Giải pháp mới cho người xơ vữa động mạch từ Nhật Bản

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 18:00 PM (GMT+7)

Xơ vữa động mạch là một bệnh lý âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến bệnh lý nhồi máu cơ tim, suy tim, bệnh lý về tai biến mạch máu não đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Vậy nên, hãy chủ động phòng ngừa và cải thiện với giải pháp mới từ Nhật Bản – enzym Nattokinase

Xơ vữa động mạch và những biến chứng nguy hiểm

Xơ vữa động mạch được xem là “sát thủ giết người thầm lặng” bởi đa số bệnh nhân xơ vữa động mạch đều không biết mình mắc bệnh, và chỉ bắt đầu điều trị khi bệnh đã tiến triển nặng, động mạch đã bị hẹp hoặc bị tắc hoàn toàn một động mạch.

Xơ vữa động mạch là sự thu hẹp của động mạch do các mảng bám từ mỡ máu, nhớt máu, cặn bẩn, chất khó phân hủy tích tụ lâu ngày trong lòng mạch máu.

Mảng xơ vữa bị rơi xuống dòng chảy của mạch máu sẽ hình thành các cục máu đông theo dòng máu trôi nổi khắp cơ thể, khi đó tim phải đập mạnh và nhanh hơn. Làm tăng huyết áp, gây áp lực cho tim. Nếu cục máu đông tắc ở các mạch máu trong tim gây nhồi máu cơ tim, trụy tim mạch. Tắc ở não thì gây tai biến mạch máu não (đột quỵ)

Lòng mạch bị xơ vữa gây tắc nghẽn lưu thông máu

Người xơ vữa động mạch thường có cảm giác tê bì chân tay, cầm nắm vật không được thật tay. Đôi khi có dấu hiệu đau thắt ngực, đau thắt thái dương, sáng thức dậy luôn trong trạng thái lờ đờ, uể oải, giảm năng suất làm việc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc và cuộc sống.

Ở một số người có biểu hiện như hay quên, đãng trí, khó nói hoặc nói lắp, tạm thời mất thị lực ở một mắt, (triệu chứng của đột quỵ nhẹ, cơn thiếu máu não thoáng qua), khó thở, đau tim, cảm giác có vật nặng đè lên, nóng ran ngực rất báo động. Khi có dấu hiệu này, cần đi kiểm tra sức khỏe ngay, vì đó chính là tín hiệu ngầm của bệnh tai biến mạch máu não (đột quỵ), bệnh lý về tim mạch, suy tim, trụy tim...

Giải pháp mới cho người xơ vữa động mạch từ Nhật Bản

Năm 1980, Tiến sỹ Hiroyuki Sumi người Nhật đã phát hiện ra chất tơ dính mầu trắng trong món ăn Natto – đậu tương lên men ở Nhật Bản có khả năng làm sạch mỡ trong máu, “đánh tan” các mảng xơ vữa lâu ngày bám vào thành mạch, làm hẹp lòng mạch, hỗ trợ ngăn ngừa và cải thiện bệnh xơ vữa động mạch. Ông đặt tên enzym này là Nattokinase.

Enzym Nattokinase được các nhà khoa học trên khắp thế giới quan tâm nghiên cứu, rút ra kết luận về những công dụng đáng kinh ngạc của enzym “quý” này đối với sức khoẻ hệ tim mạch và trí não.

Tuy nhiên, Nattokinase là một enzym do vậy có tính chất dễ bị phá hủy ở nhiệt độ cao và môi trường axit dạ dày nên dễ bị tiêu diệt, hao hụt và biến chất khi đi qua bộ phận này.

Công nghệ đột phá tạo ra viên nang thế hệ mới

Do đó, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản sử dụng công nghệ bao bọc, giúp bảo vệ enzym Nattokinase trong các viên nang thế hệ mới, hình cầu có màng bọc kép kháng axit dạ dày và lớp màng siêu bảo vệ để giữ nguyên vẹn tinh chất Nattokinase an toàn đi qua môi trường axit dạ dày, xuống thẳng ruột non – nơi mà enzym và ngấm trực tiếp vào máu để phát huy tác dụng “khơi thông huyết mạch, bổ não khỏe tim”.

Do vậy hoạt chất Nattokinase giữ được gần như nguyên vẹn, đảm bảo số lượng và chất lượng của enzym đi vào cơ thể. Sử dụng các sản phẩm Nattokinase nhập khẩu nguyên hộp từ Nhật Bản và có thành phần chiết xuất hoàn toàn từ đậu tương lên men giúp người mỡ máu cao tẩy sạch mỡ máu, từ máu bẩn thành máu sạch, máu hết nhớt, giúp máu lưu thông tuần hoàn khắp cơ thể, cải thiện các triệu chứng: tê bì chân tay, đau thắt ngực, người trong tình trạng uể oải, mệt mỏi…trở nên thư thái, nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó phòng ngừa tai biến mạch máu não (đột quỵ) và các bệnh lý về tim mạch… Xơ vữa độc mạch là nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Vì vậy, cần kiểm soát sớm xơ vữa động mạch để ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Các sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ đậu tương lên men, từ thực vật 100%, được sử dụng cả nghìn năm ở Nhật Bản an toàn, không bị tác dụng phụ ảnh hưởng đến gan, thận như khi dùng các loại thuốc tổng hợp khác..