lấy ý kiến nhân dân để tạo đồng thuận trước khi trình Trung ương xem xét, quyết định.

“Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền”, Bộ trưởng nhấn mạnh, đồng thời cho rằng không nên có tâm lý chờ Trung ương chỉ đạo hoặc trông đợi địa phương khác thực hiện trước.

Nghiên cứu mô hình xã, phường hạt nhân tiêu biểu

Cùng với việc rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, tham mưu Chính phủ và Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu. Mô hình này không làm thay đổi cấp hành chính hiện hành.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ tại Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và An Giang. Ảnh: Quốc hội

Theo định hướng bước đầu, Trung ương sẽ quy định nguyên tắc, tiêu chí chung, còn việc lựa chọn xã, phường cụ thể thuộc thẩm quyền chủ động của địa phương. Mỗi tỉnh, thành phố dự kiến không nên lựa chọn quá nhiều, khoảng 3-4 xã, phường; đây hiện mới là định hướng nghiên cứu, chưa phải phương án chính thức.

Các đơn vị được lựa chọn cần có điều kiện tương đối tốt về hạ tầng, giao thông, thông tin liên lạc, đội ngũ cán bộ và chuyển đổi số. Đặc biệt, vị trí cần tương đối trung tâm so với các địa bàn lân cận, tạo thuận lợi cho việc tập trung nguồn lực, đầu tư hạ tầng và tổ chức quy hoạch liên thông.

Theo Bộ trưởng, khi các xã, phường hạt nhân phát triển, lợi ích có thể lan tỏa ra khu vực xung quanh thông qua liên kết đầu tư, sản xuất, cung ứng nguyên liệu, vật liệu và kết nối các lợi thế về giao thông, công thương.

Cách tiếp cận này hướng tới hình thành các chuỗi liên kết kinh tế, khai thác hiệu quả nguồn lực và cải thiện đời sống người dân trên phạm vi rộng hơn địa giới hành chính của từng xã, phường.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu, báo cáo Chính phủ và Bộ Chính trị. Khi có chủ trương chính thức, các địa phương sẽ được hướng dẫn triển khai.