Chuyên gia chỉ cách "chặn đứng" ho, đờm, viêm hô hấp ở trẻ không cần kháng sinh

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 00:00 AM (GMT+7)

Trẻ thường xuyên bị đờm ho, viêm hô hấp phải dùng kháng sinh liên tục dẫn đến hệ tiêu hóa yếu, bé không lơn được khiến bố mẹ vô cùng lo lắng. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để biết cách khắc phục tình trạng viêm hô hấp ở trẻ một cách hiệu quả không còn phụ thuộc vào kháng sinh.

Trẻ bị đờm ho, nghẹt mũi, sổ mũi thường xuyên phải làm sao?

Trong buổi giao lưu trực tuyến Bác sỹ mới đây của Báo Đất Việt với chủ để “phòng & trị viêm đường hô hấp bằng đông tây kết hợp”,Các bác sỹ đac giải đáp hơn 300 câu hỏi của các mẹ:

Các bác sỹ tư vấn trong giao lưu trực tuyến

Chị Nguyễn Kiều Oanh ở, Quỳnh Phụ, Thái Bình hỏi: Em có bé 4 tháng tuổi, từ khi mới sinh ra bé hay bị viêm hô hấp. Nhưng khổ hơn nữa là lúc bé được 2,5 tuổi em cho bé đi nhà trẻ tần suất viêm hô hấp dày hơn. Lần nào thay đổi thời tiết cũng ho, đờm, sổ mũi đôi khi là ngẹt mũi không thở được. Bình thường em hay mua kháng sinh, thuốc tây ở hiệu thuốc cho bé uống 7 ngày là khỏi nhưng lần này mũi cứ rây rớt mãi, 2 tuần nay rồi không hết ạ, bé lại còn đi phân nát nữa. Em phải làm gì để con em hết bệnh hẳn và không tái phát lại nữa ạ

Giải đáp câu hỏi của chị Oanh, TS.BS Nguyễn Thị Hiền, Chuyên khoa hô hấp, bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: có đến hơn 80% nguyên nhân gây viêm hô hấp cho trẻ là do Virus. Mà virus thì dùng kháng sinh cho trẻ thì không có tác dụng.

Nếu cha mẹ thấy bé có các biểu hiện như: sốt nhé, ho, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi trong. Có những bé chảy nước mũi nhiều, ròng ròng nhưng vẫn trong thì chúng ta cũng đừng vội dùng kháng sinh cho trẻ mà chỉ nên dùng các loại cây cỏ, các sản phẩm thảo dược giúp giảm triệu chứng và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bé để nâng cao đề kháng, bé sẽ tự khỏe lại.

Nếu thấy bé ho nặng tiếng hơn, sốt nặng hơn, đặc biệt nước mũi có màu xanh, màu vàng, môi khô, lưỡi trắng bẩn. Khi soi họng thấy có lấm chấm đỏ, có lớp giả mạc bám bên ngoài, có thể có mủ thì những lúc đấy thông thường là trẻ đã bị viêm hô hấp do vi khuẩn. Khi đó việc chỉ định kháng sinh cho trẻ là cần thiết.

TS.BS Nguyễn Thị Hiền tư vấn trong giao lưu

Chị Oanh nên cho bé đi khám lại để chẩn đoán đúng tình trạng bệnh của bé và có hướng điều trị thích hợp

Bé bị viêm hô hấp dai dẳng không dứt thì nên làm thế nào?

“Chào bác sỹ, Tôi là mẹ đang nuôi con nhỏ, vì cháu rất hay ho, sổ mũi, viêm hô hấp. Bác sỹ chỉ cho tôi cách trị viêm hô hấp mà không cần dùng đến kháng sinh ạ” (Câu hỏi của chị Lê Thùy Linh, Thị Xã Hoàng Mai, Nghệ An)

Bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, Lương Y Lê Hùng Liệt,- Hội đông y Việt Nam đã chia sẻ một bài thuốc đơn giản, tự làm được tại nhà được. Theo lương y, bài thuốc này có tác dụng tan đàm, chỉ ho cực nhạy. Cách làm như sau:

1 củ gừng nhỏ bằng ngón tay cái, rửa sạch, giã nát

3 Lát chanh sắt mỏng

3 Tép tỏi luộc chín cho bớt hôi, giá nát

1 Muỗng canh mật Ong

Cho tất cả các vị vào chén, chế thêm nước nóng vào. Nếm thấy vị ngọt ngọt, cay nhẹ là được. Cho trẻ ngậm trong họng, thi thoảng nuốt dần xuống.

Bé thoát ho, đờm dai dẳng, khỏe mạnh phây phây nhờ Bảo Khí Nhi Plus

Chị Hạt - Số 36, đường N17, Dĩ An, Bình Dương

Cùng hoàn cảnh với chị Linh và Chị Oanh. Mẹ con chị Hạt, bé Ánh tâm sự: Từ khi Bé Ánh được 5 tháng, cứ động trời là bé ho đờm nhiều, chảy nước mũi, nôn ói tùm lum cả.

“Bé ho, đàm nhiều lắm, ói suốt ngày, ăn cũng ói, bú sữa cũng ói. Thậm chí ói cả đêm. Bé ói ra những cục đàm to, lớn và mình thấy bé thở rất là khó khăn”

“Đường ruột của bé chán lắm, lần nào uống kháng sinh vào cũng bị tiêu chảy. Những lần bé gồng mình lên ho hoặc là vặn người 1 cái là lại són cả phân ra, tội lắm. Cứ uống thuốc hết ho, đờm xong lại tiêu chảy, hết tiêu chảy cái lại ho, sổ mũi lại. Mà chữa tiêu chảy còn lâu hơn cả chữa viêm hô hấp nữa. Cứ như vậy 1 tháng 2, 3 đợt nối tiếp nhau.

Suốt từ khi bé 5 tháng đến khi 7 không tăng được lạng nào và còn chị Hạt thì mất ngủ thường xuyên vì đêm hôm phải chăm con

May mắn hơn chị Chị Linh và Chị Oanh là chị Hạt biết đến Bảo Khí Nhi Plus sớm hơn: “Sau khi uống Bảo Khí Nhi Plus được 1 tuần, mình thấy hiện tượng ho, đàm, khò khè của bé bớt hẳn; Uống được 2 tháng thì bé không còn thường xuyên bị ho, đàm như trước nữa. Đợt cuối tháng 2 vừa rồi thời tiết thay đổi, bé có bị ho lại nhưng mình thấy bé ho ít hơn và đàm không còn nhiều như trước nữa nên mình cũng không có cho bé uống thuốc gì chỉ uống Bảo Khí Nhi Plus với liều 2 gói/ngày thôi thế mà vài ngày sau bệnh của bé tự thuyên giảm”

Từ khi có Bảo Khí Nhi plus, trong tử thuốc của gia đình chị Hạt vắng bóng hoàn toàn kháng sinh và Bé Ánh cùng tăng cân nhiều hơn, không còn sụt xoẹt phân lỏng nữa

