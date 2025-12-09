Bé trai 11 tuổi sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 21

Chiều 9/12, nhiều người bàng hoàng phát hiện bé trai rơi từ tầng cao của tòa chung cư Hồ Gươm Plaza (ở số 102-104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) xuống phần mái tôn của khu thương mại phía dưới.

Khu vực toà chung cư Hồ Gươm Plaza (ở số 102-104 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực xảy ra vụ việc nằm phía trên phần mái che của siêu thị ở tầng 1, nơi có một tấm tôn lớn được dùng để bao phủ lối đi. Tấm mái này xuất hiện vết lõm sâu và nhiều vết rạn nứt sau cú va chạm mạnh.

Một số nhân chứng cho biết, khoảng gần 16h30 cùng ngày, họ nghe thấy một tiếng động lớn giống như vật nặng rơi xuống, sau đó là tiếng hô hoán.

Khi cháu bé rơi từ tầng cao xuống vướng vào tấm tôn nhô ra, giúp giảm đáng kể lực va đập và may mắn giữ được tính mạng. (Ảnh: Minh Đức)

Anh M.H., sống gần khu vực tòa chung cư Hồ Gươm Plaza kể lại: “Lúc đó tôi đang chuẩn bị dắt xe thì nghe tiếng hét vọng xuống. Chỉ vài giây sau là tiếng va chạm rất mạnh. Khi tôi chạy lại, thấy cháu nằm trên phần mái tôn bị lõm sâu. Ai cũng hoảng nhưng cố gọi nhau bình tĩnh để xem cháu có còn phản ứng hay không”.

“Nhìn cảnh đó mà ai cũng thót tim. May mắn là cháu vướng vào tấm tôn nhô ra rồi mới rơi tiếp xuống nên lực va đập giảm đi nhiều. Thật sự may mắn, mong con sớm bình an”, ông N.H.H., sống trên đường Trần Phú nói.

Những người có mặt tại hiện trường đều cho biết khoảnh khắc xảy ra vụ việc quá bất ngờ, ai nấy chỉ kịp chạy tới hỗ trợ. Chị L.P., làm việc tại cửa hàng gần đó, vẫn còn run khi nhớ lại: “Ban đầu tôi tưởng mái tôn bị gió thổi hoặc rơi vật liệu xây dựng. Nhưng khi nhìn thấy cháu bé, tôi thực sự sợ. Mọi người lập tức tri hô, một số người gọi bảo vệ và công an, số khác đứng ra ngăn người dân tiến lại gần vì mái tôn có thể sập tiếp”.

Lực lượng chức năng dùng xe thang đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Minh Đức)

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hà Đông cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và ghi nhận lời khai các nhân chứng. Bé trai nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu để chuyển tới bệnh viện.

Người dân quanh khu vực cho biết cháu bé 11 tuổi, là học sinh cấp 2 tại một trường THCS trên địa bàn.

Nguyên nhân khiến bé rơi từ tầng cao đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.