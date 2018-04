Lương y 68 tuổi chỉ cách thoát đờm, ho, viêm hô hấp cho trẻ hiệu quả bất ngờ!

Thứ Bảy, ngày 21/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Theo vị lương y, bài thuốc này giúp tan đờm (đàm), thoát viêm hô hấp cho trẻ rất hiệu quả, mẹ nào cũng làm được.

Thời tiết thay đổi thất thường, Sức đề kháng của trẻ còn non nớt nên tỉ lệ mắc các bệnh viêm hô hấp, ho đờm… càng cao. Mới đây trong buổi giao lưu của lương ý với các mẹ do báo Đất Việt tổ chức, Có nhiều me thắc mắc làm thế nào để trị dứt điểm viêm hô hấp cho con mà không cần kháng sinh? Câu hỏi đã được Lương y Lê Hùng Liệt giải đáp rất chi tiết như sau:

Lương Y Lê Hùng Liệt tư vấn cách trị viêm hô hấp cho trẻ

Con bị viêm hô hấp cha, mẹ nên làm gì? Cùng nghe Lương y Lê Hùng Liệt chia sẻ

Khi cha mẹ thấy con có biểu hiện viêm hô hấp cha mẹ cần lưu ý:

• Trường hợp bé viêm hô hấp nhẹ như hắt hơi, sổ mũi trong, ho, không sốt cao, họng không đỏ cha mẹ có thể tích cực chăm sóc tại nhà bằng các biện pháp thảo dược, chưa nên dùng kháng sinh ngay cho bé.

• Khi trẻ có các dấu hiệu ho lâu ngày không khỏi, ho nặng tiếng kèm đàm, xanh đờm vàng, sổ mũi đặc có màu xanh màu vàng, sốt cao thì tuyệt đối không tự ý đi mua thuốc về tự điều trị cho bé mà phải có tư vấn từ lương y, bác sỹ. Tránh trường hợp tự điều trị bé không khỏi lại còn bị biến chứng nặng nề hơn, khó trị hơn

• Chế độ ăn: không cho trẻ ăn đồ ăn sống, nhiều dầu mỡ, ăn chín uống chín, không cho ăn carem, đồ ăn lạnh, nước ngọt, kẹo đường,…

Bài thuốc giúp tan đờm, trị viêm hô hấp dễ làm, hiệu quả từ thảo dược

Bài thuốc giúp tan đờm, điều trị viêm hô hấp hiệu quả của lương y

Để giúp các bé bớt phải dùng kháng sinh, Lương Y cũng mách cho các mẹ bài thuốc đơn giản, Những nguyên liệu cần có trong bài thuốc đều dễ mua dễ tìm, lại hiệu quả. Ba mẹ có thể làm theo

• 1 củ gừng nhỏ bằng ngón tay cái, rửa sạch, giã nát

• 3 Lát chanh sắt mỏng

• 3 Tép tỏi luộc chín cho bớt hôi, giá nát

• 1 Muỗng canh mật Ong

Cho tất cả các vị vào bát (chén), chế thêm nước nóng vào. Nếm thấy vị ngọt ngọt, cay nhẹ là được. Cho trẻ ngậm trong họng, thi thoảng nuốt dần xuống. Theo vị lương y thì bài thuốc này giúp tan đờm (đàm), trị viêm hô hấp rất hiệu quả.

Bé viêm hô hấp dai dẳng trong 3 năm cũng hết nhờ Bảo Khí Nhi Plus

Mẹ con chị Loan - Bình Dương chia sẻ hành trình điều trị viêm mũi họng, viêm hô hấp

• Mẹ: Nguyễn Thị Loan - Mẹ bé Min 4 tuổi

• SĐT: 01676909440

• Địa chỉ: 271B/2, KP1B, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương.

Từ khi mới sinh cho đến lúc cu Min được 4 tuổi, thời gian cu Min đi viện còn nhiều hơn ở nhà: “Bé cứ bị ho, nước mũi cứ chảy rây rớt suốt vậy đó. Quanh năm đi viện uống thuốc thì chỉ bớt ho chứ mũi vẫn cứ chảy vậy, trung bình 1 tháng hoặc hơn 1 tháng là nó lại ho lại. 2,3 hôm là sốt 38 độ C nếu cứ để là nặng lên, nên thấy hiện tường ho, có đàm nhiều là chị phải cho đi khám ngay”. Chị Loan chia sẻ.

Khi được 3 tuổi là thời kỳ Min bị nặng nhất “Lúc đó bé ho nhiều, sốt cao, chị mang đi viện mấy hôm về mà nó không đỡ như những lần trước, nước mũi nó chảy nhiều và đặc, buổi tối ngủ nó khó thở, nó thở mạnh lắm, chị hay bảo con thở như trâu á, nó cứ hì hục, hì hục cả đêm như kiểu nước mũi nó chảy ra mà nghẹt lại không thở nổi vậy. Chị đi lên Nhi Đồng đến lần thứ 3 thì bác sỹ soi họng bảo VA của bé sưng to lắm, phải nạo".

May mắn đến với mẹ con chị Loan khi chị tìm được sản phẩm Bảo Khí Nhi Plus:“Min uống Bảo Khí Nhi Plus được khoảng 3-4 ngày, chi thấy bé ho nhiều hơn, đàm văng ra nhiều cả cục. Sử dụng được 1 tuần thì hết hẳn ho, mũi họng sạch sẽ, khô ráo luôn”.

“Từ lúc uống Bảo Khí Nhi Plus một đợt 3 tháng mình cho bé nghỉ uống đến giờ là gần 1 năm rồi đó, Min không phải dùng kháng sinh cũng không phải đi viện lần nào nữa. mũi của nó cũng khô luôn.” Chị vui vẻ.

Chị Loan chia sẻ Bí Kíp giúp bé thoát viêm hô hấp quanh năm tại đây

Các Mẹ đã dùng Bảo Khí Nhi Plus khẳng định

• Sau 5-7 ngày: sổ mũi, đờm (đàm), ho giảm rõ rệt

• Sau 7-10 ngày: bé giảm khò khè

• Sau 2-3 tháng: bé giảm tái phát viêm hô hấp, viêm phế quản hiệu quả

Sử dụng được cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở lên nếu ít bị nôn trớ

