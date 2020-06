Bất ngờ về bầu trời ở TP HCM vào sáng 29/6

Cảnh báo khẩn mưa to trong hôm nay Đài khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam Bộ vừa phát bản tin khẩn rạng sáng 29-6, qua đó ghi nhận trong những ngày sắp tới, trường gió Tây Nam khống chế khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh dần, cùng hội tụ gió trên cao hoạt động. Do đó, từ ngày hôm nay (29/6) cho đến cuối những ngày đầu tháng 7, khu vực Nam Bộ có một đợt mưa dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ kèm theo gió giật mạnh, lốc, sét. Cần đề phòng mưa với vũ lượng lớn có thể gây ngập cục bộ ở những vùng trũng thấp và các đô thị lớn.