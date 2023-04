Thủ tướng Tây Ban Nha công khai xin lỗi vì lỗ hổng trong luật tình dục mới

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez công khai xin lỗi các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Ảnh: AP.

"Only yes means yes" (tạm dịch: chỉ khi nói có mới có nghĩa là đồng ý), là một đạo luật mới mang tính bước ngoặt của Tây Ban Nha, được thông qua vào tháng 10/2022, nhằm tăng cường hình phạt đối với tội phạm tình dục.

Tuy nhiên, Thủ tướng Pedro Sánchez hôm 16/4 đã phải công khai xin lỗi các nạn nhân bị xâm hại tình dục vì lỗ hổng trong đạo luật nêu trên, dù mục đích là nhằm tăng cường hình phạt nhưng lại vô tình cho phép một số trường hợp được giảm tội khi đã bị kết án.

“Tôi chân thành xin các nạn nhân tha thứ vì những tác động không mong muốn này. Tôi không nghĩ rằng các nghị sĩ của chúng ta sẽ thấy ổn với việc giảm án cho những kẻ xâm hại tình dục, kể cả những người đã bỏ phiếu chống lại luật này. Chúng tôi sẽ sửa đổi và đưa ra giải pháp tối ưu nhất", ông Pedro Sánchez chia sẻ.

Được biết, đạo luật "only yes means yes" coi sự đồng thuận khi quan hệ tình dục là yếu tố quan trọng trong việc xác định một vụ tấn công có phải là hiếp dâm hay không. Theo đó, luật đã bỏ tội lạm dụng tình dục và phân loại tất cả các hành vi vi phạm là tấn công tình dục, với các hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, đạo luật này cũng cắt giảm án tù, dẫn đến việc một số phạm nhân được giảm thời hạn khi kháng cáo.

Số liệu mới nhất của chính phủ Tây Ban Nha cho biết, ít nhất 104 phạm nhân đã được trả tự do và 978 người khác được giảm án. Ở Tây Ban Nha, bản án có thể được sửa đổi, hồi tố nếu có sự thay đổi trong bộ luật hình sự có lợi cho người phạm tội.

Đạo luật nêu trên được xây dựng sau vụ cưỡng hiếp tập thể "bầy sói" gây chấn động nước này xảy ra vào năm 2016. Một cô gái 18 tuổi đã bị năm người đàn ông xâm hại tại một lễ hội đấu bò tót ở Pamplona, miền Bắc Tây Ban Nha. Ban đầu, năm người này chỉ bị kết tội tấn công tình dục chứ không bị kết tội hiếp dâm, vì nạn nhân được cho là không lên tiếng phản đối.

Bản án đã làm dấy lên cơn giận dữ của công chúng Tây Ban Nha, rất nhiều người đã xuống đường biểu tình và kêu gọi nhà chức trách Tây Ban Nha hãy gia nhập nhóm những quốc gia châu Âu coi việc quan hệ tình dục không đồng thuận là hành vi cưỡng hiếp.

Nguồn: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/thu-tuong-tay-ban-nha-cong-khai-xin-loi-vi-lo-hong-trong-luat-t...Nguồn: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/thu-tuong-tay-ban-nha-cong-khai-xin-loi-vi-lo-hong-trong-luat-tinh-duc-moi-i690296/