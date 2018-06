Trẻ ngủ không sâu giấc, xử lý nhanh kẻo nguy hại

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 16:12 PM (GMT+7)

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ nhỏ, đặc biệt là trong 5 năm đầu đời. Những trẻ ngủ không sâu giấc, ngủ ít, hay giật mình và quấy khóc thường chậm phát triển, mất tập trung và khả năng tiếp thu kém hơn.

Ngủ đủ giấc, giấc ngủ sâu và ngon giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ

Hậu quả của trẻ ngủ không sâu giấc

Các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe Nhi khoa trên thế giới cho rằng, việc trẻ nhỏ ngủ không sâu giấc kéo dài sẽ khiến trẻ chậm phát triển, dễ mắc hội chứng rối loạn cảm xúc, giảm khả năng nhận thức… Do đó, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý về vấn đề này.

Chậm tăng cân và phát triển chiều cao

Theo BS Thành Ngọc Minh, có khá nhiều trường hợp trẻ đến khám vì ngủ không sâu giấc, ít ngủ, hay giật mình và quấy khóc đêm. BS Minh cho biết, ngủ sâu giấc có vai trò rất quan trọng đối với sự phục hồi sức khỏe và phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Việc trẻ ngủ không sâu giấc sẽ ức chế tuyến tiền yên, giảm tiết hormone tăng trưởng khiến bé chậm lớn, còi cọc và chậm phát triển chiều cao.

Mất tập trung, giảm khả năng học hỏi

Theo TS Margot Sunderland – Giám đốc trung tâm giáo dục và đào tạo về sức khỏe trẻ em tại London: Bộ não của trẻ sơ sinh rất dễ bị tổn thương bởi trong năm đầu tiên kể từ khi bé chào đời, não bộ chưa hoàn thiện. Lúc này, sự phát triển của bộ não cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây kích thích. Những trẻ ngủ không sâu giấc thường có khả năng học hỏi và xử lý tình huống kém hơn những bé ngủ ngoan trong giai đoạn đầu đời. Không chỉ vậy, việc trẻ ngủ không sâu giấc còn là nguyên nhân gây ra:

• Hormone tăng trưởng bị sụt giảm đột ngột.

• Hệ thống miễn dịch và tiêu hóa bị ức chế, trẻ dễ bị ốm và các bệnh nhiễm trùng.

• Ngưng thở.

• Huyết áp cao.

Tăng nguy cơ đột tử ở trẻ nhỏ

Việc trẻ nhỏ khóc liên tục, không dỗ dành được rất dễ bị ức chế hô hấp, ngưng thở và nguy cơ đột tử tăng cao. Khi trẻ ngủ không sâu giấc sẽ khiến toàn bộ hệ cơ quan trong cơ thể trì trệ. Vì vậy, chất lượng giấc ngủ là yếu tố tối quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Nguyên nhân khiến trẻ ngủ không sâu giấc

Giống như chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giấc ngủ hàng ngày cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ ngủ không sâu giấc, khó ngủ, trằn trọc. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến làm bé ngủ không sâu giấc và cách giải quyết phù hợp, mẹ tham khảo nhé!

Phòng ngủ không phù hợp

Sau khi chào đời bé phải tập thích nghi với môi trường hoàn toàn mới và khác xa so với chiếc “tổ” ấm trong bụng mẹ. Đây cũng là lý do khiến trẻ ngủ không sâu giấc. Bên cạnh đó, giấc ngủ của trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng do chỗ nằm không được thoải mái, bị ẩm ướt… và khiến trẻ ngủ không sâu giấc.

Hệ thần kinh bị kích động

Tác động bên ngoài như tiếng ồn, la mắng hoặc dọa nạt… khiến cho tinh thần không ổn định. Những việc làm này có thể sẽ có tác dụng nhưng lại làm trẻ ngủ không sâu giấc, hay giật mình đôi khi khóc thét bởi những giấc mơ xấu… Do đó, cha mẹ cần tuyệt đối không áp dụng biện pháp này nhé!

Rối loạn tiêu hóa

Đầy hơi, nôn trớ là tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ. Điều này khiến trẻ khó chịu, ngủ ít, ngủ không sâu giấc và hay quấy khóc. Nếu bé có hiện tượng quấy khóc, ưỡn bụng sau khi ăn thì có thể bé đang gặp vấn đề về tiêu hóa.

Giấc ngủ không được “lập trình” theo nhịp sinh học

Đối với trẻ sơ sinh thời gian ngủ sẽ tùy thuộc vào nhu cầu, do đó cha mẹ khó tạo cho bé một thói quen sinh hoạt có giờ giấc. Nhưng khi lớn hơn khoảng 6 tháng trở lên mẹ có thể lập cho trẻ một thời gian biểu nhất định cho giấc ngủ. Việc làm này giúp trẻ ngủ đủ giấc, đến giờ là bé sẽ tự ngủ. Vì vậy, mẹ nên điều chỉnh và quy đinh giờ giấc ngủ một cách hợp lý, không cho bé ngủ quá muộn vào ban đêm. Điều này giúp trẻ ngủ đủ giấc hơn và ngon hơn.

Giải pháp giúp trẻ ngủ sâu giấc tự nhiên

Bé đã bú no, đã được thay bỉm, bé không sốt, cũng không mọc răng nhưng tại sao bé vẫn không ngủ sâu giấc?

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, thường rất khó xác định nguyên nhân chính xác. Vì thế, giúp bé ngủ ngon cần 1 giải pháp đa tác động. Do đó, để cải thiện tình trạng bé ngủ không sâu giấc, ngoài việc tạo không gian ngủ lý tưởng, cho bé tắm nắng thường xuyên, ba mẹ cần bổ sung giải pháp đa tác động từ SONNO bimbi – Siro thảo dược chuẩn hóa châu Âu dạng nhỏ giọt.

SONNO bimbi giúp cải thiện triệt để tình trạng trẻ ngủ không sâu giấc, với 3 đặc tính nổi trội:

An toàn:

• 100% dịch chiết thảo dược chuẩn hóa châu Âu, bao gồm Tía tô đất, hoa Lạc tiên tây và hoa Đoạn lá bạc.

• 5 KHÔNG: chất bảo quản, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi nấm, không chứa thực vật biến đổi gen.

• KHÔNG CHẤT AN THẦN.

• Sản xuất tại Italia, theo tiêu chuẩn cGMP-Hoa Kỳ.

• Bác sĩ chuyên khoa Nhi khuyến cáo sử dụng gần 15 năm và chưa có bất kỳ ghi nhận nào về tác dụng phụ của sản phẩm đối với trẻ nhỏ.

Hiệu quả:

• Cải thiện tốt tình trạng giấc ngủ sau 7-10 ngày.

• Liệu trình duy trì sử dụng 1,5 – 2 tháng.

Tiện dụng:

• Liều lượng nhỏ.

• Dạng nhỏ giọt, dễ chia liều và sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Với tiêu chí AN TOÀN và HIỆU QUẢ, SONNO bimbi là lựa chọn số 1 để cải thiện tình trạng ngủ ít, ngủ không sâu giấc, hay giật mình và quấy khóc dành cho các bậc phụ huynh.

Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc về tình trạng giấc ngủ của bé, ba mẹ vui lòng gọi đến tổng đài chăm sóc sức khỏe 1800 8070 hoặc hotline 0976.80.77.22

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh