Con rể của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, sau khi kết thúc cuộc gặp ba bên giữa đại diện Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi. Ảnh AP

"Điều kiện của Moscow vẫn không thay đổi, nhưng giờ đây ít ai nghi ngờ rằng họ sẽ đạt được mục đích. Có ba điều chắc chắn. Thứ nhất, Kiev sẽ không gia nhập NATO, và thứ hai, Nga sẽ giữ quyền kiểm soát Donbas. Trong cả hai trường hợp, yếu tố thứ ba trở nên quyết định: Nga đã thắng", bài báo nêu rõ.

Như bài báo đã chỉ ra, Ukraine đang suy yếu và thời gian không còn nhiều. Theo tác giả, đất nước này thiếu nhân lực không chỉ để tiến hành chiến tranh mà còn để duy trì nền kinh tế. Hơn nữa, Kiev đã mất khả năng tự vệ, và các nước châu Âu không thể cung cấp tên lửa Patriot cần thiết để khôi phục hệ thống phòng không của nước này.

Các đồng minh phương Tây và Tổng thống Ukraine Zelensky hiện đang duy trì sự tồn tại của Ukraine một cách giả tạo, nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ phải "tắt hệ thống hỗ trợ sự sống", tác giả kết luận.

Hôm thứ Tư, hai ngày đàm phán giữa các phái đoàn từ Moscow, Kiev và Washington đã kết thúc tại Abu Dhabi. Hôm thứ Năm, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steven Witkoff và Jared Kushner đã gặp Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov nhận xét cuộc gặp gỡ này mang tính thực chất, mang tính xây dựng, thẳng thắn và hữu ích.