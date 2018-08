Nippon Paint (Việt Nam) công bố kết quả "Dự đoán World Cup cùng DiDiDi 2018"

Thông tin chương trình “Dự đoán World Cup cùng DiDiDi 2018” a) Tên chương trình khuyến mại : Dự đoán World Cup cùng DiDiDi 2018 b) Địa bàn thực hiện khuyến mại :Đồng Nai c) Hình thức khuyến mại : Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi. d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại : các thành viên có thẻ DiDiDi của sơn Nippon có tải ứng dụng DiDiDi lên điện thoại, sử dụng ứng dụng để tích điểm và dự đoán World Cup. đ) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng); Tivi Samsung 43 inch, điểm thưởng tích lũy vào thẻ thành viên, điện thoại Samsung S9 plus, điện thoại Samsung S9, cây màu Nippon, tiền mặt, xe máy Honda Vision 2018. e) Thời gian thực hiện khuyến mại : 01/06/2018 đến 17/07/2018 g) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại) : Thầu thợ có thẻ thành viên được cấp bởi Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam) h) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng đã trao của chương trình khuyến mại : gồm 242 giải thưởng các loại áp dụng xuyên suốt trong 64 trận đấu với tổng giá trị giải thưởng lên đến 240.044.000 đồng.