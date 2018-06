Lá hen – Phương pháp hỗ trợ trị đờm, ho, khó thở cho bệnh nhân hô hấp mạn tính

Thứ Tư, ngày 13/06/2018 00:00 AM (GMT+7)

Sau 14 ngày sử dụng lá hen các triệu chứng đờm, ho, khó thở giảm hẳn.

Trong cây Lá hen có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng sinh học rất tốt như: tăng cường sức bóp của cơ tim, tác dụng kháng viêm, giảm đau và chống oxy hóa, phòng ngừa nhiễm khuẩn. Cây Lá hen được coi là bài thuốc “khắc tinh” của các bệnh hô hấp mạn tính.

Lá Hen - Vị thuốc lâu đời ở Việt Nam và Ấn Độ

Cây Lá Hen còn có tên gọi khác là Nam tì bà, Bồng bồng, Bàng biển, Cốc may (Tày), tên khoa học: Calotropis gigantea (Willd.) Dryand. Ex Ait. f. Cây cao 2-3m, phân nhiều cành. Lá hai mặt đều có mầu lục xám, mặt dưới có lông trắng như phấn. Toàn cây có nhựa mủ. Mùa hoa quả vào tháng 5-8. Ở nước ta cây mọc nhiều nơi từ Bắc tới Nam. Thường mọc trên đất có cát ở các tỉnh ven biển, nhưng cũng gặp ở đồng bằng và cả ở vùng trung du. Cây thường được trồng bằng những đoạn cành.

Theo đông y, Lá Hen có vị đắng, hơi chát, tính mát, có tác dụng tiêu độc, tiêu đờm, giáng nghịch, giảm ho. Thường dùng lá, hoa, vỏ thân, vỏ rễ…có thể sử dụng đơn độc hoặc phối hợp với các dược liệu khác để đạt hiệu quả tối ưu. Lá tươi giã đắp dành cho người bị mụn nhọt, rắn cắn. Hoa, vỏ rễ tán bột uống có tác dụng đối với cảm lạnh, ho, hen suyễn, khó tiêu, kiết lỵ, tiêu chảy, thấp khớp…

Những nghiên cứu tại Ấn Độ cho thấy các hoạt chất trong lá hen như calotropin, α-amyrin, β-amyrin, taraxasterol …có nhiều tác dụng sinh học rất quý như tăng sức bóp cơ tim, kháng viêm, kháng histamin, giảm đau, chống oxy hóa, phòng ngừa nhiễm khuẩn...

Những nghiên cứu khoa học chứng minh tác dụng của Lá hen

Tác dụng chống viêm

Năm 2011, các nhà khoa học Ấn Độ công bố nghiên cứu: “Tác dụng ức chế của dịch chiết rễ cây lá hen lên viêm đường thở gây bởi Ovalbumin và viêm gây ra bởi Acid Arachidonic ở mô hình chuột với bệnh hen suyễn.” trên tạp chí International Journal of Current Biological and Medical Science. Tác dụng chống viêm của lá hen đã được so sánh với tác dụng của liều tiêm phúc mạc dexamethasone 1mg/kg, Indomethacin 10mg/kg và montelukast 10mg/kg.

Kết quả cho thấy, lá hen hạn chế đáng kể đặc tính viêm mạn tính đường hô hấp, có sự thâm nhiễm của các tế bào viêm như bạch cầu lympho, bạch cầu ái toan, và bạch cầu trung tính. Nghiên cứu cũng chỉ ra thành phần hoạt chất quan trọng trong lá hen là α-và β-amyrin, giúp làm giảm tổng hợp Leukotriene bằng cách ức chế men lipoxygenase (Leukotriene là các chất trung gian tham gia vào phản ứng viêm niêm mạc đường thở, gây ra co thắt và tăng tính phản ứng phế quản). Việc làm giảm Leukotriene giúp mang lại hiệu quả chống viêm và giãn phế quản. Đồng thời, cơ chế chống viêm của lá Hen được xác định tương tự như Dexamethasone - một corticoid có hoạt lực chống viêm mạnh.

Thành phần lá hen : α,β-amyrin là hoạt chất trong lá hen có tác dụng làm giãn phế quản

Tác dụng chống oxy hóa

Stress oxy hóa là tình trạng mất cân bằng giữa chất oxy hóa và chất chống oxy hóa trong cơ thể. Tình trạng này không chỉ gây tổn thương trực tiếp phổi mà còn kích hoạt cơ chếgây viêm và đóng vai trò trong nhiều quá trình bệnh sinh phức tạp của các bệnh hen suyễn, COPD, viêm phế quản mạn tính…

Các nghiên cứu của Singh và cộng sự, 2010; Amit và cộng sự, 2010; Jayakumar và cộng sự, 2010…đã chứng minh lá Hen có tác dụng chống oxy hóa, dọn dẹp gốc tự do. Qua đó, lá Hen giúp ngăn chặn tình trạng stress oxy hóa, bảo vệ phổi khỏi tác nhân gây hại.

Chính nhờ những tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, giãn phế quản, lá Hen được coi là dược liệu “khắc tinh số 1” của các bệnh hô hấp có tình trạng viêm mạn tính như hen suyễn, viêm phế quản mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính…

Hướng ứng dụng mới: Sử dụng Lá hen vào Y học hiện đại

Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2015 các nhà khoa học do BS. Kiều Đình Khoan (bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) chủ trì đã thực hiện nghiên cứu, đánh giá và kết luận: Bảo Khí Khang có tác dụng giảm nhanh Đờm đàm, Ho, Khó thở; Hỗ trợ điều trị Hen suyễn, Viêm phế quản mạn, Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD nhóm C giai đoạn cấp, cho kết quả rất tích cực.

Kết quả chung: Trên lâm sàng, Bảo Khí Khang có tác dụng trên nhóm nghiên cứu đạt kết quả tốt: 50%, Khá: 40,0%, Trung bình: 16,7%, Không thay đổi: 3,3%, trong khi ở nhóm chứng: kết quả tốt: 20%, khá: 30%, trung bình: 40%, không thay đổi: 10%

Kết Luận: Kết quả nghiên cứu đã chứng minh tác dụng của Bảo Khí Khang trong hỗ trợ điều trị bệnh Phổi tắc nghẽn mạn tính COPD nhóm C. Sản phẩm giúp giảm các triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở; giúp giảm các đợt cấp, biến chứng của COPD.

TPCN Bảo Khí Khang – Được bào chế từ cao Lá Hen, Cốt khí củ, cao AntidiCOPD,…giúp giảm: đờm (đàm), ho, khó thở; Giảm đợt cấp và biến chứng của bệnh Hen suyễn, Viêm phế quản mạn, Phổi tắc nghẽn mạn tính - COPD.

* Đối tượng sử dụng

- Người bị 1; 2 hoặc cả 3 triệu chứng: ho; khạc đờm (đàm); khó thở.

- Người bị hen suyễn; viêm phế quản mạn tính; phổi tắc nghẽn mạn tính COPD; tâm phế mạn; khí phế thũng; lao phổi và ung thư phổi; Các trường hợp khó thở do mắc các bệnh đường hô hấp khác: viêm phổi, viêm phế quản co thắt.

- Sản phẩm có thể sử dụng lâu dài, có thể sử dụng cùng thuốc tây.

Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh