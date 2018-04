Mẹ biết cách này! Bé ho đờm, viêm hô hấp dai dẳng mấy cũng hết

Thứ Sáu, ngày 06/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Thời tiết thay đổi khiến trẻ thường xuyên bị đờm ho, viêm hô hấp phải dùng kháng sinh liên tục khiến bố mẹ vô cùng lo lắng. Tại buổi giao lưu mới đây do báo Đất Việt và Bảo Khí Nhi Plus tổ chức, các Bác sỹ, Lương y đã giải đáp được nhiều câu hỏi của các cha mẹ trên cả nước về bệnh viêm đường hô hấp cho con.

Trẻ bị đờm, ho, nghẹt mũi, thở khò khè, sổ mũi thường xuyên phải làm sao?

Trong buổi giao lưu, Anh Dương Ngọc Hoan, 34 tuổi, Ninh Kiều, Cần Thơ có gửi về câu hỏi: "Bác sĩ cho em hỏi bé nhà em được 22 tháng từ lúc cai sữa 18 tháng trở đi gửi trẻ đến nay bé bị đau liên tục cứ khò khè đờm, ho, nghẹt mũi, sổ mũi, đôi khi sốt nữa. Mong Bác sĩ tư vấn".

Bác sỹ Nga đứng thứ 2 từ phải sang

Giải đáp Câu hỏi của anh Hoan, TS.BS Phan Bích Nga (Giám đốc Trung tâm khám và Tư vấn Dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng Quốc gia) chia sẻ:

Trẻ bị viêm phế quản thường xuyên như vậy có khả năng trẻ có vấn đề về cơ địa hay dị ứng với thời tiết. Hoặc sức đề kháng của trẻ quá kém khiến cho các virus, vi khuẩn xâm lấn, gây tổn thương trên diện rộng.

Để khắc phục tình trạng này, trước tiên anh Hoan nên chú trọng tới vấn đề dinh dưỡng cho con. Khẩu phần ăn của trẻ đầy đủ chất dinh dưỡng đặc biệt đủ đạm là rất quan trọng, trẻ đang ốm có thể cho ăn các loại thức ăn mềm, dễ nuốt.

Các thực phẩm có Omega 3 làm tăng hệ miễn dịch, rất tốt cho hệ hô hấp.Tránh thực phẩm dễ gây dị ứng, thức ăn lạnh làm trầm trọng hơn vấn đề hô hấp. Mỗi ngày cần cho trẻ uống từ 500 - 2000ml nước/ ngày làm loãng dịch tiết nhầy ở đường hô hấp giúp cháu bé dễ ho, khạc đờm ra hơn. Không nên cho trẻ ăn mặn khiến trẻ tăng huyết áp, khó thở hơn. Những cháu bé có bệnh lý về đường hô hấp nên thường xuyên bổ sung Vitamin D, canxi, phốt-pho, Mg...

TS.BS Phan Bích Nga trả lời câu hỏi của anh Hoan

Bé bị viêm hô hấp và rối loạn tiêu hóa khi chuyển mùa

"Trong thời tiết chuyển mùa như thế này, bé nhà em gần 2 tuổi bị ho với nôn chớ liên tục. Không tuần nào là không phải dùng thuốc. bác sĩ có cách nào để phòng tránh những căn bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa ở trẻ em không ạ?" (Phan Bích, 23 tuổi, Cẩm Giàng Hải Dương).

TS. BS Phan Bích Nga trả lời: Ho là phản xạ bảo vệ đường thở của cơ thể. Đối với các trẻ mới húng hắng ho nhẹ thì không nên sử dụng thuốc. Nhất là với trẻ dưới 2 tuổi không nên dùng thuốc Tây y mà nên sử dụng thuốc Đông y có nguồn gốc xuất xứ từ cây cỏ, hoa lá.

Để phòng bệnh tốt ngay từ đầu thì cần phải đảm bảo tiêm chủng cho trẻ. Đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, giúp trẻ có cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng tốt. Vệ sinh thân thể bé sạch sẽ, Tuy nhiên, tôi không khuyến khích lạm dụng việc vệ sinh mũi, họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Vì bản thân trong cơ thể đã có sự phản ứng lại, không nên quá lạm dụng điều này. Có nhiều sản phẩm giúp tăng khả năng miễn dịch, được Bộ Y tế chứng nhận an toàn. Đây là những sản phẩm tốt và nên sử dụng.

Bí quyết gì giúp trẻ thoát ho đờm, viêm hô hấp của Lương Y

Trong buổi giao lưu Lương y Bùi Hồng Minh (Phó chủ tịch Hội đông y Ba Đình) cũng chia sẻ thêm: Đối với trẻ nhỏ việc lạm dụng kháng sinh không có lợi. Trong Đông y có rất nhiều vị để chữa. Ví dụ các vị thuốc như Cỏ Xạ Hương, Húng Chanh, Bách Bộ, Tỳ Bà Diệp có tác dụng rất tốt cho việc giảm ho, tiêu đờm, chỉ nôn; tăng cường sức khở đường hô hấp cho trẻ. Đặc biệt là Cỏ Xạ Hương được nhiều nước phương Tây đang tin dùng và nhiều công trình khoa học chứng minh tác dụng Kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus gây ra bệnh viêm đường hô hấp.

Cỏ Xạ Hương, Húng Chanh, Bách Bộ và Tỳ Bà Diệp hiện đã có mặt trong sản phẩm Bảo Khi Nhi Plus.

Cỏ Xạ Hương - Thảo dược quý từ Châu Âu có trong Bảo Khí Nhi Plus

Cùng hoàn cảnh như anh Hoan, chị Tiêu Bá Phương (chợ mới Kế Sách, An Ninh 2, TT. Kế Sách, H.kế Sách, Sóc Trăng; ĐT: 0903.094286) Chia sẻ: “Bé nhà em 4 tuổi rồi nhưng hay bệnh, sổ mũi, đàm, ho, viêm phế quản, lằng nhằng hoài, tháng nào cũng bệnh hết trơn. Mỗi lần bị cũng lâu lâu, phải uống kháng sinh tới cả tuần lận. Vì vậy bé cũng nhỏ con lắm!”.

"Em lên mạng tìm kinh nghiệm trị viêm phế quản cho con. Em thấy có giới thiệu sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus trên Facebook là giúp trị đúng các triệu chứng và bệnh như của con nhà em. Sản phẩm từ thảo dược, an toàn có tính kháng viêm, kháng khuẩn & kháng virus tốt, và đặc biệt giúp phòng tái phát bệnh rất tốt. Thế là em mua về cho bé uống. Bé uống tới hộp thứ 2 là bớt bệnh nhiều, thấy ok lắm”.

Xem chị Phương chia sẻ tại đây

Từ khi có Bảo Khí Nhi Plus, tình trạng sức khỏe của con chị Phương khá lên rất nhiều, bé không còn bị đàm, ho, khò khè khó thở nữa. Mà bé cũng ăn ngon hơn, không còn bị rối loạn tiêu hóa, táo bón. Bé tăng cân đều đặn. Gia đình chị Phương mừng lắm.

Bảo Khí Nhi Plus có thật sự tốt không? Hàng nghìn bà Mẹ lên tiếng

Các Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định:

- Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

- Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

- Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

- Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ

