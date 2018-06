Giảm tới 20% gói khám, tầm soát nguy cơ ung thư tiêu hóa tại MEDLATEC

Thứ Sáu, ngày 08/06/2018 12:04 PM (GMT+7)

MEDLATEC triển khai chương trình “Khám, tầm soát nguy cơ ung thư tiêu hóa” với ưu đãi giảm tới 20% Gói khám tầm soát dành cho khách hàng. Chương trình triển khai từ ngày 8/6 đến ngày 15/7/2018 tại Hà Nội và các chi nhánh trên cả nước.

Triển khai chương trình tầm soát “Để ung thư không còn là mối nguy khó lường” với rất nhiều chiến dịch tập trung vào các loại ung thư nguy hiểm như Ung thư vú, phổi, gan, ung thư đại trực tràng…từ năm 2017, đến nay Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng với hàng trăm ngàn lượt khách hàng tham gia, trong đó, khoảng 10% số người đã tầm soát có nguy cơ cao và phải làm các chẩn đoán tiếp theo. Khởi động chiến dịch năm nay, MEDLATEC tiếp tục triển khai chương trình “Khám, tầm soát nguy cơ ung thư tiêu hóa” với ưu đãi giảm tới 20% Gói khám tầm soát dành cho khách hàng. Chương trình triển khai từ ngày 8/6 đến ngày 15/7/2018 tại Hà Nội và các chi nhánh trên cả nước.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình cứ 3 người mắc ung thư đường tiêu hóa sẽ có 2 người tử vong do thời gian phát hiện bệnh muộn. Bệnh xuất phát do sự xuất hiện của các khối u ác tính trong đường tiêu hóa và thường khởi phát ở nhiều cơ quan của đường tiêu hóa trên như thực quản, dạ dày, tuyến tụy, gan, đường mật, ruột non và đường tiêu hóa dưới gồm đại trực tràng, hậu môn với những triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn với những bệnh thông thường khiến đa số người bệnh chủ quan, đến khi phát hiện ung thư đã ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên nếu được chẩn đoán sớm thì tỷ lệ sống trên 5 năm là khoảng 90%.

Ung thư đường tiêu hóa – một trong những căn bệnh nguy hiểm (Nguồn ảnh: sưu tầm)

Trong số các bệnh của ung thư đường tiêu hóa thì ung thư thực quản, dạ dày, gan và tuyến tụy được đánh giá là nguy hiểm bởi thời gian từ khi phát bệnh đến khi tử vong diễn ra rất nhanh chóng, bệnh gây nguy cơ tử vong cao nếu phát hiện ở giai đoạn muộn. Hơn nữa, các khối u xuất hiện trong thực quản, một khi xâm lấn hay di căn sẽ gây tổn thương mạnh mẽ tới gan, phổi và các bộ phận quan trọng khác của cơ thể.

Những yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến ung thư đường tiêu hóa

Để gọi tên chính xác nguyên nhân gây ra ung thư đường tiêu hóa thì chưa thể xác định, nhưng có một số yếu tố như bệnh sử gia đình, gen di truyền và tuổi tác là có thể kể đến. Theo đó, những người trên 40 tuổi được khuyến khích là nên làm các xét nghiệm máu và thăm khám lâm sàng định kỳ để tầm soát nguy cơ. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác chủ yếu liên quan đến chế độ ăn uống và lối sống có thể được coi là tác nhân trực tiếp của căn bệnh này:

Thực phẩm không đảm bảo vệ sinh sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng (ảnh minh họa).

- Ăn mặn, hút thuốc và ăn thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều nitrosamines có thể gây ra biến đổi gen biểu mô dạ dày;

- Tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, chứa nhiều chất tạo màu, chất làm trắng, chất bảo quản… ảnh hưởng trực tiếp đến đại trực tràng;

- Hút thuốc, uống rượu nhiều làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, dạ dày và tụy.

Vì vậy, phát hiện sớm mầm bệnh ngay từ giai đoạn đầu, ngay khi chưa có các triệu chứng cụ thể bằng các xét nghiệm dấu ấn marker ung thư như CEA kết hợp với các phương pháp thăm khám lâm sàng sẽ giúp người bệnh và bác sĩ chủ động được quá trình điều trị cũng như làm tăng cơ hội sống cho người bệnh.

“Khám, tầm soát nguy cơ ung thư tiêu hóa” với ưu đãi giảm tới 20% tại MEDLATEC.

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh ung thư liên quan đến đường tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đã xây dựng và triển khai Gói khám tầm soát định kỳ hướng tới nhằm phát hiện những nguy cơ liên quan đến đường tiêu hóa. Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/6/2018, khách hàng sẽ được GIẢM GIÁ TRỰC TIẾP tới 20% trên tổng giá trị hóa đơn Gói khám tiêu hóa khi thực hiện đầy đủ các xét nghiệm, các phương pháp khám lâm sàng và cận lâm sàng cùng chuyên gia và bác sĩ tiêu hóa đầu ngành tại cơ sở MEDLATEC 42 Nghĩa Dũng và 99 Trích Sài, Hà Nội.

Để biết thông tin chi tiết về tầm soát ung thư đường tiêu hóa, đặt lịch tầm soát bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế của Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900 565656 để được tư vấn kỹ lưỡng.