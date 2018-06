Cách thoát khỏi chứng mất ngủ của diễn viên Công Lý

Khán giả vẫn thường quen thuộc với hình ảnh một chị Đẩu dí dỏm, duyên dáng trên sân khấu hay hình ảnh ông bố cổ hủ nhưng thương con trong các phim truyền hình. Thế nhưng ít người biết rằng đằng sau những cống hiến ấy là những đêm Công Lý thức trắng vì bị mất ngủ đêm.

Ít ai biết rằng Công Lý phải vật lộn tìm cách giảm stress và chữa mất ngủ đêm

Bị mất ngủ đêm thường xuyên như cơm bữa

Chia sẻ với chúng tôi về những ngày bị mất ngủ đêm, Công Lý cho biết: “Cách đây rất lâu rồi, không hiểu do căng thẳng hay mệt mỏi mà Công Lý rất hay bị mất ngủ, thời kỳ đấy đi diễn về khuya, sáng lại dậy sớm đi quay, có hôm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng nhưng có những ngày được nghỉ hay đi diễn về sớm chỉ mong nằm xuống ngủ ngay nhưng mắt thì cứ thao láo, không tài nào ngủ được một giấc cho tử tế”.

Bị mất ngủ đêm không chỉ làm sức khỏe của anh xấu đi mà còn khiến những đồng nghiệp xung quanh chịu ảnh hưởng.

“Thời kỳ đấy tôi suốt ngày ngáp vặt, lúc làm việc thì không tập trung, kịch bản với lời thoại lẫn lộn. Có một thời gian tôi phải tạm dừng việc diễn hài lại vì mất ngủ lúc nào cũng cáu gắt, mặt nhăn nhó nên diễn không còn cái duyên, không ra cái dí dỏm của hài nữa. Ai mời đi diễn hài tôi cũng từ chối vì diễn không còn hay nữa rồi”.

Bị mất ngủ đêm khiến Công Lý không dám nhận những lời mời đi diễn khác

Là người của công chúng, thường xuyên có các hoạt động nghệ thuật nhưng tình trạng mất ngủ đêm kéo dài khiến Công Lý cảm thấy không còn tự tin mỗi lần xuất hiện. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, công việc của chính anh.

Loay hoay tìm giải pháp trị mất ngủ đêm nhưng chưa hiệu quả

Quá nản lòng trước việc tìm kiếm giấc ngủ ngon tự nhiên. Đã có lúc Công Lý muốn mặc kệ và lên tinh thần sống chung với mất ngủ.

"Tìm mãi, thử mãi mà không được cái gì ưng ý, tôi đã từng muốn mặc kệ, ra sao thì ra, nhưng rồi công việc của mình cứ trì trệ, không phát triển được. Những lúc như vậy tôi vừa buồn, vừa lo không biết tương lai sẽ thế nào. Rồi tôi cố gắng hỏi thăm xem có ai biết cái gì trị mất ngủ tốt không, hy vọng một ngày có lại được giấc ngủ ngon như trước".

Tìm ra giải pháp hỗ trợ trị mất ngủ đêm hiệu quả

Công Lý chia sẻ: “Phải nói là tôi đã gặp may, đây đúng là mối nhân duyên mà mình không ngờ đến. Tôi được một người bạn ở ngoài ngành giới thiệu cho An Giấc Plus”.

Dù đây là người bạn thân thiết với anh nhưng do vẫn còn những nghi ngại nên không dám sử dụng sản phẩm mà anh chưa nghe thấy bao giờ.

“Hồi đầu mình cũng chưa dám dùng ngay vì chưa biết đây là loại gì, nên bạn cho thì cứ để đấy thôi”

Nhưng rồi bị mất ngủ đêm khiến anh ngày càng mệt mỏi, tóc bạc dần nhìn anh già thêm mấy tuổi, cường độ công việc ngày một lớn buộc phải giải quyết triệt để mất ngủ

Nhờ An Giấc Plus, Công Lý đã lấy lại phong độ khi xưa

“Lúc đấy cũng gấp quá rồi, mà tôi cũng chẳng tìm được cái gì khác, thế là đánh liều dùng An Giấc Plus”

“Thời gian đầu tôi dùng 3 viên/ngày chia làm 2 lần, chiều 5h uống 1 viên và tối trước khi đi ngủ uống 2 viên. Tuần đầu tiên uống tôi thấy chả xi nhê gì cả nên lại càng nghi ngờ. Hay là bạn mình nó chơi xỏ mình không biết”

Công Lý chia sẻ băn khoăn này với bạn thì được giải thích đây không phải thuốc ngủ nên cần thời gian. Dù vậy nhưng ban ngày sẽ thấy khỏe hơn, không còn căng thẳng mệt mỏi, lúc làm việc cũng sẽ tập trung hơn.

Thấy người bạn khuyên bảo chân thành, Công Lý cũng tin tưởng và sử dụng tiếp: “Đúng là may mắn khi nghe lời nó, ban ngày tôi đỡ mệt hơn thật nhưng lúc nó nói vậy mới nhận ra. Dùng tiếp được tầm 10 ngày thì bắt đầu có cơn buồn ngủ và vào giấc ngủ dễ hơn. Rồi dần dần giấc ngủ ngon cứ thế đến, thời gian ngủ của tôi cũng tăng lên nhiều”.

Chia sẻ về hiệu quả sau khi sử dụng An Giấc Plus, Công Lý cho biết thêm: “Dùng An Giấc Plus thích ở chỗ không phải chỉ ngủ ngon buổi tối mà ban ngày còn cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo, làm việc tập trung. Tôi học thuộc kịch bản nhanh hơn, hoàn thành công việc tốt hơn, các cảnh quay không còn bị hỏng nhiều như trước nữa.”

“Cái hay thứ hai là không cần uống duy trì mà tôi vẫn ngủ ngon. Đã một thời gian ngưng dùng An Giấc Plus rồi mà tôi không bị mất ngủ trở lại. Có điều do lịch làm việc không cố định lại hay gặp căng thẳng nên thỉnh thoảng lúc mệt tôi vẫn dùng 1 viên để ngủ sâu giấc hơn và đầu óc đỡ căng thẳng.

Tôi muốn khuyên các bạn, đừng thấy sản phẩm làm từ thảo dược của Việt Nam mà e ngại. Cơ địa của người Việt Nam mình dùng hàng Việt Nam vẫn là tốt nhất, như Công Lý đây đã trải nghiệm và thực sự hài lòng”.

Chú ý: Mất ngủ và stress là hai vấn đề cùng tồn tại và ảnh hưởng lẫn nhau, mất ngủ gây ra stress và ngược lại stress là nguyên nhân khiến bạn khó ngủ. AN GIẤC PLUS với cơ chế giảm stress, cho giấc ngủ tự nhiên là giải pháp tối ưu cho vòng luẩn quẩn này. Còn chần chừ gì nữa, hãy dùng An Giấc Plus ngay!!!

