Nhờ vị khách ăn sáng, tôi bớt được chứng tiểu đêm, tê bì tay chân vì tiểu đường sau 3 tháng

Từ 01/04/2018 - 30/04/2018, để hỗ trợ Quý khách có thể dùng đủ liệu trình, chúng tôi áp dụng chương trình hỗ trợ khi mua Vương Đường Khang thông qua hình thức tặng sản phẩm: khi đặt mua online một lộ trình 06 HỘP sản phẩm Vương Đường Khang, quý khách sẽ được gửi TẶNG NGAY 01 hộp sản phẩm Vương Đường Khang. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Đường Khang – có chứa Cao Kim thạch hộc, Cao Giảo cổ lam là hai vị dược liệu quý cho người tiểu đường và các cao dược liệu khác chiết xuất từ 100% dược liệu Việt Nam, hỗ trợ giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm biến chứng do tiểu đường. Vương Đường Khang đặc biệt phù hợp với người tiểu đường đang có đường huyết cao, và các triệu chứng tiểu đêm nhiều lần, tê bì tay chân do tiểu đường. GXNQC: 01231/2017/ATTP-XNQC Hãy gọi 1800. 6922 (Tổng đài miễn cước) để được chuyên gia tư vấn cụ thể về trường hợp đường huyết cao, tiểu đêm nhiều lần, tê bì tay chân do tiểu đường của bạn. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh