Bảo vệ gan ở cấp độ tế bào – hướng tiếp cận mới giúp duy trì sức khỏe đường dài của gan

Gan là một trong những cơ quan quan trọng nhất, là nhà máy xanh chuyển hóa và đào thải chất độc của cơ thể. Hàng ngày, lá gan phải đối mặt với vô vàn nguy cơ đến từ rượu bia, thuốc tây, hóa chất độc hại… dẫn đến tế bào gan bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chức năng gan và các cơ quan khác.

Hiện nay, dưới sự phát triển của khoa học hiện đại, các nhà khoa học đã đưa ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe lá gan ngay từ bảo vệ tế bào gan.

Tế bào gan – đích tấn công của nhiều tác nhân độc hại.

Tế bào gan là đơn vị cơ bản có chức năng chuyển hòa và đào thải các chất độc hại ra ngoài cơ thể. Khi chúng ta dung nạp nhiều thức ăn nhiều dầu mỡ, thực phẩm không an toàn hoặc lạm dụng rượu bia, chính các tế bào gan phải làm việc cật lực để thải trừ chúng ra ngoài. Việc hoạt động quá mức trong thời gian dài khiến tế bào gan suy kiệt và hư tổn, suy giảm chức năng gan một cách nhanh chóng.

Không chỉ có vậy, các chất độc sinh ra trong quá trình chuyển hóa sẽ gây hoạt hóa quá trình miễn dịch tại gan, sản sinh ra các chất gây viêm Leukotriene, Interleukin, TNF-α, TGF-β,… Gây phá vỡ tế bào gan hàng loạt, giải phóng men gan, tích tụ mỡ tại gan.

Khi gan bị tấn công trong một thời gian dài liên tục, quá trình tái tạo và phục hồi tế bào của gan không còn theo kịp quá trình phá hủy tế bào gan. Dần dần, khả năng chuyển hóa và thải trừ của gan sẽ dần suy giảm, dẫn đến xơ gan và nhiều biến chứng nguy hiểm khác như cổ chướng, suy gan, ung thư biểu mô tế bào gan…

Do đó, muốn có một lá gan khỏe mạnh thì bảo vệ tế bào gan chính là mấu chốt chính trong việc duy trì sức khỏe đường dài của gan.

Như thế nào là bảo vệ tế bào gan đúng cách?

Để bảo vệ tế bào gan đúng cách, cần phải hiểu rõ được nguyên nhân, cơ chế của quá trình tổn thương gan. Từ đó can thiệp kịp thời, bảo vệ tế bào gan ở giai đoạn sớm, tránh để bệnh tiến triển thành nặng sẽ gây khó khăn trong điều trị. Bảo vệ tế bào gan sớm, đúng cách và khoa học thông qua 3 cơ chế tác động:

- Bảo vệ tế bào gan khỏi các tác nhân có hại với gan như rượu bia, chất kích thích, virus viêm gan B, C…

- Ức chế quá trình phát triển của xơ gan và các biến chứng nguy hiểm như cổ trướng, ung thư gan.

- Giải độc, phục hồi và tăng cường chức năng tế bào gan.

4 tác nhân điển hình dẫn đến các tổn thương gan nghiêm trọng

Đặc biệt với người mắc viêm gan virus, cần giải độc và bảo vệ gan nhằm tăng khả năng khống chế virus, giảm tổn thương lên gan, từ đó giúp bệnh nhân kiểm soát bệnh tốt hơn.

Với người hay uống rượu bia, do thuốc tây chỉ được chỉ định sử dụng khi có các tổn thương lên gan như men gan cao, gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu, lúc đó thì quá muộn, do vậy cần giải độc và bảo vệ tế bào gan ngay khi uống rượu bia, nhằm hạn chế bớt tác hại của rượu bia lên gan và sức khỏe

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh gan sẽ giúp bạn hạn chế và phòng tránh được các nguy cơ gây bệnh.

Dược liệu bảo vệ tế bào gan – hướng tiếp cận mới giúp duy trì một lá gan khỏe mạnh.

Hiện nay trên thị trường dược liệu có vô vàn dược liệu không rõ nguồn gốc, mặt hàng giả, nhái được bày bán tràn la, hiệu quả chưa được chứng minh, không đảm bảo tác dụng khiến bệnh tình thêm nặng nề.

Bên cạnh đó, đã có nhiều dược liệu thiên nhiên được được đầu tư nghiên cứu, có bằng chứng rõ ràng về hiệu quả bảo vệ tế bào gan sớm và khoa học. Điển hình trong đó là dược liệu Ưng Bất Bạc đã được nghiên cứu bài bản trong suốt 10 năm tại Đài Loan – đất nước hàng đầu về công nghệ.

Ưng Bất Bạc (tên khoa học: Zanthoxylum avicennae) là một loại dược liệu từ ngàn năm nay đã được sử dụng trong dân gian cho các chứng viêm gan, vàng da, điều này đã được ghi chép lại trong từ điển cây thuốc Việt Nam và sách Y học cổ truyền Trung Quốc.

Và đặc biệt, sau hơn 10 năm nghiên cứu tìm tòi, nghiên cứu, 3 đề tài nghiên cứu về dược liệu Ưng Bất Bạc đã được công bố bởi TS Trần Đức Dũng. Mỹ và Đài Loan đã công nhận dược liệu Ưng Bất Bạc là loại dược liệu có công dụng tốt trong bảo vệ tế bào gan khỏi các tác nhân nguy hại như virus viêm gan B, C, rượu bia, các hóa chất độc hại; tăng cường và phục hồi chức năng tế bào gan một cách hiệu quả.

Hiểu được điều đó Cty CP Dược Mỹ phẩm CVI kế thừa và cho ra đời thành công TPBVSK Heposal với sự kết hợp của 2 thành phần quý là dịch chiết chuẩn hóa PYBBE từ Ưng Bất Bạc (với công nghệ được chuyển giao từ bằng sáng chế độc quyền của Mỹ và Đài Loan), kết hợp với Phosphocomplex (là dạng bào chế công nghệ cao của Silybin A, tăng cường hiệu quả gấp 100 lần Silymarine).

