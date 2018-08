Người “mỡ máu cao” khỏi lo tai biến từ bí quyết của người Nhật

Mỡ máu cao được ví như kẻ giết người thầm lặng, là nguyên nhân gây nên 7 biến chứng nguy hiểm nếu bạn không trị kịp thời: bệnh tim mạch, viêm tụy, bệnh gan, tiểu đường type 2, đau và tê chân tay, sa sút trí tuệ, đặc biệt là tai biến mạch máu não (đột quỵ) …

Mỡ máu cao và biến chứng khó lường

Bệnh mỡ máu cao tiến triển âm thầm được ví như kẻ giết người thầm lặng vì không có những biểu hiện rõ ràng, nên người bệnh thường chủ quan. Khi cảm nhận được sự thay đổi khác thường thì đó đã chuyển sang giai đoạn nặng và gặp các biến chứng về bệnh lý tim mạch, tiểu đường, nguy hiểm hơn là tai biến mạch máu não. Đặc biệt đối với người chế độ ăn uống thiếu khoa học (ăn nhiều đồ chiên rán, thịt đỏ, tinh bột), ít vận động … có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ cao hơn.

Theo thống kê cứ trung bình 3 phút trên thế giới lại có 1 người tử vong do biến chứng của mỡ máu cao, cứ 10 người đột quỵ có đến 8 người nguyên nhân do mỡ máu cao…

Mỡ máu cao – kẻ giết người thầm lặng

Người mỡ máu cao thường có cảm giác tê bì chân tay, cầm nắm vật không được thật tay. Đôi khi có dấu hiệu đau thắt ngực, đau thắt thái dương, sáng thức dậy luôn trong trạng thái lờ đờ, uể oải, giảm năng suất làm việc. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc và cuộc sống.

Ở một số người mỡ máu cao có biểu hiện như hay quên, đãng trí, nói ngọng, nói khó, mất thị lực trong giây lát (đột quỵ thoáng qua) rất báo động. Khi có dấu hiệu này, cần đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên, vì đó chính là tín hiệu ngầm của bệnh tai biến mạch máu não (đột quỵ).

Bí quyết hạ mỡ máu an toàn của người Nhật

Năm 1980, Tiến sỹ Hiroyuki Sumi người Nhật đã phát hiện ra chất tơ dính mầu trắng trong món ăn Natto – đậu tương lên men ở Nhật Bản có khả năng “quét sạch” mỡ trong máu, “đánh tan” các mảng xơ vữa lâu ngày bám vào thành mạch, làm hẹp lòng mạch, hỗ trợ và ngăn ngừa hình thành cục máu đông giúp máu lưu thông tuần hoàn khắp cơ thể. Ông đặt tên enzym này là Nattokinase

Enzym Nattokinase được các nhà khoa học trên khắp thế giới quan tâm nghiên cứu, rút ra kết luận về những công dụng đáng kinh ngạc của enzym “quý” này đối với sức khoẻ hệ tim mạch và trí não.

Tuy nhiên, Nattokinase là một enzym do vậy có tính chất dễ bị phá hủy ở nhiệt độ cao và môi trường axit dạ dày nên dễ bị tiêu diệt, hao hụt và biến chất khi đi qua bộ phận này.

Công nghệ SMC đột phá tạo ra viên nang thế hệ mới

Do đó, các nhà sáng chế của Công ty Morishitan Jitan Nhật Bản đã phát minh ra công nghệ bảo vệ SMC (Seamless Micro Capsule) giúp bảo vệ enzym Nattokinase trong các viên nang thế hệ mới, hình cầu có màng bọc kép kháng axit dạ dày và lớp màng siêu bảo vệ để giữ nguyên vẹn tinh chất Nattokinase an toàn đi qua môi trường axit dạ dày, xuống thẳng ruột non – nơi mà enzym và ngấm trực tiếp vào máu để phát huy tác dụng “khơi thông huyết mạch, bổ não khỏe tim”.

Do vậy hoạt chất Nattokinase giữ được gần như nguyên vẹn, đảm bảo số lượng và chất lượng của enzym đi vào cơ thể, cung cấp 2000FU Nattokinase (tương đương 2 gói/1 ngày) cho người dùng theo khuyến cáo của Cục thực phẩm dinh dưỡng và sức khỏe Nhật Bản (JHFA) và Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA).

Sử dụng sản phẩm Nattokinase Jintan được nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản, giúp người mỡ máu cao tẩy sạch mỡ máu, từ máu bẩn thành máu sạch, máu hết nhớt, giúp máu lưu thông tuần hoàn khắp cơ thể, cải thiện các triệu chứng: tê bì chân tay, đau thắt ngực, người trong tình trạng uể oải, mệt mỏi…trở nên thư thái, nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh lý kèm theo huyết áp cao, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não (đột quỵ) và các bệnh lý về tim mạch…

Sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ đậu tương lên men, từ thực vật 100%, được sử dụng cả nghìn năm ở Nhật Bản nên dùng Nattokinase Jintan an toàn, không bị tác dụng phụ ảnh hưởng đến gan, thận như khi dùng các loại thuốc tổng hợp khác.