Bình Dương phong tỏa khu dân cư có ca mắc COVID-19

Thứ Năm, ngày 25/03/2021 21:45 PM (GMT+7)

Bình Dương vừa phát hiện ca mắc COVID-19 tại khu dân cư thuộc phường An Phú, TP Thuận An. Lực lượng chức năng đã phong toả khu vực này vào tối nay (25/3).

Tối 25/3, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa con đường D35 thuộc khu phố 4, KDC Việt Sing, phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương vì phát hiện ca mắc COVID-19 ở khu vực này.

Theo thông tin ban đầu, ca bệnh được xác định là một người đàn ông sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc. Người này ở Bình Dương từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay.

Phong tỏa đường vào khu dân cư

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế Thuận An đã tiến hành cách ly điều trị.

Bước đầu, qua tiến hành rà soát, cơ quan chức năng xác định có 8 trường hợp (F1) tiếp xúc gần với ca bệnh kể trên. Những trường hợp này đã được lực lượng chức năng đưa vào khu cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm.

Nơi ở của người mắc COVID-19 bị phong tỏa

Lực lượng chức năng chốt các ngõ ra vào chung cư

Qua điều tra dịch tễ, người đàn ông quốc tịch Trung Quốc mắc COVID-19 nghi nguồn lây nhiễm từ Campuchia. Bởi, cách đây mấy ngày, bệnh nhân có đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lấy hàng và tiếp xúc gần với người Campuchia.

