Chung tay góp phần làm sạch biển xanh

Thứ Năm, ngày 31/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/05/2018 và Ngày Môi trường thế giới 05/06/2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan lien quan tổ chức chiến dịch Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch với quy mô đồng loạt tại 05 tỉnh/thành ven biển miền Trung (Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng) từ ngày 18/05/2018 đến ngày 26/05/2018. Đơn vị duy nhất đồng hành thực hiện chiến dịch là Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Sau một tuần với nhiều hoạt động diễn ra trên diện rộng, ý thức của người dân tại các tỉnh miền Trung dường như đã được nâng cao hơn. Sau đêm Gala tổng kết chiến dịch diễn ra tại Quảng trường Bình Minh, người dân tại thị xã Cửa Lò đã cùng nhiều Đoàn viên thanh niên nán lại dọn dẹp sạch rác thải.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thuỳ Linh – người dân Thị xã Cửa Lò cho hay “Đã lâu, người dân thị xã mới có cơ hội được tăng them hiểu biết về tác hại của rác thải đối với biển. Thông qua chiến dịch, chúng tôi thêm hiểu, thêm yêu và muốn góp phần công sức vào việc bảo vệ môi trường, tôi hi vọng không chỉ ng dân Nghệ An, mà cả khách du lịch cũng sẽ chung tay góp phần bảo vệ Biển”.

Chiến dịch thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên Việt Nam chung tay dọn sạch môi trường biển, đổi lấy nước sạch Uniaqua gửi các vùng miền nằm trong chương trình chống hạn hán và xâm ngập mặn. Trong khuôn khổ của chiến dịch diễn ra các hoạt động: Trao tặng 05 công trình thanh niên góp phần bảo vệ biển xanh, 10 suất học bổng cho con em ngư dân học giỏi vượt khó; 170 thùng rác với thông điệp “Thêm một thùng rác thêm sạch biển xanh”; hoạt động Giao lưu bóng đá giữa Hội Văn nghệ sỹ Hà Nội và Liên quân Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An; sự tham gia của các nghệ sỹ chung tay làm sạch biển xanh.

Kết thúc chiến dịch là buổi tổng kết với chương trình “Biển Việt Nam xanh” với sự góp mặt của đông đảo khách mời, các nhà hoạt động xã hội, những gương mặt nổi tiếng có tầm ảnh hưởng và các cơ quan báo chí truyền thông; nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Tóc Tiên, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương, Uni5, Tuấn Anh SMS, Khả Linh SMS…, Đêm Gala nhằm mục đích tổng kết, tôn vinh các đơn vị và cá nhân đã có đóng góp tích cực trong chiến dịch bảo vệ biển, dọn sạch rác thải khắp các bãi biển miền Trung Việt Nam. Chiến dịch ước tính sẽ thu hút trên 5000 người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau cùng tham gia.

Cũng trong đêm Gala, đại diện Bia Hà Nội đã trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho em Nguyễn Ngọc Hoàng, học sinh nghèo tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp đặc biệt, truyền đi cảm hứng yêu biển Việt Nam tới các bạn bè cùng trang lứa.

Kết thúc chiến dịch, Đại diện bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã kịp thời biểu dương, khen thưởng Bia Hà Nội vì những đóng góp tích cực trong suốt quá trình Chiến dịch diễn ra.

Với mong muốn tạo nên dấu ấn và sức lan toả, sau chiến dịch “Biển Việt Nam xanh”, tại các địa phương sẽ diễn ra các hoạt động hưởng ứng, chung tay xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.