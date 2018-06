Ung thư đường tiêu hóa - họa vào từ miệng

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 10:00 AM (GMT+7)

Theo thống kê, có gần 10% dân số mắc các bệnh về đường tiêu hóa mà hệ lụy có thể dẫn đến ung thư, ảnh hưởng đến chất lượng sống. Do đó, hiểu biết tốt hơn về bệnh lý, mỗi người nên là “bác sĩ tốt nhất của chính mình và bệnh viện tốt nhất của mình chính là nhà bếp” để tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và nhận thức được tầm quan trọng của việc ăn uống đúng cách.

Ung thư tiêu hóa - hiểu thế nào cho đúng?

Ung thư đường tiêu hóa có thể chữa khỏi nhờ phát hiện sớm và điều trị can thiệp kịp thời. Bệnh diễn tiến âm thầm và thường không có biểu hiện rõ rệt. Khi thấy dấu hiệu bất thường như đầy hơi, khó tiêu, nuốt vướng, đau bụng, nôn ói, thiếu máu, sụt cân và đi ngoài phân đen, trong đó đặc trưng nhất là đại tiện ra máu, rối loạn đại tiện,… thì người bệnh nên đi khám ngay. Cách tốt nhất là khám và tầm soát định kỳ bằng các bước thăm khám lâm sàng như siêu âm, nội soi hoặc làm các xét nghiệm chỉ dấu khối u.

Ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ 5 trong các loại ung thư tiêu hóa hiện nay.

Hệ thống tiêu hóa được tạo thành từ những ống rỗng thực quản, dạ dày, ruột non, đại tràng, trực tràng, hậu môn và một vài cơ quan đặc khác như tụy, gan và mật. Ung thư có thể xuất hiện ở bất cứ cơ quan, bộ phận nào, tuy nhiên nhiều nhất là ở thực quản, dạ dày, đại tràng, trực tràng và hậu môn. Ghi nhận tình trạng ung thư tại Hà Nội cho thấy, ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ 5 trong các loại ung thư tiêu hóa hiện nay.

Cũng giống như hầu hết các loại ung thư khác, ung thư đường tiêu hóa là sự kết hợp của nhiều yếu tố như gen di truyền, tuổi tác, lối sống, chế độ dinh dưỡng, trong đó chế độ dinh dưỡng có thể coi là tác nhân quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng thiếu hợp lý, ăn ít rau, nhiều thịt, thực phẩm tồn nhiều dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… thì rất khó để đảm bảo một chỉ số xét nghiệm “hoàn hảo” cho đường tiêu hóa.

Hệ lụy khôn lường gây ung thư tiêu hóa - Bệnh vào từ miệng

“Bệnh từ miệng mà vào” - câu nói của cổ nhân mà đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự bởi việc thiếu cân đối trong bữa ăn người Việt và thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng diễn biến phức tạp. Theo thống kê, có gần 10% dân số mắc các bệnh về đường tiêu hóa mà hệ lụy có thể dẫn đến ung thư, ảnh hưởng đến chất lượng sống.

Chất làm trắng như bún, phở là những thủ phạm gây viêm đại tràng.

Người bị viêm đại tràng thường phải đối mặt với các biểu hiện đau bụng, đi ngoài, đầy hơi, khó tiêu khi ăn các món ăn lạ, có chứa hóa chất, chất làm trắng như bún, phở,… Hoặc do chế độ ăn quá nhiều thịt, ít rau, dẫn đến cơ thể thiếu chất xơ và vitamin. Vì vậy, cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh theo tỷ lệ ăn thịt và ăn rau ở mức 1:4 hoặc 1:5 sẽ góp phần đảm bảo cơ thể tránh các nguy cơ bệnh tiềm ẩn.

Bên cạnh những nguyên nhân do rượu, viêm gan do virus B, C, việc sử dụng những thực phẩm bị biến chất, ẩm mốc như lạc, gạo, ngô… cũng là tác nhân gây ung thư. Do độc tố aflatoxin trong các thực phẩm bị mốc, bị nhiễm độc sở hữu độc tính thậm chí còn cao hơn thạch tín, nếu đi vào cơ thể có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đối với ung thư dạ dày, dưa, cà muối là những món ăn dân dã và quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình, nhưng do có chứa hàm lượng nitrat cao bị chuyển hóa thành nitrit do vi sinh vật có trong nước dưa, cà muối tác động. Khi đi vào dạ dày, nitrit dưới sự tác động của môi trường trong dạ dày sẽ tiến hành kết hợp với các acid amin trong những thực phẩm khác (tôm, cá, mắm tôm…) và trở thành nitrosamine. Chất nitrosamine là tác nhân gây nên nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư dạ dày. Vì vậy, với nhiều người có tiền sử mắc bệnh tiêu hóa, đường ruột nên dừng thói quen ăn uống này trước khi quá muộn và phát hiện sớm nguy cơ.

