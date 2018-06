Vinmec Times City nhận chứng chỉ chất lượng quốc tế JCI lần thứ 2

Thông tin tham khảo về JCI Tổ chức giám định chất lượng bệnh viện của Hoa Kỳ JCI (Joint Commission International) được thành lập năm 1994, là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, hiện là tổ chức hàng đầu trên thế giới về thẩm định và chứng nhận chất lượng y tế. JCI hiện hoạt động tại hơn 90 quốc gia; quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y tế: quản lý chất lượng, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn thuốc, quản lý bệnh viện, hành chính… Chứng nhận JCI có uy tín quốc tế và rất khắt khe về chất lượng và an toàn bệnh nhân. Những bệnh viện đạt chứng nhận này sẽ nhận được Con Dấu Vàng công nhận cam kết về An toàn và Chất lượng trong chăm sóc bệnh nhân và quản trị bệnh viện. JCI làm việc trực tiếp với các bệnh viện nhằm giúp bệnh viện hoàn thành mục tiêu cung cấp dịch vụ và chăm sóc y tế chất lượng cao trong một môi trường an toàn, hiệu quả và quản trị tốt. Đồng thời giúp duy trì sự công nhận, cập nhật các tiêu chuẩn mới và đưa ra hướng dẫn về kỳ vọng liên tục về cải thiện hiệu suất. Thông tin về Hệ thống Y tế Vinmec Hệ thống Y tế Vinmec được đầu tư và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế bởi Tập đoàn Vingroup – Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam với chiến lược đến năm 2020 sẽ phát triển 10 bệnh viện trên khắp cả nước, thành lập các Viện nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Y học tái tạo, Tim mạch, Ung bướu. Sau 6 năm đi vào hoạt động, Vinmec trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Hà Nội khai trương tháng 1/2012 là bệnh viện đầu tiên thuộc hệ thống đi vào hoạt động. Trong 6 năm qua, với đầu tư quy mô lớn về cơ sở vật chất và trang thiết bị; quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sỹ đầu ngành, liên tục ứng dụng, cập nhật công nghệ, kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất trên thế giới, Vinmec Times City đã trở Thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người bệnh, làm chủ các kỹ thuật y khoa hiện đại như ghép tạng, can thiệp tim mạch, điều trị ung bướu tiêu chuẩn quốc tế,… Thông tin chi tiết có tại website: http://www.vinmec.com