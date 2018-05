Hoàn Thủy Khang - thực phẩm chức năng cao cấp cho phái nữ

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Hoàn Thủy Khang là thực phẩm chức năng cao cấp, khắc phục hiệu quả những vấn đề khô rát vùng kín, suy giảm ham muốn tình dục và xuất hiện nhiều vết nám, tàn nhang cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh.

Tiền mãn kinh là giai đoạn không thể tránh khỏi của các chị em phụ nữ khi bước sang tuổi “xế chiều”. Đến giai đoạn này, chị em phải đối mặt với nhiều triệu chứng như khô rát âm đạo, mệt mỏi, tính khí bốc hỏa, lãnh cảm chuyện chăn gối gây đảo lộn đời sống sinh hoạt vợ chồng.

Tình dục là chất keo gắn kết giữa hai người, tượng trưng cho sự gần gũi, hạnh phúc của các cặp vợ chồng. Không có tình dục, tất cả những mâu thuẫn nho nhỏ trong đời sống vợ chồng sẽ bắt đầu lớn lên, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh, người phụ nữ đang gặp rất nhiều vấn đề về tâm sinh lý, sức khỏe và nhan sắc. Đặc biệt, khô rát vùng kín luôn là nỗi ám ảnh dai dẳng của nhiều phụ nữ bước qua tuổi băm vì những triệu chứng của nó làm giảm chất lượng đời sống tình dục nói riêng và chất lượng cuộc sống nói chung. Vì vậy cần tìm hiểu căn nguyên và khắc phục hiệu quả để chuyện chăn gối vợ chồng nhanh chóng trở lại với nhịp độ đều đặn nếu không muốn bạn đời của mình ngoại tình và đẩy hôn nhân đến bờ vực.

Với công thức tinh chiết từ những thảo dược quý hiếm, Hoàn Thủy Khang là thực phẩm chức năng cao cấp dành riêng cho chị em phụ nữ, giúp cải thiện khô hạn, hỗ trợ điều trị các chứng suy giảm ham muốn tình dục và xuống sắc ở giai đoạn tiền mãn kinh. Hiện nay, Hoàn Thủy Khang được rất nhiều chị em phụ nữ tin dùng để nâng cao chất lượng sống, cải thiện đời sống tình dục giúp cuộc sống lứa đôi thăng hoa và bền vững.

Hoàn Thủy Khang nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện đời sống tình dục

Hoàn Thủy Khang cải thiện khô hạn, hỗ trợ tăng cường sinh lý nữ

Tình trạng khô âm đạo thường xảy ra ở phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, tuy nhiên ngày nay tỷ lệ chị em bị khô âm đạo đang trẻ hóa, đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh chiếm tỷ lệ khá cao. Âm đạo khô khiến vợ chồng gặp nhiều khó khăn khi quan hệ, phụ nữ thường có cảm giác đau và rát, không đạt được khoái cảm, giảm ham muốn và sợ “yêu”.

Hiểu được tình trạng này, công ty Cổ Phấn Đông y Mai Hoa cho ra đời sản phẩm Hoàn Thủy Khang cung cấp các dưỡng chất giúp tăng tiết dịch nhờn, cải thiện tình trạng khô rát âm đạo, cân bằng độ ẩm từ đó kích thích ham muốn tình dục, tăng khoái cảm, chuyện chăn gối từ đó viên mãn hơn.

Hoàn Thủy Khang – cải thiện tình trạng khô rát vùng kín

Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa nhiều thành phần thảo dược quý hiếm như: Ích Mẫu, Ngưu Tất, Thục Địa,... giúp hỗ trợ bổ sung Hormone nữ, bổ huyết, điều kinh tăng tuần hoàn máu giúp chị em cải thiện các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh như: bốc hỏa, tính khí thất thường, lo âu, mất ngủ, mệt mỏi.

Hoàn Thủy Khang hỗ trợ tăng tuần hoàn máu, giảm nguy cơ thâm nám hiệu quả

Với thành phần hoàn toàn tự nhiên: Mầm đậu nành, Lô hội, Collagen, Dầu gấc, sữa ong chúa…Hoàn Thủy Khang giúp lưu thông máu, tái tạo sắc tố da hồng hào, hình thành mạng lưới nâng đỡ cho da chống lại các tác nhân gây lão hóa, giảm nguy cơ thâm nám hiệu quả.

Năm 2017, Hoàn Thủy Khang vinh dự nhận được giải “Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng” tại Lễ trao giải “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng 2017” do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam – Bộ Y tế trao tặng. Bên cạnh đó, sản phẩm Thực phẩm chức năng Hoàn Thủy Khang được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp Giấy xác nhận Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 27381/2017/ATTP-XNCB. Đây là cơ sở giúp các chị em nhận biết và hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn Hoàn Thủy Khang làm bạn đồng hành trên con đường gìn giữ nét xuân và hạnh phúc gia đình.

Hoàn Thủy Khang nhận giải “Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng” năm 2017

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại: https://maihoa.net/san-pham/hoan-thuy-khang/

Sản phẩm này không phài là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.