Người gầy nên ăn gì để tăng cân “nhanh và an toàn”

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 00:00 AM (GMT+7)

Việc thiếu cân không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà nó còn có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Vậy người gầy nên ăn gì để tăng cân khỏe mạnh, an toàn, hiệu quả?

Gầy là hậu quả của việc thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài, cơ thể phải sử dụng năng lượng dự trữ có sẵn trong cơ bắp, trong mô mỡ để duy trì sự sống dẫn đến gầy, da nhão, cơ teo, cơ thể yếu ớt. Nguyên nhân dẫn đến gầy thường do ăn uống kém, hệ tiêu hóa không khỏe mạnh, đang bị bệnh… hoặc do ăn uống không đúng cách. Người gầy nên tìm đúng nguyên nhân để khắc phục giúp tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh tật do thiếu dinh dưỡng gây ra.

Nguyên tắc dinh dưỡng giúp người gầy tăng cân:

Thanh lọc cơ thể: Độc tố tích tụ lâu ngày khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, uể oải, chán ăn, giảm đề kháng, khó hấp thu chất dinh dưỡng. Do đó cần phải thường xuyên thanh lọc thải độc để cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tạo tiền đề cho quá trình tăng cân.

Ăn cân bằng dinh dưỡng: Hầu hết mọi người cứ nghĩ rằng ăn thật nhiều đồ béo, đồ ngọt là sẽ tăng cân. Tuy nhiên, tăng cân phải dựa trên sự xây dựng mô và hệ cơ do vậy cơ thể chúng ta cần cung cấp đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng: đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất.

Hấp thu kém: Ăn vào nhiều nhưng hấp thu vào cơ thể lại ít khiến cơ thể bạn cũng không thể tăng cân. Việc hấp thu kém có thể do thiếu men tiêu hóa, mất cân bằng hệ vi khuẩn.

Giải pháp khắc phục toàn diện giúp người gầy tăng cân nhanh, an toàn

Cách đơn giản mà lại an toàn, hiệu quả nhất giúp người gầy tăng cân là bổ sung nguồn dinh dưỡng vượt trội tự nhiên từ Tảo Mặt Trời tăng cân và chăm sóc hệ tiêu hóa bằng men vi sinh Bifina Nhật Bản

Tảo Mặt Trời tăng cân có thành phần chính là 95% tảo Spirulina nguyên chất giàu Kẽm. Tảo Spirulina được biết đến là một loại siêu thực phẩm xanh, được Tổ chức Y tế Thế giới khuyên dùng và khẳng định đây là “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho loài người trong thế kỷ 21” và tổ chức IIMSAM của Liên Hiệp Quốc đã sử dụng tảo Spirulina giúp cho hơn 2 triệu trẻ em và người già ở các nước đang phát triển thoát khỏi nạn suy dinh dưỡng và tăng cân.

Tảo Mặt Trời tăng cân giúp bạn thoát kiếp gầy nhờ 4 tác động vượt trội:

Tảo Mặt Trời tăng cân giúp người gầy tăng cân chắc khỏe, an toàn

- Cung cấp đến 100+ dưỡng chất giúp người gầy tăng cân nhanh: Đặc biệt là hàm lượng đạm toàn tính cao (chiếm 65-70%, cung cấp đủ 18 loại trong tổng 20 loại axit amin cần thiết cho cơ thể) giúp nhanh chóng xây dựng, tái tạo các bó cơ, gân.

- Thanh lọc thải độc cho cơ thể nhờ các chất chống oxi hóa mạnh: phycocyanin, chlorophyll, beta-caroten,… giúp đào thải toàn bộ độc tố tích tụ lâu ngày trong cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

- Kích thích ăn ngon miệng, tăng cảm giác thèm ăn: Nhờ khoáng chất kẽm và đầy đủ các vi chất thiết yếu quan trọng, đồng thời có chứa nhiều chất xơ tạo môi trường tốt cho lợi khuẩn phát triển và tăng khả năng hấp thu.

- Giúp ngủ ngon, sâu giấc, giảm căng thẳng stress: Nhờ các vitamin nhóm B (từ B1-B12) và 2 axit amin tryptophan và phenylalanine.

Bên cạnh đó, một trong những yếu tố then chốt giúp người gầy tăng cân nhanh là phải chăm sóc hệ tiêu hóa để ăn gì hấp thu nấy. Vì vậy, cần bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột, đặc biệt là lợi khuẩn Bifido vì đây là lợi khuẩn chính của đường ruột, chiếm hơn 90% tổng số lợi khuẩn của đường ruột là bước quan trọng, giúp người gầy dễ dàng hấp thu hơn 100 chất dinh dưỡng từ Tảo Mặt Trời tăng cân.

Men vi sinh Bifina Nhật Bản sử dụng công nghệ độc đáo đưa được lợi khuẩn sống Bifido vào tận đại tràng và ruột non. Kết hợp Tảo Mặt Trời tăng cân và men vi sinh Bifina Nhật Bản là sự lựa chọn hoàn hảo giúp người gầy trong cuộc sống hiện đại không có thời gian chuẩn bị một bữa ăn toàn diện tăng cân an toàn, chắc khỏe, thoát khỏi nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.