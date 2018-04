Hết sạch mụn chỉ "bằng" 2 bát phở bò

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 00:00 AM (GMT+7)

Sau nhiều ngày dày công tìm hiểu, rồi áp dụng các phương pháp kim cổ đông tây bất thành, mình “về tắm ao ta” và bắt đầu mở ra chuỗi ngày rực rỡ huy hoàng. Tuổi dậy thì của mình hết ám ảnh bởi mụn, thâm, sẹo.

Phạm Mai Ngọc Linh là tên mình. Thời điểm hiện tại, mình đang là cô học sinh cuối cấp 2. So với chúng bạn khác, mình ung dung hơn khi chỉ tập trung vào việc học, còn những thứ ngoài lề nhưng đặc biệt ảnh hưởng tâm lý là MỤN thì đã có DECUMAR lo giùm.

Chẳng là mình bị mụn. Bị khá lâu rồi, từ năm mình học lớp 8 đã bắt đầu có mụn. Mụn nhiều và đầy đủ các loại như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn đầu đen,… Tâm lý khi ấy hoang mang khỏi phải bàn. Mối quan tâm duy nhất đều đặt hết tại vị trí mà các nốt mụn đóng đô. Được cái không cứ mình, mà nhiều bạn trong lớp cũng bị tình trạng mụn to nhỏ tương tự, thành ra mình không “đơn thương độc mã” mà có đồng minh. Đúng hôm học tiết Sinh học nói về tuổi dậy thì, cả lớp rôm rả hẳn lên vì chủ đề về MỤN, rồi cứ thế các giờ nghỉ giải lao, giờ ra chơi, câu chuyện chính của tụi mình chỉ xoay quanh việc MỤN và TRỊ MỤN.

Tuổi này bị mụn hay phóng đại vấn đề lắm, nhất là sau khi mụn hết, thâm đến loang lổ khắp mặt. Dậy thì không thành công chỉ vì mụn thì thê thảm lắm thế nên mình tiết kiệm tiền ăn sáng để mua cái gì đó bôi cho hết mụn vì tâm lý “ngại” nói với bố mẹ. Khi ấy, loại kem trị mụn A.N đang là hót, được mách nước nên mình ra hiệu thuốc tìm mua loại A.N về bôi. Bôi được hôm trước, hôm sau thật đúng là “kinh thiên động địa”. Các đốm mụn nhỏ li ti xuất hiện theo cấp số nhân trên mặt mình, đỏ ửng rồi lan ngày càng rộng. Mình nghĩ là do mình xui xẻo, da nhạy cảm nên mới bị dị ứng nhưng mấy đứa bạn mình bôi cũng gặp tình trạng như vậy. Tìm hiểu thì biết, trong thành phần của A.N có chứa chất dễ gây kích ứng, không phù hợp với da nhạy cảm. Vừa tốn tiền, lại bê nguyên một rổ mụn đỏ hồng cả khuôn mặt.

Mỗi khi đến lớp, đi đường đeo khẩu trang thì không nói làm gì, nhưng ngồi trong lớp, nào có được đeo như thế, mình lấy băng dán ago cắt nhỏ dán vào nốt mụn sưng to, biết như vậy sẽ càng khó hết mụn và gây sự chú ý nhưng mình buộc phải làm vậy, hơn là để người khác nhìn trực diện vào nốt mụn đang kỳ nở bông trên khuôn mặt.

Ở nhà, mình có dùng sữa rửa mặt rồi cả nước vo gạo để làm sạch da mặt, nhưng có lẽ do tuổi dậy thì, mụn cứng đầu và rất khó đi. Nốt mụn này chưa lặn, nốt kia đã trực chờ ứng chiến, thâm sau mụn cũng nhiều vô số kể.

Hóa ra, còn nhiều loại trị mụn khác “hót rần rần” mà mình không biết. Thấy quảng cáo Gel trị mụn tối ưu trong việc chăm sóc da mụn và sau mụn hiệu quả dành cho tuổi dậy thì có tên Decumar, mình dành nguyên thời gian nửa ngày để tìm hiểu vì lo sợ chứa thành phần không phù hợp. Thấy tin tưởng, ,mình đặt mua Gel trị mụn Decumar về sử dụng:

– Ngày đầu tiên: Rửa mặt sạch sẽ sau đó thoa Decumar lên các nốt mụn, chất gel mát bôi vào thấy tê tê rất thích, không có cảm giác khó chịu hay bết dính nào.

– Ngày thứ hai: Mình tiếp tục bôi 3 – 5 lần theo đúng hướng dẫn, các nốt mụn viêm sưng tấy xẹp dần, khô lại, giảm đau hẳn.

– Ngày thứ ba: Thấy không kích ứng da, mình bôi thường xuyên hơn, 5 – 7 lần/ngày rồi cũng quên bẵng việc bôi gel trên mặt vì không để lại màu vàng trên da. Dùng thích và tiện nên mình dùng kiên trì

– 1 tháng sau: Khuôn mặt mình dịu hẳn mụn, thâm mụn mờ dần, vùng da bị mụn mềm mại hơn không còn khô ráp như trước nữa.

Thành quả sau 1 tháng cùng Decumar của mình

Và tính đến nay đã là hơn 8 tháng mình dùng Decumar. Xem ra, tuổi dậy thì của mình sẽ thành công khi đang tiến triển khá tích cực. Thay vì bị động trong việc trị mụn như trước thì nay mình đã chủ động hơn. Cứ nốt mụn nào chuẩn bị lên, mình lại khắc phục được luôn bằng Gel trị mụn Decumar thành thử ra, da mặt mình hạn chế được mức thấp nhất việc bị mụn. Ai nói dời nói biển gì về mụn mình cũng không còn sợ nữa vì lúc nào trong cặp sách cũng có tuýp Gel màu vàng cam Decumar.

Thời điểm hiện tại, học hành thi cử nhiều khiến mình có đôi chút áp lực. Đây cũng là nguyên nhân gây ra mụn nhưng mình đã có Decumar, mụn chỉ là… muỗi.

Nói thật, bạn nào bị mụn mà không biết đường sử dụng Decumar thì đúng là quá phí. Thành phần thiên nhiên, không gây kích ứng da, an toàn, dịu nhẹ, hợp túi tiền, hiệu quả cao làm mụn phải lao đao, mà giá chỉ bằng 2 bát phở bò, tội gì mà không sắm nhanh cho mình một tuýp. Thi xong, sống ảo thoải mái mà không còn phải mất thời gian qua mấy cái app xóa mụn, và chắc chắn sẽ dậy thì thành công ngoài cả mong đợi.

