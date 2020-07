Trung Quốc xuống nước với Mỹ?

Thông điệp từ biển Đông Chỉ huy của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang tập trận ở biển Đông hôm 8-7 khẳng định hoạt động này nhằm ủng hộ tự do hàng hải. Trong thông điệp được cho là nhằm vào yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông, Chuẩn đô đốc James Kirk (chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 11, dẫn đầu là tàu sân bay USS Nimitz) nhấn mạnh cuộc tập trận góp phần cải thiện năng lực phòng không và mở rộng phạm vi hoạt động để đối phó những ai thách thức sự ổn định của khu vực. Trong khi đó, Chuẩn đô đốc George Wikoff (chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 5, dẫn đầu là tàu sân bay USS Ronald Reagan) cho biết cuộc tập trận mô phỏng các kịch bản huấn luyện phức tạp, từ đó nâng cao năng lực chiến đấu trên biển nói chung. Cũng theo ông Wikoff, cuộc tập trận còn nêu bật cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh tại khu vực. "Trong quá trình tập trận, chúng tôi có cơ hội làm việc với một số nước" - ông Wikoff nói với báo The Washington Times (Mỹ). Trước đó một ngày, tàu sân bay USS Ronald Reagan và 2 tàu huấn luyện JS Kashima, JS Shimayuki của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản có cuộc diễn tập chung ở biển Đông. Cũng trong ngày 7-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cùng 2 người đồng cấp Kono Taro (Nhật Bản) và Linda Reynolds (Úc) đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến, theo đó, phản đối dùng vũ lực hoặc sự cưỡng ép để thay đổi hiện trạng ở biển Đông. Tuyên bố chung còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về những sự cố gần đây, trong đó có việc tiếp tục quân sự hóa tại các thực thể tranh chấp, sử dụng lực lượng hải cảnh và dân quân biển một cách nguy hiểm, cùng những nỗ lực nhằm cản trở hoạt động khai thác tài nguyên của các nước khác. Hoàng Phương