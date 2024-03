Bị phạt nguội vi phạm giao thông 26 lần, nữ tài xế xe máy nói gì?

Liên quan đến sự việc nữ tài xế 26 lần vi phạm giao thông, bị phạt nguội gần 20 triệu đồng, tối 21/3, chia sẻ với PV, chị N.T.T. (41 tuổi, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) thừa nhận các lỗi vi phạm của bản thân và chấp nhận bị xử phạt hành chính.

Lỗi vi phạm của chị T. bị camera giám sát ghi lại

Theo chị T., chị thường xuyên di chuyển giữa hai nhà cách nhau khoảng 500m ở thị trấn Thắng. Một căn nhà chị bán hoa tươi, nằm ngay cạnh ngã tư, đối diện đèn tín hiệu giao thông. Do chủ quan quãng đường ngắn, nên chị nhiều lần điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ.

Chiếc xe máy dính lỗi vi phạm, ngoài chị T. điều khiển còn có chồng và con gái chị cũng thường xuyên dùng phương tiện này mà không đội mũ bảo hiểm. Camera giám sát ghi lại hình ảnh các thành viên trong gia đình chị đều dính lỗi. Tuy nhiên, chị T. là người đứng tên sở hữu phương tiện nên được công an mời lên làm việc.

“Tôi khá bất ngờ khi công an thông tin 26 lần vi phạm, song cũng chấp hành ký các biên bản vi phạt. Đây là bài học cho cả gia đình tôi”, chị T. nói.

Bản thân chị T. cũng như gia đình vẫn chưa biết cách để tra cứu phạt nguội xe máy. Chị T. mong muốn lực lượng chức năng sớm hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân nắm được cách tra cứu phạt nguội xe máy trên ứng dụng.

Theo chị T., sau sự việc, hình ảnh và thông tin cá nhân của chị bất ngờ bị người dùng mạng phát tán và bôi nhọ trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản dẫn lại các bài viết, gọi chị là "quái xế" hay "người phụ nữ bị phạt nguội nhiều nhất Hiệp Hòa".

“Lỗi của tôi chỉ bị xử phạt hành chính, đâu phải hình sự mà đưa rõ mặt tôi như vậy. Tôi bức xúc khi bị nhiều người chửi mắng, xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống và công việc, ảnh hưởng tinh thần của tôi”, chị T. nói.

"Đêm qua tôi mất ngủ khi bị mạng xã hội tấn công, thậm chí bị tra tấn bởi những cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm của mọi người. Tôi rất mệt mỏi”, chị T thở dài.

Người phụ nữ 41 tuổi cho biết thêm, chiếc xe máy này được chị mua lại từ lâu với giá khoảng 40 triệu đồng và đã sang tên. Hiện tại, chiếc xe của chị vẫn đang bị giữ tại cơ quan công an.

Trước đó, báo chí đăng tải, Công an huyện Hiệp Hòa cho biết qua trích xuất camera giám sát giao thông trên địa bàn, đơn vị ghi nhận từ ngày 1/2 đến 29/2, người điều khiển xe máy mang BKS 98D1-605.xx đã 10 lần không đội mũ bảo hiểm, 16 lần không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, Công an huyện Hiệp Hòa đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện. Qua xác minh, người điều khiển xe máy trên là chị T. Sau đó, công an đã mời chị đến trụ sở công an làm việc. Với lỗi phạt 900.000 đồng/lần vượt đèn đỏ và 500.000 đồng/lần không đội mũ bảo hiểm, chị T. bị xử phạt tổng số tiền là 19,4 triệu đồng.

