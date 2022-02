Tiếp viên Emirates khốn khổ vì “quy định ngầm” cân nặng

Đằng sau hình ảnh tiếp viên hàng không xinh đẹp, lộng lẫy là những "quy định ngầm" khắt khe về vóc dáng được tiết lộ trên Business Insider (Mỹ).

Phải nhịn ăn để “đủ chuẩn” đi làm

Business Insider dẫn lời anh Jay Robert, 37 tuổi, một cựu tiếp viên hàng không cấp cao với kinh nghiệm 13 năm tại Emirates - hãng bay hàng đầu của Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) chia sẻ, anh có rất nhiều bạn đồng nghiệp phải sử dụng những phương pháp khắc nghiệt để giảm cân “thần tốc” trước khi quay trở lại công việc sau sinh.

Hình minh họa tiếp viên hàng không Emirates khổ sở để duy trì cân nặng đúng chuẩn sau sinh. Ảnh: Business Insider

“Không ít người bạn của tôi dù đang cho con bú nhưng đã khổ sở nhịn ăn, tự bỏ đói mình để ních vừa bộ đồng phục Emirates khi chuẩn bị quay lại làm việc”, anh Robert chia sẻ.

Robert thừa nhận, ở cương vị nhân viên cấp cao, anh từng phải làm nhiệm vụ kiểm tra hình ảnh và sự chỉn chu của tiếp viên trước chuyến bay. Vì những quy định ngặt nghèo đó, nhiều tiếp viên hàng không mới sinh sẽ bị loại khỏi danh sách tiếp viên cho đến khi giảm được số cân theo quy định.

“Họ kỳ vọng gì khi bắt một người mẹ vừa trải qua quá trình thay đổi hóc môn, vừa phải cho con bú? Làm sao họ có thể giảm được cân nhanh như vậy ngoại trừ cách nhịn ăn?”, Robert bức xúc nói.

“Cảnh sát cân nặng”

Đây không phải lần đầu tiên Insider đăng tải thông tin về những điều kiện ngặt nghèo mà Emirates đặt ra với những phụ nữ sau sinh.

Trong một cuộc điều tra mang tên “Chương trình quản lý hình ảnh” của Emirates do Insider thực hiện, nhiều cựu tiếp viên cho biết, những quy định ngặt nghèo như vậy không chỉ tồn tại mà còn được thực hiện và giám sát bằng một đội ngũ được ví là “cảnh sát cân nặng” trong nội bộ của hãng.

Karla Bayson, cựu tiếp viên hãng bay hàng đầu UAE là người từng trực tiếp trải qua những cảm giác khổ sở để đáp ứng chỉ tiêu cân nặng đó, cho biết cô đã rất lo sợ khi tăng 19kg trong quá trình mang bầu.

Cô cho biết, “những cảnh sát cân nặng” rất nghiêm với những người mẹ sau sinh và hoàn toàn có thể ra quyết định cấm bay đối với các tiếp viên này cho đến khi họ giảm được cân.

Một cựu quản lý, từng làm việc cho Emirates trong hơn 10 năm, giấu tên cho biết, các tiếp viên của hãng đều phải ký một thỏa thuận trong đó nêu rõ những yêu cầu với nhân viên khi quay lại làm sau kỳ nghỉ sinh.

“Chúng tôi kiểm tra cân nặng của nhân viên vào ngày cuối cùng làm việc và khi trở lại, họ phải giảm cân theo một tỉ lệ cụ thể. Tỉ lệ này có thể tăng hoặc giảm so với cân nặng đó”, vị cựu quản lý cho hay.

Một người khác là đối tác nhân sự, từng làm việc với Emirates trong 5 năm cũng cho biết, rất nhiều tiếp viên phải giữ tiêu chuẩn cân nặng và hình ảnh khắt khe bất kể vừa mới quay trở lại sau sinh.

“Tất cả những tiêu chuẩn đó thật tàn nhẫn”, đối tác nhân sự này đánh giá.

“Cách đo lường sức khỏe không hiệu quả”

Tiếp viên hàng không Emirates

Để làm rõ hơn vấn đề, báo điện tử Insider đã tìm hiểu và có được một thỏa thuận nghỉ sinh từ năm 2021 của Emirates. Trong đó, các tiếp viên hàng không chỉ có 145 ngày để nghỉ sinh và chỉ có 45 ngày là được hưởng lương.

Nội dung văn bản còn có đoạn viết, để đủ điều kiện nghỉ thai sản không lương, các tiếp viên hàng không phải đăng ký “đã kết hôn” trong hệ thống nhân sự của công ty.

Hợp đồng không nêu cụ thể yêu cầu về cân nặng nhưng có viết nhân viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về hình ảnh và đồng phục theo “Hướng dẫn tiêu chuẩn đồng phục”, bao gồm thông tin nhân viên phải đạt chỉ số khối cơ thể (BMI) trước khi quay lại làm việc.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia y tế, việc đánh giá chỉ số BMI để đo lường tình trạng sức khỏe là không hiệu quả. Chỉ số này không thể phân biệt được cân nặng từ mỡ, cơ hay xương nên đây không phải là chỉ số tốt để đánh giá sức khỏe trao đổi chất của con người.

Về phía Emirates, hiện tập đoàn này từ chối bình luận về những vấn đề mà các tiếp viên hàng không phải chịu đựng sau sinh, thực hư sự tồn tại của những “cảnh sát cân nặng” ngầm trong nội bộ cũng như chi tiết cụ thể trong những câu chuyện kể trên.

Song một người phát ngôn của Emirates cho biết, công ty này có “Chương trình hỗ trợ nhân viên”, áp dụng với tất cả hệ thống nhân sự.

Người phát ngôn của hãng cũng khẳng định, sức khỏe và bình an của nhân viên có vị trí rất quan trọng trong chính sách của Emirates. Chương trình hỗ trợ nhân viên đưa ra hướng dẫn và tập huấn cho nhân viên rất nhiều vấn đề, từ đào tạo về an toàn cho đến hỗ trợ về sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhân viên có thể chất và sức khỏe tốt thì mới có thể thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/tiep-vien-emirates-khon-kho-vi-quy-dinh-ngam-can-nang-d542909.htmlNguồn: https://www.baogiaothong.vn/tiep-vien-emirates-khon-kho-vi-quy-dinh-ngam-can-nang-d542909.html